India vs Afghanistan 3rd T20 Live Cricket Scorecard: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला 17 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेला जाएगा। भारत ने पहले दोनों मुकाबले जीतते हुए सीरीज अपने नाम कर ली है। अब टीम इंडिया की नजरें क्लीन स्वीप पर हैं। वहीं उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को तीसरे मैच की प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। अब तक अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ने पहले दोनों मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत ने पहले दोनों मुकाबले 7-7 विकेट से जीते थे। दूसरे मैच में नितीश कुमार रेड्डी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने थे।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड
India in Afghanistan, 3 T20I Series, 2026
Afghanistan
India
Match Yet To Begin ( Day – 3rd T20I )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
जापान रवानगी से पहले आखिरी मैच
भारतीय टीम इस मुकाबले के बाद एशियन गेम्स और जापान के खिलाफ एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए जापान रवाना होगी। एशियाई खेलों में टीम इंडिया का अभियान 28 सितंबर से शुरू होगा और सीधे टीम क्वार्टर फाइनल में उतरेगी।
भारत के लिए कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने का समय
भारत के लिए गुरुवार का दिन अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका है। भारतीय टीम सीरीज पहले ही जीती जा चुकी है और एशियन गेम्स भी आने वाले हैं, इसलिए श्रेयस अय्यर ने बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मैच खेलने का मौका देने की बात कही है, ताकि वे माहौल के हिसाब से ढल सकें। ऐसे में भारत अपनी टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव कर सकता है। श्रेयस अय्यर शायद एक और ऑलराउंडर या एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को शामिल कर सकते हैं। साथ ही, वह अपने बल्लेबाजों को ऐसी परिस्थितियों में परख सकते हैं जहां अफगानिस्तान ने उन्हें ज्यादा मुश्किल में नहीं डाला है।
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दूसरे टी20 में संजू-नितीश का कमाल
अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में नितीश कुमार रेड्डी ने 24 रन देकर 3 विकेट लिए थे। वहीं संजू सैमसन ने 22 गेंद पर 57 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। भारत ने 7 विकेट से यह मैच जीतते हुए सीरीज में अजेय बढ़त बनाई थी।
पहले टी20 में अभिषेक शर्मा का कमाल
अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के पहले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने 32 गेंद पर 82 रन की पारी खेली थी। वह इस तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे।
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IND vs AFG तीसरा टी20 कहां देख पाएंगे लाइव?
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच Sony Sports Network के टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा। वहीं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
वरुण चक्रवर्ती सीरीज से बाहर
वरुण चक्रवर्ती सीरीज का पहला मुकाबला खेले थे और एक विकेट लेते हुए अच्छी गेंदबाजी की थी। इस मैच के बाद साइड स्ट्रेन के कारण वह पूरी सीरीज से बाहर हो गए। एशियाई खेलों की टीम से भी वह बाहर हुए और विप्रज निगम को टीम में शामिल किया गया।
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क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?
वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछली सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। अफगानिस्तान के खिलाफ वह पहले दोनों मैच से बाहर रहे। अब सभी की नजरें हैं अगर वह तीसरा मैच खेलते हैं तो किसकी जगह और कहां खेलेंगे। क्या फिर ओपनिंग जोड़ी बदलेगी?
अफगानिस्तान की टीम का स्क्वाड
रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नूर उल रहमान, अब्दुल्ला अहमदजई, नांगेयालिया खरोती।
भारतीय टीम का स्क्वाड (सिर्फ 14 खिलाड़ी)
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी।
कितने बजे शुरू होगा मैच?
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला लाइव शाम 7.30 बजे से शुरू होगा। जबकि इस मुकाबले का टॉस शाम 7 बजे होगा।
IND vs AFG 3rd T20: क्लीन स्वीप पर भारत की नजरें?
भारतीय टीम ने पहले टी20 में 7 विकेट और फिर दूसरे टी20 में भी 7 विकेट से अफगानिस्तान को मात दी। अब तीसरे मैच में भारत की नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरे टी20 मैच से जुड़े लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलेंगी।