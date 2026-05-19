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India Squad Announcement for Afghanistan ODI, Test Series LIVE Updates: भारतीय टीम आईपीएल के बाद 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। उसके बाद 14 जून से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके लिए 19 मई को टीम का स्क्वाड जारी होना है। स्क्वाड के ऐलान से पहले गुवाहाटी में भारतीय चयनकर्ताओं की बैठक होने वाली है। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। रविंद्र जडेजा के वनडे क्रिकेट में भविष्य पर चर्चा अहम मुद्दा होगा। साथ ही जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड कैसे अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक मैनेज किया जाता है, उस पर भी विचार होगा। साथ ही मोहम्मद शमी समेत कई युवाओं की टीम इंडिया में एंट्री पर भी नजरें टिकी हैं। आगामी वनडे सीरीज से टीम इंडिया मिशन वर्ल्ड कप 2027 की शुरुआत करेगी।

Live Updates
13:19 (IST) 19 May 2026

सिराज के वर्कलोड पर भी चर्चा

जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज के वर्कलोड पर भी चर्चा होने की संभावना है। अगर बुमराह और सिराज को वनडे में रेस्ट दिया गया तो मोहसिन खान और प्रिंस यादव के नाम पर चर्चा हो सकती है।

13:13 (IST) 19 May 2026

वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में ये 5 रिकॉर्ड कर चुके अपने नाम, अब निशाने पर क्रिस गेल का महारिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अभी तक 12 मैचों में ही 486 रन बना लिए हैं। उनके नाम इस सीजन कई बड़े रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुके हैं। अब उनके निशाने पर क्रिस गेल का ऐसा रिकॉर्ड है जो पिछले 14 सीजन कोई नहीं तोड़ पाया। ...अधिक जानकारी
12:58 (IST) 19 May 2026

सूर्यकुमार यादव की कैप्टेंसी पर भी चर्चा संभव

गुवाहाटी में मीटिंग के दौरान सूर्यकुमार यादव के टी20 कप्तानी भविष्य पर भी चर्चा संभव है। हालांकि, टी20 सीरीज बाद में इसी महीने आयरलैंड में और फिर इंग्लैंड में खेली जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम गंभीर का इनपुट अहम होगा।

12:14 (IST) 19 May 2026

इशान किशन ने CSK फैंस को चिढ़ाया, सैमसन और क्लासेन के बीच लड़ाई, हाईवोल्टेज मैच में भयंकर ड्रामा; देखें Video

सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को चेपॉक में हराया। इस हाईवोल्टेज मैच में कई बार माहौल गरमाया। मैच के बीच संजू सैमसन और हेनरिक क्लासेन के बीच लड़ाई हुई। फिर मैच के बाद इशान किशन के सेलिब्रेशन से सीएसके फैंस को मिर्ची लगी। ...पूरी जानकारी
12:04 (IST) 19 May 2026

बुमराह दोनों टीमों से रह सकते हैं बाहर

जसप्रीत बुमराह वर्कलोड के कारण टेस्ट और वनडे दोनों टीमों से बाहर रह सकते हैं। उन्होंने आईपीएल के पूरे सीजन में दो महीने शिरकत की है। ऐसे में आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए उनकी फिटनेस से कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा मैनेजमेंट।

11:58 (IST) 19 May 2026

वनडे सीरीज के लिए रोहित-हार्दिक पर सस्पेंस

रोहित शर्मा आईपीएल 2026 में हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण कई मैचों से बाहर रहे। हालांकि, वह वापसी कर चुके हैं। हार्दिक पंड्या भी मुंबई की टीम से चोट के कारण बाहर हैं। ऐसे में दोनों के अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने पर सस्पेंस है।

11:55 (IST) 19 May 2026

पिछली वनडे सीरीज में भी भारत की हार

भारत ने साउथ अप्रीका के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज घर पर गंवाई थी। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर ही भारत को 1-2 से वनडे सीरीज में भी हार झेलनी पड़ी थी।

11:53 (IST) 19 May 2026

RCB, SRH और GT प्लेऑफ में, अब एक स्थान के लिए 5 टीमों में जंग; CSK की हार से खुला दिल्ली का भी रास्ता

आईपीएल 2026 के अब 63 लीग मैच हो चुके हैं और तीन टीमों ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस की टॉप 4 में जगह पक्की है और अब बचे हुए एक स्थान के लिए पांच टीमों में रेस है। ...और पढ़ें
11:52 (IST) 19 May 2026

वनडे में सेकंड विकेटकीपर की रेस में नहीं हैं पंत!

वनडे सीरीज के लिए दूसरे विकेटकीपर के विकल्प के तौर पर ऋषभ पंत का नाम नहीं दिखे तो हैरान नहीं होना है। संजू सैमसन, इशान किशन और ध्रुव जुरेल इस रेस में शामिल हैं।

11:51 (IST) 19 May 2026

ऋषभ पंत के ऊपर मंडरा रहा खतरा

टीम के ऐलान से पहले सामने आईं कई रिपोर्ट्स के अनुसार ऋषभ पंत से टेस्ट टीम की उपकप्तानी ली जा सकती है और उन्हें बिना किसी दबाव के फ्री होकर खेलने का मौका मिल सकता है। साथ ही वनडे टीम से उनके ऊपर बाहर होने का खतरा है।

11:48 (IST) 19 May 2026

CSK vs SRH: क्या टॉस में हुई फिक्सिंग? पैट कमिंस के रिएक्शन ने खड़े किए सवाल, सोशल मीडिया पर हंगामा; देखें Video

सीएसके बनाम हैदराबाद मुकाबले के टॉस का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। लोगों का मानना है कि कमिंस ने टेल्स बोला था और बाद में टॉस के दौरान उनके रिएक्शन ने भी सवाल खड़े किए। खबर में जानिए क्या था पूरा मामला:- ...और पढ़ें
11:48 (IST) 19 May 2026

युवा चेहरों की हो सकती है एंट्री

प्रिंस यादव का नाम लगातार चर्चा में है और वह वनडे टीम में अफगानिस्तान सीरीज के लिए चुने जा सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट टीम में आकिब नबी दार का नाम चर्चा में है और उनको एंट्री मिल सकती है।

11:46 (IST) 19 May 2026

14 से 20 जून तक होंगे तीन वनडे मैच

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 14 जून को धर्मशाला, दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ और तीसरा वनडे 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा।

11:45 (IST) 19 May 2026

6 जून से होगा एकमात्र टेस्ट मैच

भारतीय टीम पिछली टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में हारकर आई है। ऐसे में अफगानिस्तान की चुनौती को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह मैच 6 जून से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ स्थित महाराज यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

11:43 (IST) 19 May 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के इस लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली टेस्ट व वनडे सीरीज के लिए जारी होने वाले टीम इंडिया के स्क्वाड से जुड़ी अपडेट्स मिलेंगी। इसके अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको यहां मिलती रहेंगी।