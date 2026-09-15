India vs Afghanistan 2nd T20 Live Cricket Scorecard: भारत-अफगानिस्तान के बीच 2 मैचो की टी20 सीरीज का दूसरा मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मंगलवार (15 सितंबर) को खेला जाएगा। भारतीय टीम पहला मैच 7 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है। पहले टी20 में अभिषेक शर्मा और इशान किशन ने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया था। संजू सैमसन पर इस मैच में अच्छे प्रदर्शन का दबाव होगा क्योंकि वैभव सूर्यवंशी बेंच पर हैं। इस बीच वरुण चक्रवर्ती चोटिल हो गए हैं। उनकी जगह रवि बिश्नोई को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है।

India in Afghanistan, 3 T20I Series, 2026 Afghanistan

vs India

Match Yet To Begin ( Day – 2nd T20I )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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