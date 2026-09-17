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India vs Afghanistan 3rd T20 Live Cricket Scorecard: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला 17 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेला जाएगा। भारत ने पहले दोनों मुकाबले जीतते हुए सीरीज अपने नाम कर ली है। अब टीम इंडिया की नजरें क्लीन स्वीप पर हैं। वहीं उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को तीसरे मैच की प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। अब तक अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ने पहले दोनों मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत ने पहले दोनों मुकाबले 7-7 विकेट से जीते थे। दूसरे मैच में नितीश कुमार रेड्डी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने थे।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड

India in Afghanistan, 3 T20I Series, 2026

Afghanistan 

vs

India  

Match Yet To Begin ( Day – 3rd T20I )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
18:28 (IST) 17 Sep 2026

जापान रवानगी से पहले आखिरी मैच

भारतीय टीम इस मुकाबले के बाद एशियन गेम्स और जापान के खिलाफ एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए जापान रवाना होगी। एशियाई खेलों में टीम इंडिया का अभियान 28 सितंबर से शुरू होगा और सीधे टीम क्वार्टर फाइनल में उतरेगी।

18:20 (IST) 17 Sep 2026

भारत के लिए कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने का समय

भारत के लिए गुरुवार का दिन अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका है। भारतीय टीम सीरीज पहले ही जीती जा चुकी है और एशियन गेम्स भी आने वाले हैं, इसलिए श्रेयस अय्यर ने बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मैच खेलने का मौका देने की बात कही है, ताकि वे माहौल के हिसाब से ढल सकें। ऐसे में भारत अपनी टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव कर सकता है। श्रेयस अय्यर शायद एक और ऑलराउंडर या एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को शामिल कर सकते हैं। साथ ही, वह अपने बल्लेबाजों को ऐसी परिस्थितियों में परख सकते हैं जहां अफगानिस्तान ने उन्हें ज्यादा मुश्किल में नहीं डाला है।

18:08 (IST) 17 Sep 2026

मोहम्मद रिजवान को लाहौर हाई कोर्ट से झटका, फोन जांच के खिलाफ पाकिस्तानी विकेटकीपर की याचिका खारिज

लाहौर हाई कोर्ट ने मोहम्मद रिजवान की फोन जांच के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंतरिक जांच के बीच यह मामला सामने आया था। ...और पढ़ें
18:04 (IST) 17 Sep 2026

IND W vs JAP W: शैफाली-स्मृति ओपनर, प्रतिका-श्रेयंका की एंट्री; एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 में अपना अभियान 18 सितंबर को सीधे क्वार्टर फाइनल मैच से करेगी। जापान के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में प्रतिका रावल और श्रेयंका पाटिल की एंट्री हो सकती है। ...अधिक जानकारी
18:01 (IST) 17 Sep 2026

दूसरे टी20 में संजू-नितीश का कमाल

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में नितीश कुमार रेड्डी ने 24 रन देकर 3 विकेट लिए थे। वहीं संजू सैमसन ने 22 गेंद पर 57 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। भारत ने 7 विकेट से यह मैच जीतते हुए सीरीज में अजेय बढ़त बनाई थी।

17:59 (IST) 17 Sep 2026

पहले टी20 में अभिषेक शर्मा का कमाल

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के पहले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने 32 गेंद पर 82 रन की पारी खेली थी। वह इस तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे।

17:57 (IST) 17 Sep 2026

Asian Games 2026: पाकिस्तान मुश्किल से जीता, थाइलैंड के खिलाफ 92 रन में गंवाए 7 विकेट; सेमीफाइनल का कटाया टिकट

पाकिस्तान और थाइलैंड की महिला टीमों के बीच एशियन गेम्स 2026 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान को जैसे-तैसे जीत मिली और सेमीफाइनल का टिकट भी उसे मिल गया। ...पूरी जानकारी
17:55 (IST) 17 Sep 2026

IND vs AFG तीसरा टी20 कहां देख पाएंगे लाइव?

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच Sony Sports Network के टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा। वहीं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

17:54 (IST) 17 Sep 2026

वरुण चक्रवर्ती सीरीज से बाहर

वरुण चक्रवर्ती सीरीज का पहला मुकाबला खेले थे और एक विकेट लेते हुए अच्छी गेंदबाजी की थी। इस मैच के बाद साइड स्ट्रेन के कारण वह पूरी सीरीज से बाहर हो गए। एशियाई खेलों की टीम से भी वह बाहर हुए और विप्रज निगम को टीम में शामिल किया गया।

17:52 (IST) 17 Sep 2026

'वैभव सूर्यवंशी को तीसरा टी20 भी मत खिलाओ…': पूर्व क्रिकेटर ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को दी सलाह

भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। दोनों मैचों में एक-एक भारतीय ओपनर ने कमाल किया है। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी तीसरा मैच खेलेंगे या नहीं और किसकी जगह खेलेंगे, इस पर बड़ा सवाल है? ...अधिक जानकारी
17:52 (IST) 17 Sep 2026

क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछली सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। अफगानिस्तान के खिलाफ वह पहले दोनों मैच से बाहर रहे। अब सभी की नजरें हैं अगर वह तीसरा मैच खेलते हैं तो किसकी जगह और कहां खेलेंगे। क्या फिर ओपनिंग जोड़ी बदलेगी?

17:51 (IST) 17 Sep 2026

अफगानिस्तान की टीम का स्क्वाड

रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नूर उल रहमान, अब्दुल्ला अहमदजई, नांगेयालिया खरोती।

17:51 (IST) 17 Sep 2026

भारतीय टीम का स्क्वाड (सिर्फ 14 खिलाड़ी)

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी।

17:50 (IST) 17 Sep 2026

कितने बजे शुरू होगा मैच?

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला लाइव शाम 7.30 बजे से शुरू होगा। जबकि इस मुकाबले का टॉस शाम 7 बजे होगा।

17:49 (IST) 17 Sep 2026

IND vs AFG 3rd T20: क्लीन स्वीप पर भारत की नजरें?

भारतीय टीम ने पहले टी20 में 7 विकेट और फिर दूसरे टी20 में भी 7 विकेट से अफगानिस्तान को मात दी। अब तीसरे मैच में भारत की नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी।

17:48 (IST) 17 Sep 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरे टी20 मैच से जुड़े लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलेंगी।