भारत और अफगानिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 की क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी बारिश और गीले मैदान के कारण टॉस के पहले ही रद्द हो गया। अब भारत को यह मैच रद्द होने के बाद बेहतर रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में एंट्री मिल गई। वहीं अफगानिस्तान की टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। यह मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होना था।
इसी मैदान पर कुछ घंटे पहले पाकिस्तान और हॉन्गकॉन्ग का मैच नहीं हो पाया था और मैच रद्द हुआ था। पाकिस्तान को रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में जगह मिली थी। अब पाकिस्तान का सामना सेमीफाइनल में बांग्लादेश और मलेशिया के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल की विजेता टीम से होगा।
वहीं टीम इंडिया का मुकाबला सेमीफाइनल में श्रीलंका या नेपाल में से किसी एक से होगा। श्रीलंका और नेपाल के बीच 29 सितंबर को क्वार्टर फाइनल 3 खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे (IST) भारत के साथ भिड़ेगी। पिछले एशियन गेम्स में भी बारिश ने मजा किरकिरा किया था और रैंकिंग के आधार पर भारत को फाइनल में विजेता घोषित किया गया था।
एशियन गेम्स 2026 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल का शेड्यूल
|तारीख
|समय (IST)
|मैच
|28 सितंबर
|5:30 AM
|क्वार्टर फाइनल 1 (पाकिस्तान सेमीफाइनल में)
|28 सितंबर
|10:00 AM
क्वार्टर फाइनल 2 (भारत सेमीफाइनल में)
|29 सितंबर
|5:30 AM
|क्वार्टर फाइनल 3 (श्रीलंका vs नेपाल)
|29 सितंबर
|10:30 AM
|क्वार्टर फाइनल 4 (बांग्लादेश vs मलेशिया)
|1 अक्टूबर
|5:30 AM
|सेमीफाइनल 1 (पाकिस्तान vs क्वार्टर फाइनल 4 विजेता)
|1 अक्टूबर
|10:00 AM
सेमीफाइनल 2 (भारत vs क्वार्टर फाइनल 3 विजेता)
|3 अक्टूबर
|5:30 AM
|ब्रॉन्ज मेडल मैच
|3 अक्टूबर
|10:00 AM
|फाइनल
Asian Games Cricket: पाकिस्तान बिना खेले ही सेमीफाइनल में पहुंचा, अब किससे होगा सामना?
एशियन गेम्स 2026 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का सामना हॉन्गकॉन्ग से होना था। बारिश के कारण यह मुकाबला नहीं हो पाया और पाकिस्तान को सीधे सेमीफाइनल में एंट्री मिल गई। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर
मैच टॉस से पहले ही हुआ रद्द
भारत और अफगानिस्तान मैच टॉस के पहले ही रद्द हो गया है। रैंकिंग के आधार पर टीम इंडिया को सीधे सेमीफाइनल में एंट्री मिल गई है। इस मैच का टॉस भी नहीं हो पाया। अब भारत का सामना श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल की विजेता टीम से 1 अक्टूबर को होगा।
दोनों टीमें पहुंची स्टेडियम
दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच के लिए भारत और अफगानिस्तान दोनों टीमें निशिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क पहुंच चुकी हैं। भारतीय टीम रैंकिंग में ऊपर है और अगर मैच नहीं हो पाया तो सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी।
Asian Games Cricket: पाकिस्तान बिना खेले ही सेमीफाइनल में पहुंचा, अब किससे होगा सामना? बारिश ने अफगानिस्तान की भी बढ़ाई चिंता
भारत-अफगानिस्तान मैच के टॉस में देरी
भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच के टॉस में देरी हो चुकी है। बारिश के कारण पहला मुकाबला कुछ घंटों पहले इसी मैदान पर रद्द हुआ था। तय समय के हिसाब से सुबह 10 बजे (IST) मुकाबला शुरू होना था।
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