India vs Afghanistan 3rd T20 Live Cricket Scorecard: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला 17 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेला जाएगा। भारत ने पहले दोनों मुकाबले जीतते हुए सीरीज अपने नाम कर ली है। अब टीम इंडिया की नजरें क्लीन स्वीप पर हैं। वहीं उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को तीसरे मैच की प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। अब तक अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ने पहले दोनों मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत ने पहले दोनों मुकाबले 7-7 विकेट से जीते थे। दूसरे मैच में नितीश कुमार रेड्डी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने थे।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड

India in Afghanistan, 3 T20I Series, 2026 Afghanistan

vs India

Match Yet To Begin ( Day – 3rd T20I )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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