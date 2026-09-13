India vs Afghanistan 1st T20 Live Cricket Scorecard: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को दिल्ली के अरुण जेठली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर सभी की नजरें होंगी। वैभव सूर्यवंशी या संजू सैमसन किसको मौका मिलेगा या दोनों एकसाथ खेलेंगे यह देखने वाली बात होगी। कप्तान श्रेयस अय्यर की भी भारतीय सरजमीं पर यह बतौर कप्तान पहली टी20 सीरीज होगी। जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हुई है और एशियन गेम्स 2026 से पहले उनके फॉर्म पर सभी की नजरें होंगी। ओपनिंग जोड़ी क्या होगी इस पर भी निगाहें होने वाली हैं।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड
India in Afghanistan, 3 T20I Series, 2026
Afghanistan
India
Match Yet To Begin ( Day – 1st T20I )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
बाहर बैठने वाले खिलाड़ी पर क्या बोले कप्तान
अय्यर ने आगे जो खिलाड़ी बाहर बैठेंगे उनके साथ बातचीत को लेकर कहा,”जो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, उनके साथ कोच के साथ मिलकर बातचीत करना और उनमें आत्मविश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्हें पता होना चाहिए कि जब उनका दिन आएगा, उन्हें निश्चित रूप से अवसर मिलेगा।”
वैभव-संजू-अभिषेक पर क्या बोले अय्यर?
वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के रूप में तीन सलामी विकल्पों के बीच चयन को लेकर अय्यर ने कहा कि तीनों का टीम में होना अपने आप में एक सुखद स्थिति है। उन्होंने कहा कि जिसे भी मौका मिलेगा, उसे पूरी टीम का समर्थन हासिल होगा। इसको लेकर सीधे तौर पर वह बोले,”जिसे भी मौका मिलेगा, निश्चित रूप से वह टीम के हित में होगा।”
जसप्रीत बुमराह की चोट से वापसी
जसप्रीत बुमराह की चोट से वापसी को लेकर अय्यर ने कहा था कि उनके लिए मैच अभ्यास और आत्मविश्वास बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि बुमराह से उनकी पिछली शाम बातचीत हुई थी। अय्यर ने कहा,”मैंने कल उनसे बात की थी। वह टीम के लिए प्रदर्शन करने और यह सुनिश्चित करने के इरादे से लौटना चाहते हैं कि हम चैंपियनशिप जीतें।”
इशान किशन की चोट पर क्या बोले श्रेयस अय्यर?
कप्तान श्रेयस अय्यर ने शनिवार को इशान किशन की फिटनेस पर कहा था,”वह फिलहाल सहज महसूस कर रहे हैं। अभ्यास सत्र के बाद मेरी ईशान से बातचीत हुई थी। उनकी चोट मामूली परेशानी थी और लगातार क्रिकेट खेलने के कारण उन्हें थोड़ी थकान महसूस हुई। आराम मिलने के बाद उनके कल तक पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है।”
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मौसम का मिजाज बिगाड़ सकता है खेल!
एक्यूवेदर के मुताबिक दिल्ली के मौसम की बात करें तो दिन के समय रविवार को 64 प्रतिशत बारिश की संभावना है। वहीं शाम के समय बारिश का पूर्वानुमान 49 प्रतिशत है। जबकि रात के समय 55 प्रतिशत बारिश के आसार हैं।
अफगानिस्तान टीम का टी20 स्क्वाड
इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमनुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दारविश रसूली, अजमतुल्लाह ओमरजई, गुलबदीन नाइब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नंगयाल खरोटी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूखी, अब्दुल्लाह अहमदजई, नवीन उल हक।
रिजर्व: इजाज अहमदजई, शाहिदुल्लाह कमाल फरीद अहमद मलिक
भारतीय टीम का टी20 स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर।
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कितने बजे होगा मैच का टॉस?
भारत और अफगानिस्तान के बीच इस मुकाबले का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा। इस मुकाबले का लाइव एक्शन शाम 7.30 बजे शुरू होगा।
IND vs AFG: कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला नई दिल्ली के अरुण जेठली स्टेडियम में 13 सितंबर रविवार को खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत शाम 7.30 बजे से होगी।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले पहले टी20 मैच के सभी लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।