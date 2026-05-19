India Squad Announcement for Afghanistan ODI, Test Series LIVE Updates: भारतीय टीम आईपीएल के बाद 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। उसके बाद 14 जून से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके लिए 19 मई को टीम का स्क्वाड जारी होना है। स्क्वाड के ऐलान से पहले गुवाहाटी में भारतीय चयनकर्ताओं की बैठक होने वाली है। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। रविंद्र जडेजा के वनडे क्रिकेट में भविष्य पर चर्चा अहम मुद्दा होगा। साथ ही जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड कैसे अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक मैनेज किया जाता है, उस पर भी विचार होगा। साथ ही मोहम्मद शमी समेत कई युवाओं की टीम इंडिया में एंट्री पर भी नजरें टिकी हैं। आगामी वनडे सीरीज से टीम इंडिया मिशन वर्ल्ड कप 2027 की शुरुआत करेगी।
सिराज के वर्कलोड पर भी चर्चा
जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज के वर्कलोड पर भी चर्चा होने की संभावना है। अगर बुमराह और सिराज को वनडे में रेस्ट दिया गया तो मोहसिन खान और प्रिंस यादव के नाम पर चर्चा हो सकती है।
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सूर्यकुमार यादव की कैप्टेंसी पर भी चर्चा संभव
गुवाहाटी में मीटिंग के दौरान सूर्यकुमार यादव के टी20 कप्तानी भविष्य पर भी चर्चा संभव है। हालांकि, टी20 सीरीज बाद में इसी महीने आयरलैंड में और फिर इंग्लैंड में खेली जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम गंभीर का इनपुट अहम होगा।
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बुमराह दोनों टीमों से रह सकते हैं बाहर
जसप्रीत बुमराह वर्कलोड के कारण टेस्ट और वनडे दोनों टीमों से बाहर रह सकते हैं। उन्होंने आईपीएल के पूरे सीजन में दो महीने शिरकत की है। ऐसे में आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए उनकी फिटनेस से कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा मैनेजमेंट।
वनडे सीरीज के लिए रोहित-हार्दिक पर सस्पेंस
रोहित शर्मा आईपीएल 2026 में हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण कई मैचों से बाहर रहे। हालांकि, वह वापसी कर चुके हैं। हार्दिक पंड्या भी मुंबई की टीम से चोट के कारण बाहर हैं। ऐसे में दोनों के अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने पर सस्पेंस है।
पिछली वनडे सीरीज में भी भारत की हार
भारत ने साउथ अप्रीका के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज घर पर गंवाई थी। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर ही भारत को 1-2 से वनडे सीरीज में भी हार झेलनी पड़ी थी।
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वनडे में सेकंड विकेटकीपर की रेस में नहीं हैं पंत!
वनडे सीरीज के लिए दूसरे विकेटकीपर के विकल्प के तौर पर ऋषभ पंत का नाम नहीं दिखे तो हैरान नहीं होना है। संजू सैमसन, इशान किशन और ध्रुव जुरेल इस रेस में शामिल हैं।
ऋषभ पंत के ऊपर मंडरा रहा खतरा
टीम के ऐलान से पहले सामने आईं कई रिपोर्ट्स के अनुसार ऋषभ पंत से टेस्ट टीम की उपकप्तानी ली जा सकती है और उन्हें बिना किसी दबाव के फ्री होकर खेलने का मौका मिल सकता है। साथ ही वनडे टीम से उनके ऊपर बाहर होने का खतरा है।
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युवा चेहरों की हो सकती है एंट्री
प्रिंस यादव का नाम लगातार चर्चा में है और वह वनडे टीम में अफगानिस्तान सीरीज के लिए चुने जा सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट टीम में आकिब नबी दार का नाम चर्चा में है और उनको एंट्री मिल सकती है।
14 से 20 जून तक होंगे तीन वनडे मैच
भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 14 जून को धर्मशाला, दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ और तीसरा वनडे 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा।
6 जून से होगा एकमात्र टेस्ट मैच
भारतीय टीम पिछली टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में हारकर आई है। ऐसे में अफगानिस्तान की चुनौती को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह मैच 6 जून से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ स्थित महाराज यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के इस लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली टेस्ट व वनडे सीरीज के लिए जारी होने वाले टीम इंडिया के स्क्वाड से जुड़ी अपडेट्स मिलेंगी। इसके अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको यहां मिलती रहेंगी।