India vs Afghanistan Live Cricket Scorecard: भारत बनाम अफगानिस्तान तीन मैच की एकदिवसीय शृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में थोड़ी देर में शुरू होगा। शृंखला के पहले मैच में भारत ने सात विकेट से जीत हासिल की थी। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए भारत बनाम अफगानिस्तान पहले वनडे में बारिश ने बाधा डाला थी। इस कारण 25-25 ओवर का मैच खेला गया था और मेजबान टीम ने 13 गेंदें शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया था। भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंद में 84 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा केएल राहुल ने 19 गेंद में 39 रन ठोके थे। डेब्यूटेंट हर्ष दुबे और गुरनीत बरार ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था। दोनों ने ही 3-3 विकेट अपने नाम किये थे। दूसरे एकदिवसीय मैच में भी भारत की कोशिश जीत हासिल कर शृंखला अपने नाम करने की होगी। वहीं अफगानिस्तान वापसी करना चाहेगा।

Afghanistan in India, 3 ODI Series, 2026 India

vs Afghanistan

Match Yet To Begin ( Day – 2nd ODI )

Match begins at 13:30 IST (08:00 GMT) View Scorecard

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