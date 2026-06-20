India vs Afghanistan Live Cricket Scorecard: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई में आज खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत दोपहर 1.30 बजे से होगी जबकि मैच में टॉस का वक्त दोपहर 1.00 बजे का होगा। भारत इस वनडे सीरीज में पहले ही 2-0 की अपराजेय बढ़त के साथ सीरीज पर कब्जा कर चुका है। भारत की नजर अब अफगानिस्तान की क्लीन स्वीप पर होगी। तीसरे मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नितीश रेड्डी अब फिट हो चुके हैं और वो चयन के लिए उपलब्ध हैं तो वहीं भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन कह चुके हैं कि अर्शदीप सिंह को आराम दिया जा सकता है। भारतीय टीम में हर्षित राणा को भी शामिल किया गया था।

Afghanistan in India, 3 ODI Series, 2026 India

vs Afghanistan

Match Yet To Begin ( Day – 3rd ODI )

Match begins at 13:30 IST (08:00 GMT) View Scorecard

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