India vs Afghanistan 1st T20 Cricket Match Live Streaming: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर यानी रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय समय के मुताबिक शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में टॉस का वक्त शाम 7.00 बजे का होगा। भारतीय टीम सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी, लेकिन अफगानिस्तान की टीम भी अच्छी नजर आ रही है और दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मैच को आप लाइव किस तरह से देख सकते हैं आइए जानते हैं।

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच कब शुरू होगा?

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच शनिवार, 13 सितंबर को शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टॉस शाम 7:00 बजे होगा।

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच किस टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा?

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच Sony Sports Network के टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा।

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच Fancode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

अफगानिस्तान की टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नूर उल रहमान, अब्दुल्ला अहमदजई, नांगेयालिया खरोती।

भारत की टीम: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी।

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