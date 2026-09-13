India vs Afghanistan 1st T20 Live Cricket Scorecard: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को दिल्ली के अरुण जेठली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर सभी की नजरें होंगी। वैभव सूर्यवंशी या संजू सैमसन किसको मौका मिलेगा या दोनों एकसाथ खेलेंगे यह देखने वाली बात होगी। कप्तान श्रेयस अय्यर की भी भारतीय सरजमीं पर यह बतौर कप्तान पहली टी20 सीरीज होगी। जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हुई है और एशियन गेम्स 2026 से पहले उनके फॉर्म पर सभी की नजरें होंगी। ओपनिंग जोड़ी क्या होगी इस पर भी निगाहें होने वाली हैं।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड

India in Afghanistan, 3 T20I Series, 2026 Afghanistan

vs India

Match Yet To Begin ( Day – 1st T20I )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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