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India vs Afghanistan Live Cricket Scorecard: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई में आज खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत दोपहर 1.30 बजे से होगी जबकि मैच में टॉस का वक्त दोपहर 1.00 बजे का होगा। भारत इस वनडे सीरीज में पहले ही 2-0 की अपराजेय बढ़त के साथ सीरीज पर कब्जा कर चुका है। भारत की नजर अब अफगानिस्तान की क्लीन स्वीप पर होगी। तीसरे मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नितीश रेड्डी अब फिट हो चुके हैं और वो चयन के लिए उपलब्ध हैं तो वहीं भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन कह चुके हैं कि अर्शदीप सिंह को आराम दिया जा सकता है। भारतीय टीम में हर्षित राणा को भी शामिल किया गया था।

Afghanistan in India, 3 ODI Series, 2026

India 

vs

Afghanistan  

Match Yet To Begin ( Day – 3rd ODI )
Match begins at 13:30 IST (08:00 GMT)

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Live Updates
11:35 (IST) 20 Jun 2026

IND vs AFG LIVE Update: गजब की लय में हैं कप्तान शुभमन गिल

भारत के कप्तान शुभमन गिल गजब की लय में हैं। उन्होंने पहले मैच में अर्धशतकीय पारी खेली थी जबकि दूसरे मैच में गजब का शतक लगाया था। गिल अब तीसरे वनडे में कितना स्कोर करते हैं इसके लिए सभी बेताब हैं।

11:26 (IST) 20 Jun 2026

चौथे नंबर पर रहे नीरज चोपड़ा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए किया क्वालिफाई; श्रीलंका के खिलाड़ी ने जीता गोल्ड मेडल

नीरज चोपड़ा ने 2026 दोहा डायमंड लीग में चौथा स्थान हासिल किया और उनका बेस्ट थ्रो इस इवेंट में 85.69 मीटर का रहा। हालांकि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ...पूरी जानकारी
11:16 (IST) 20 Jun 2026

IND vs AFG LIVE Update: अर्शदीप सिंह को मिल सकता है आराम

टीम इंडिया के सहायक कोच रेयान टेन ने कहा कि तीसरे मैच के लिए इस बात की संभावना तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को आराम दिया जा सकता है। अर्शदीप सिंह ने इस वनडे सीरीज के पहले दो मैचों में शानदार गेंदबाजी की थी।

11:08 (IST) 20 Jun 2026

IND vs AFG 3rd ODI Live Streaming: भारत-अफगानिस्तान तीसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, इस मैच को ऐसे देखें लाइव

IND vs AFG Match Live Streaming Free Channel online: भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर की जाएगी जबकि इसका लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। ...पूरी जानकारी
11:03 (IST) 20 Jun 2026

वैभव नंबर 10, श्रीलंकाई ओपनर टॉप पर; ट्राई सीरीज फाइनल से पहले सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष 10 बैटर

वनडे ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल मुकाबले से पहले सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष 10 बल्लेबाजों में सिर्फ 4 भारतीय हैं। वैभव सूर्यवंशी 10वें नंबर पर खिसक चुके हैं। ...पूरी जानकारी
10:58 (IST) 20 Jun 2026

Ind vs Afg Today Match: केएल राहुल को मिल सकता है आराम

तीसरे वनडे मैच के लिए केएल राहुल को आराम दिया गया है जबकि इशान किशन इस मैच में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। केएल राहुल ने दूसरे वनडे में विकेटकीपिंग की थी।

10:53 (IST) 20 Jun 2026

Ind vs Afg Today Match: नबी की हो सकती है वापसी

मोहम्मद नबी (बीमारी) और अजमतुल्लाह ओमरजई (नेट्स में चोटिल) पिछला मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन पूरी तरह ठीक होने पर वे टीम में तीसरे वनडे के लिए मैच में वापसी कर सकते हैं।

10:52 (IST) 20 Jun 2026

Ind vs Afg Today Match: कौन करेगा ओपन

अफगानिस्तान के खिलाफ यशस्वी या रोहित ओपन करेंगे या फिर गिल और रोहित ओपन करेंगे इस पर सबकी निगाहें रहने वाली है। हालांकि इस बात की संभावना है कि शायद यशस्वी को एक और मौका मिले।

10:47 (IST) 20 Jun 2026

Ind vs Afg Today Match: हर्षित राणा को टीम में किया गया शामिल

टी20 वर्ल्ड कप और आईपीएल 2026 में इंजरी की वजह से हिस्सा नहीं ले पाने वाले तेज गेंदबाज हर्षित राणा अब फिट हैं और उन्हें भारतीय टीम में तीसरे वनडे से पहले शामिल किया गया था। अब हर्षित को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है या नहीं इस पर सबकी नजरें रहने वाली है।

10:46 (IST) 20 Jun 2026

Ind vs Afg Today Match: क्या यशस्वी जायसवाल को मिलेगा मौका

दूसरे वनडे मैच में यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए ओपन किया था, लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाए थे। अब इस मैच में उन पर टीम मैनेजमेंट भरोसा दिखाती है या फिर रोहित-गिल ओपन करेंगे ये देखने वाली बात होगी।

10:44 (IST) 20 Jun 2026

Ind vs Afg Today Match: नितीश कुमार रेड्डी की वापस की संभावना

नितीश रेड्डी दूसरे वनडे में नहीं खेल पाए थे, लेकिन वो अब पूरी तरह से फिट हैं और वो तीसरे मैच में वापसी के लिए तैयार हैं। इस बात की भी संभावना है कि नितीश की प्लेइंग 11 में वापसी हो जाए।

10:42 (IST) 20 Jun 2026

Ind vs Afg Today Match: भारत की नजर क्लीन स्वीप पर

शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की नजर क्लीन स्वीप पर रहेगी। गिल की कप्तानी में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के पास पहली बार वनडे सीरीज में इस टीम को क्लीन स्वीप करने का मौका है।

10:41 (IST) 20 Jun 2026

Ind vs Afg Today Match: भारत जीत चुका है वनडे सीरीज

भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मैच जीत लिए हैं और 2-0 की अपराजेय बढ़त बना ली है। सीरीज भारतीय टीम के नाम हो चुकी है।

10:38 (IST) 20 Jun 2026

Ind vs Afg Today Match: अफगानिस्तान की टीम

रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, दरविश रसूली, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), नांगेयालिया खरोती, राशिद खान, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी, इकराम अलिखिल, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, फरीद अहमद मलिक, जिया उर रहमान शरीफी।

10:38 (IST) 20 Jun 2026

Ind vs Afg Today Match: भारत की टीम

यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्ष दुबे।

10:35 (IST) 20 Jun 2026
Ind vs Afg Today Match: भारत-अफगानिस्तान तीसरा वनडे मैच

नमस्कार जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। इस मैच से जुड़े सारे अपडेट्स आपको इस ब्लॉग के जरिए मिलेगा साथ ही खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।