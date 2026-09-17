India vs Afghanistan 3rd T20 Cricket Match Live Streaming: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 17 सितंबर यानी गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत शाम 7.30 बजे से होगी और भारत इस मुकाबले को जीतकर अफगानिस्तान का क्लीन स्वीप करना चाहेगा।

श्रेयस की कप्तानी में टीम इंडिया पहले दो मैच जीत चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम भी कोशिश करेगी कि वो सीरीज में कम से कम एक मैच तो जरूर जीते। हालांकि भारतीय टीम इस वक्त अफगानिस्तान के मुकाबले काफी मजबूत नजर आ रही है और मेजबान टीम के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं होने वाला है। ऐसे में आप इस मुकाबले को किस तरह से लाइव देख सकते हैं इसके बारे में जानते हैं।

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच कब शुरू होगा?

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच गुरुवार, 17 सितंबर को शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टॉस शाम 7:00 बजे होगा।

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच किस टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा?

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच Sony Sports Network के टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा।

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे टी20 मैच को Fancode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

अफगानिस्तान की टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नूर उल रहमान, अब्दुल्ला अहमदजई, नांगेयालिया खरोती।

भारत की टीम: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी।

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