India vs Afghanistan Live Cricket Scorecard: भारत बनाम अफगानिस्तान तीन मैच की एकदिवसीय शृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में थोड़ी देर में शुरू होगा। शृंखला के पहले मैच में भारत ने सात विकेट से जीत हासिल की थी। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए भारत बनाम अफगानिस्तान पहले वनडे में बारिश ने बाधा डाला थी। इस कारण 25-25 ओवर का मैच खेला गया था और मेजबान टीम ने 13 गेंदें शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया था। भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंद में 84 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा केएल राहुल ने 19 गेंद में 39 रन ठोके थे। डेब्यूटेंट हर्ष दुबे और गुरनीत बरार ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था। दोनों ने ही 3-3 विकेट अपने नाम किये थे। दूसरे एकदिवसीय मैच में भी भारत की कोशिश जीत हासिल कर शृंखला अपने नाम करने की होगी। वहीं अफगानिस्तान वापसी करना चाहेगा।
Afghanistan in India, 3 ODI Series, 2026
India
Afghanistan
Match Yet To Begin ( Day – 2nd ODI )
Match begins at 13:30 IST (08:00 GMT)
IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी पर लगा तगड़ा जुर्माना, रेफरी की शिकायत पर हुई कार्रवाई
अफगानी स्पिनरों के लिए मददगार हो सकती है इकाना की पिच
स्पिन गेंदबाजी अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन राशिद खान, एएम गजनफर और मोहम्मद नबी की तिकड़ी धर्मशाला में भारतीय बल्लेबाजों को खास परेशानी में नहीं डाल पाई। लखनऊ की पिच उनके लिए अधिक अनुकूल हो सकती है।
अफगानी बैटर्स को करना होगा सामूहिक प्रदर्शन
जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है तो उसके बल्लेबाजों को सामूहिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पहले वनडे में सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने आक्रामक शतक लगाया लेकिन उन्हें दूसरे छोर से खास सहयोग नहीं मिला।
IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशी चूके पर प्रियांश आर्या ने लगाया अर्धशतक; 58 में चौके-छक्कों से बनाए 42 रन
प्रिंस को करना होगा इंतजार, विराट का विकल्प हो सकते हैं यशस्वी
आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रिंस यादव को ऐसे में अपनी बारी के लिए इंतजार करना होगा। विराट कोहली के मांसपेशियों में खिंचाव के कारण श्रृंखला से बाहर होने के बाद तीसरे नंबर का स्थान खाली पड़ा है। पहले मैच में इस नंबर पर ईशान किशन को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी पिछले कुछ महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया है और टीम प्रबंधन उन्हें मौका दे सकता है। पहले वनडे मैच में सस्ते में रन आउट होने वाले अनुभवी रोहित शर्मा बड़ा प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे।
गुरनूर बरार की बनी रहेगी प्लेइंग 11 में जगह
भारतीय गेंदबाजों ने पहले मैच में अनुशासित प्रदर्शन किया था और वह इसे जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। तेज गेंदबाजी विभाग में पदार्पण करने वाले एक और खिलाड़ी गुरनूर बरार ने प्रभावित किया और उन्हें संभवतः एक और मैच खेलने का मौका दिया जाएगा।
हर्ष दुबे की जगह कुलदीप को मिल सकता है मौका
मुख्य कोच गौतम गंभीर बहुमुखी प्रतिभा वाले क्रिकेटरों को प्राथमिकता देते हैं। वह ऑलराउंडर की बल्लेबाजी क्षमता पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और ऐसे में स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर का टीम में होना निश्चित हो जाता है। इसका मतलब है कि पिछले मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले हर्ष दुबे की जगह कुलदीप को मौका मिल सकता है। हर्ष दुबे ने पिछले मैच में तीन विकेट लिए थे।
IPL में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे कुलदीप
बाएं हाथ का यह स्पिनर दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में नियमित रूप से खेला, लेकिन उसके बाद से उनके फॉर्म में गिरावट आई है। कुलदीप आईपीएल में भी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे तथा अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में भी उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जहां वे लय हासिल करने के लिए संघर्ष करते दिखे। इसके अलावा आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के साथ-साथ एशियाई खेलों के लिए भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में भी उनका चयन नहीं हुआ।
अच्छी फॉर्म में नहीं हैं कुलदीप
कुलदीप यादव की हाल की फॉर्म अच्छी नहीं रही है लेकिन उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें मौका दिया जा सकता है क्योंकि वह बीच के ओवरों में खेल पर नियंत्रण बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
आगे की सोच रही टीम इंडिया
भारतीय टीम हालांकि इससे कहीं आगे की सोच रही है। भारत को विश्व कप पहले से पहले लगभग दो दर्जन मैच खेलने हैं और टीम प्रबंधन पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह विभिन्न संयोजनों को आजमाएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ मौजूदा शृंखला इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
दूसरा मैच जीतने पर भारत के नाम होगी शृंखला
भारत ने धर्मशाला में बारिश से प्रभावित मैच में आसान जीत दर्ज करके तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना रखी है और दूसरे मैच में जीत हासिल करने पर उसे अजेय बढ़त मिल जाएगी।
कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल को मिल सकता है मौका
भारतीय टीम प्रबंधन अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संयोजनों को आजमाना चाहता है और इसलिए अफगानिस्तान के खिलाफ बुधवार को दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल को खेलने का मौका मिल सकता है।
इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारत का वनडे रिकॉर्ड
भारतीय क्रिकेट टीम ने इकाना क्रिकेट स्टेडियम में अब तक दो एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इसमें उसे एक में हार का सामना करना पड़ा और एक में जीत हासिल की। साल 2022 में भारत को इसी मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से नौ रन से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2023 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया था।
लखनऊ में अफगानिस्तान का वनडे रिकॉर्ड
अफगानिस्तान ने लखनऊ में चार वनडे मैच खेले हैं। नवंबर 2019 में उन्हें वेस्टइंडीज से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था और 2023 वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने नीदरलैंड्स को सात विकेट से हराया था।
दूसरे वनडे के लिए अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन
अफगानिस्तान की संभावित एकादश: इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मोहम्मद सलीम सफी, एएम गजनफर, जियाउर रहमान शरीफी।
दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
भारत की संभावित XI: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा/यशस्वी जायसवाल, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।
यह है अफगानिस्तान की वनडे टीम
अफगानिस्तानी टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी, फरीद अहमद मलिक, इकराम अलीखिल, दरविश रसूली, बिलाल सामी, नांगेयालिया खरोती।
यह है भारत की वनडे टीम
भारतीय टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, प्रिंस यादव, कुलदीप यादव।
नमस्कार
नमस्कार। भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के दूसरे मैच में भारत का अफगानिस्तान से मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम अफगानिस्तान मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।
रोहित को हर मैच का बेसब्री से इंतजार
साईराज बहुतुले ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वह हर मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अभी-अभी खेलना शुरू किया हो।’’ अफगानिस्तान के खिलाफ पहले एकदिवसीय में जल्दी आउट होने वाले रोहित शर्मा ने दूसरे मैच से एक दिन पहले लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में नेट्स में जमकर अभ्यास किया।
कम नहीं हुआ रोहित का जज्बा: साईराज बहुतुले
साईराज बहुतुले ने कहा कि इतनी उपलब्धियों के बावजूद खेल के प्रति रोहित शर्मा की समझ और लगातार बेहतर करने का जज्बा कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘टीम में उनका होना निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर मैच को समझते हैं और जानते हैं कि उनसे और टीम से क्या उम्मीद की जाती है।’’
रोहित शर्मा अनुभवी क्रिकेटर: साईराज बहुतुले
अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय से पहले साईराज बहुतुले ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘रोहित शर्मा एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, वह एक चैंपियन क्रिकेटर हैं। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने अनुभव से टीम को फायदा पहुंचाते हैं- ना सिर्फ बल्लेबाजी के मामले में बल्कि उनकी नेतृत्वक्षमता का असर भी सभी खिलाड़ियों और शुभमन पर पड़ता है।’’
वनडे में रोहित का हालिया प्रदर्शन अच्छा नहीं
पिछले साल रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से ही एकदिवसीय प्रारूप में रोहित शर्मा का भविष्य और 2027 विश्व कप के लिए उनकी तैयारी चर्चा का विषय रही है। इस प्रारूप में रोहित शर्मा का प्रदर्शन हाल के दिनों में अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने अपनी पिछली चार एकदिवसीय पारियों में सिर्फ 77 रन बनाए हैं।
रोहित के रहने से पड़ता है फर्क: साईराज बहुतुले
स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने मैच की पूर्व संध्या पर कहा कि रोहित शर्मा भारतीय एकदिवसीय टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और इसका कारण सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि उनकी नेतृत्वक्षमता और अनुभव भी है जिसका कप्तान शुभमन गिल पर अच्छा असर पड़ता है।
तेज गेंदबाजों के लिए मददगार इकाना की पिच
इकाना क्रिकेट स्टेडियम को अक्सर स्पिन के लिए मददगार माना जाता है, लेकिन असल में इस पिच पर वनडे मैचों में तेज गेंदबाजों को स्पिनरों (औसत 33.64) के मुकाबले थोड़ी ज्यादा सफलता मिली है, जहां उनका औसत 30 से थोड़ा ज्यादा रहा है। साल 2023 वर्ल्ड कप के बाद से इस मैदान पर कोई वनडे मैच नहीं हुआ है। उस टूर्नामेंट में पहली पारी का औसत स्कोर 238 था। उसी टूर्नामेंट में, पांच में से तीन मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीते थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 311 रन) और भारत (इंग्लैंड के खिलाफ 229 रन) ही ऐसी टीमें थीं जिन्होंने अपने स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव किया था।
धर्मशाला के प्रदर्शन से अफगानिस्तान को मिलेगी हिम्मत
अफगानिस्तान को इस बात से हिम्मत मिलेगी कि धर्मशाला में लंबे समय तक वह मुकाबले में बना रहा। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के अनुसार, रहमानुल्लाह गुरबाज की 48 गेंदों में शानदार सेंचुरी ने कुछ समय के लिए भारत से मैच छीनने की स्थिति बना दी थी, लेकिन मध्यक्रम के लड़खड़ाने के कारण टीम जीत से लगभग 30 रन पीछे रह गई। अब चुनौती रहमानुल्लाह गुरबाज को बेहतर साथ दिलाने की है।
गिल और यशस्वी कर सकते हैं ओपनिंग
पहले वनडे में रोहित शर्मा की कलाई पर चोट लगी थी और उन्हें परेशानी हो रही थी। अगर भारत उन्हें आराम देने का फैसला करता है, तो यशस्वी जायसवाल कप्तान शुभमन गिल के साथ ओपनिंग भी कर सकते हैं।
कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का छलका दर्द
कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने हाल के वर्षों में अफगानिस्तान को एकदिवसीय क्रिकेट में अधिक अनुभव नहीं मिलने की ओर भी इशारा किया। हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा, ‘‘हमने लंबे समय से एकदिवसीय क्रिकेट नहीं खेला है। मुझे लगता है कि पिछले दो वर्षों में हमने आठ या नौ एकदिवसीय मैच ही खेले हैं, जो बहुत कम हैं। शायद पिछले मैच में हमारे साथ यही समस्या रही हो।’’
भारत जैसी टीमों से हम सीखते हैंं: शाहिदी
यह अफगानिस्तान की भारत के खिलाफ पहली द्विपक्षीय एकदिवसीय शृंखला है और शाहिदी ने कहा कि ऐसे अनुभव उनकी टीम के विकास में मदद करेंगे। शाहिदी ने कहा, ‘‘जब हम भारत जैसी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। खिलाड़ियों को शीर्ष स्तरीय क्रिकेट खेलने से आत्मविश्वास मिलता है। हम अपनी गलतियों की पहचान करते हैं और उन क्षेत्रों को समझते हैं जहां हम पीछे हैं।’’
घर में भारत मजबूत: शाहिदी
हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा, ‘‘जब आप भारत जैसी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो वे आपको अधिक मौके नहीं देतीं इसलिए जब आप आगे हों तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए और मैच उनके हाथों में नहीं जाने देना चाहिए। भारत घरेलू हालात में बहुत मजबूत टीम है। यहां आने वाली किसी भी टीम के लिए यह चुनौतीपूर्ण होता है।’’