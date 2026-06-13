Go to Live Updates

India vs Afghanistan Live Cricket Scorecard: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। तीन मैचो की सीरीज का पहला एकदिवसीय मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मुकाबले में रोहित शर्मा पर सभी की नजरें होंगी। वहीं विराट कोहली के बिना उतर रही टीम इंडिया में नंबर 3 पर कौन खेलेगा यह भी देखने वाली बात होगी। इशान किशन या यशस्वी जायसवाल किसी एक को मौका मिल सकता है। जबकि हार्दिक पंड्या की गैरमौजूदगी में नितीश कुमार रेड्डी को बतौर ऑलराउंडर एंट्री मिलना तय मान सकते हैं। जबकि प्रिंस यादव इस मुकाबले में डेब्यू करने के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Afghanistan in India, 3 ODI Series, 2026

India 

vs

Afghanistan  

Match Yet To Begin ( Day – 1st ODI )
Match begins at 13:30 IST (08:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
11:55 (IST) 13 Jun 2026

IND vs AFG: हर्षित राणा जुड़ेंगे भारतीय वनडे टीम के साथ, हार्दिक पंड्या की चोट के बाद बोर्ड ले सकता है बड़ा फैसला

भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज 13 जून से करेगी। हार्दिक पंड्या इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं, अभी तक रिप्लेसमेंट का भी ऐलान नहीं हुआ है। अब हर्षित राणा के वनडे टीम से जुड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। ...और पढ़ें
11:46 (IST) 13 Jun 2026

रोहित बनेंगे वनडे खेलने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय

रोहित इस मैच में 39 साल 44 दिन के होंगे और वो भारत के लिए वनडे खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाएंगे। इससे पहले भारत की तरफ सबसे ज्यादा उम्र में वनडे खेलने वाले खिलाड़ी मोहिंदर अमरनाथ थे जिन्होंने अपना आखिरी मैच 39 साल 36 दिन की उम्र में खेला था।

11:15 (IST) 13 Jun 2026

IND vs AFG: डेब्यू से पहले क्रिकेटर पर टूटा दुखों का पहाड़; पिता के निधन की आई खबर, पिछली दो वनडे पारियों में ठोका था शतक

भारत और अफगानिस्तान के बीच शनिवार को वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच से पहले एक क्रिकेटर पर दुखों का पहाड़ टूटा है। इस क्रिकेटर को वनडे डेब्यू का इंतजार था लेकिन उससे पहले ही पिता के निधन की खबर आ गई। ...अधिक जानकारी
11:14 (IST) 13 Jun 2026

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का वनडे रिकॉर्ड

अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने अभी तक चार वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। इसमें से तीन मैचों में भारत को जीत मिली है और एक मुकाबला टाई हुआ है।

11:12 (IST) 13 Jun 2026

धर्मशाला की पिच का मिजाज

आमतौर पर यहां की पिच तेज गेंदबाजों की मददगार रहती है। अच्छा उछाल मिलता है और स्विंग भी होती है। मौसम खराब है और ओवरकास्ट कंडीशन में इस मैच में पेसर्स असरदार साबित हो सकते हैं। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में इस मैदान पर हुए पांच मैचों में से तीन में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती थी।

11:07 (IST) 13 Jun 2026

धवन का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब गिल-अय्यर

वनडे में भारत के लिए सबसे तेज 3000 रन पूर्व ओपनर शिखर धवन के नाम हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 72 पारियों में हासिल की थी। जबकि कप्तान गिल ने 61 पारियों में 2953 और अय्यर ने 70 पारियों में 2977 रन अभी तक बनाए हैं।

11:02 (IST) 13 Jun 2026

IND vs AFG: रोहित शर्मा के निशाने पर सचिन तेंदुलकर के शतकों का रिकॉर्ड, सेंचुरी लगाते ही हिटमैन रच देंगे इतिहास

रोहित शर्मा ने ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 45 शतक लगाए हैं। अफगानिस्तान सीरीज में अगर उनके बल्ले से एक शतक निकला तो वह सचिन तेंदुलकर के शतकों का खास रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ...पूरी जानकारी
11:02 (IST) 13 Jun 2026

कहां देख पाएंगे लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत-अफगानिस्तान पहले वनडे का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। जबकि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी।

11:01 (IST) 13 Jun 2026

धर्मशाला में बारिश का क्या पूर्वानुमान?

पहाड़ों से घिरे धर्मशाला के इस स्टेडियम में होने वाले एकदिवसीय मुकाबले पर बारिश का खतरा बना हुआ है। एक्यूवेदर के मुताबिक दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 50 से 70 प्रतिशत बारिश का अनुमान है। वहीं शाम 6 बजे के बाद बारिश का पूर्वानुमान कम होने की संभावना है।

11:00 (IST) 13 Jun 2026

अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग 11

रहमनुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह ओमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, सलीम सैफी, बिलाल सामी।

10:59 (IST) 13 Jun 2026

पहले वनडे के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), इशान किशन/यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा।

10:56 (IST) 13 Jun 2026

FIFA World Cup 2026: कनाडा ने टाली हार, मुकाबला 1-1 से ड्रॉ; मेजबान अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से पीटा

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे दिन दोनों संयुक्त मेजबान कनाडा और अमेरिका ने अपना अभियान शुरू किया। कनाडा ने ऐतिहासिक अंक हासिल किया तो वहीं अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हराकर विजयी आगाज किया। ...अधिक जानकारी
10:55 (IST) 13 Jun 2026

प्रिंस यादव कर सकते हैं डेब्यू

भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा का खेलना तय मान सकते हैं। जबकि धर्मशाला की कंडीशन को देखते हुए तीसरे स्पेशलिस्ट पेसर के रूप में प्रिंस यादव खेल सकते हैं। यानी इस मुकाबले में प्रिंस का इंटरनेशनल डेब्यू होने की संभावना है।

10:53 (IST) 13 Jun 2026

यशस्वी या इशान किसे मिलेगी जगह?

नंबर 3 पर यशस्वी जायसवाल या इशान किशन किसको जगह मिलेगी यह देखने वाली बात है। यशस्वी ने अपनी पिछली वनडे पारी में शतक लगाया था। वहीं इशान किशन ने लंबे समय से नंबर 3 पर टी20 में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अपने आखिरी वनडे में इशान ने भी दोहरा शतक लगाया था।

10:51 (IST) 13 Jun 2026

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026: पहले मैच में ही बने 351 रन, टूटते-टूटते बचा भारत का 8 साल पुराना रिकॉर्ड; डैनियल वायट ने जड़ा शतक

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बेहतरीन आगाज हो चुका है। ओपनिंग मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को मात दी। इस मुकाबले में कुल 351 रन बने। इंग्लिश खिलाड़ी डैनियल वायट ने बेहतरीन शतक भी जड़ा। ...अधिक जानकारी
10:51 (IST) 13 Jun 2026

सुबह से रात तक प्रति घंटे क्या है बारिश का पूर्वानुमान?

  • सुबह 7 बजे: 40 प्रतिशत
  • सुबह 8 बजे: 34 प्रतिशत
  • सुबह 9 बजे: 37 प्रतिशत
  • सुबह 10 बजे: 47 प्रतिशत
  • सुबह 11 बजे: 51 प्रतिशत
  • दोपहर 12 बजे: 47 प्रतिशत
  • दोपहर 1 बजे: 49 प्रतिशत
  • दोपहर 2 बजे: 70 प्रतिशत
  • दोपहर 3 बजे: 67 प्रतिशत
  • शाम 4 बजे: 40 प्रतिशत
  • शाम 5 बजे: 34 प्रतिशत
  • शाम 6 बजे: 22 प्रतिशत
  • शाम 7 बजे: 0 प्रतिशत
  • रात 8 बजे: 0 प्रतिशत
  • रात 9 बजे: 0 प्रतिशत
  • रात 10 बजे: 0 प्रतिशत
  • रात 11 बजे: 0 प्रतिशत
  • रात 12 बजे: 0 प्रतिशत
    • 10:50 (IST) 13 Jun 2026

    अफगानिस्तान का स्क्वाड

    हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दारविश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलीखिल, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नांग्याल खारोताई, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद मलिक, बिलाल सामी।

    रिजर्व: कैस अहमद, सलीम साफी, बशीर अहमद।

    10:50 (IST) 13 Jun 2026

    वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड

    शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल, इशान किशन, नितीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे।

    10:49 (IST) 13 Jun 2026

    धर्मशाला में बारिश का साया

    धर्मशाला में होने वाले सीरीज के पहले वनडे मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक यहां लगातार बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में मैच का मजा किरकिरा होने की भी संभावना है।

    10:48 (IST) 13 Jun 2026

    IND vs AFG 1st ODI: कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?

    भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। इस मैच का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे होगा, जबकि मैच का लाइव एक्शन दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा।

    10:47 (IST) 13 Jun 2026

    नमस्कार

    नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम अफगानिस्तान पहले वनडे मैच के सभी लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलती रहेंगी।