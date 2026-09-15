India vs Afghanistan 2nd T20 Live Cricket Scorecard: भारत-अफगानिस्तान के बीच 2 मैचो की टी20 सीरीज का दूसरा मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मंगलवार (15 सितंबर) को खेला जाएगा। भारतीय टीम पहला मैच 7 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है। पहले टी20 में अभिषेक शर्मा और इशान किशन ने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया था। संजू सैमसन पर इस मैच में अच्छे प्रदर्शन का दबाव होगा क्योंकि वैभव सूर्यवंशी बेंच पर हैं। इस बीच वरुण चक्रवर्ती चोटिल हो गए हैं। उनकी जगह रवि बिश्नोई को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है।
India in Afghanistan, 3 T20I Series, 2026
Afghanistan
India
Match Yet To Begin ( Day – 2nd T20I )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
संजू सैमसन पर दबाव
पहले टी20 में अभिषेक शर्मा और इशान किशन ने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया था। संजू सैमसन पर इस मैच में अच्छे प्रदर्शन का दबाव होगा क्योंकि वैभव सूर्यवंशी बेंच पर हैं।
भारत 1-0 से आगे
भारत-अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 13 सितंबर को खेला गया था। भारतीय टीम यह मैच 7 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है।
यहां देखें भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरे टी20 मैच से जुड़े अपडेट्स
नमस्कार। भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के दूसरे मैच में भारत का अफगानिस्तान से मुकाबला नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम अफगानिस्तान मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।