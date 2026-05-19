India Squad Announcement for Afghanistan ODI, Test Series LIVE Updates: भारतीय टीम आईपीएल के बाद 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। उसके बाद 14 जून से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके लिए 19 मई को टीम का स्क्वाड जारी होना है। स्क्वाड के ऐलान से पहले गुवाहाटी में भारतीय चयनकर्ताओं की बैठक होने वाली है। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। रविंद्र जडेजा के वनडे क्रिकेट में भविष्य पर चर्चा अहम मुद्दा होगा। साथ ही जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड कैसे अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक मैनेज किया जाता है, उस पर भी विचार होगा। साथ ही मोहम्मद शमी समेत कई युवाओं की टीम इंडिया में एंट्री पर भी नजरें टिकी हैं। आगामी वनडे सीरीज से टीम इंडिया मिशन वर्ल्ड कप 2027 की शुरुआत करेगी।

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