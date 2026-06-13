India vs Afghanistan Live Cricket Scorecard: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। तीन मैचो की सीरीज का पहला एकदिवसीय मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मुकाबले में रोहित शर्मा पर सभी की नजरें होंगी। वहीं विराट कोहली के बिना उतर रही टीम इंडिया में नंबर 3 पर कौन खेलेगा यह भी देखने वाली बात होगी। इशान किशन या यशस्वी जायसवाल किसी एक को मौका मिल सकता है। जबकि हार्दिक पंड्या की गैरमौजूदगी में नितीश कुमार रेड्डी को बतौर ऑलराउंडर एंट्री मिलना तय मान सकते हैं। जबकि प्रिंस यादव इस मुकाबले में डेब्यू करने के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Afghanistan in India, 3 ODI Series, 2026 India

vs Afghanistan

Match Yet To Begin ( Day – 1st ODI )

Match begins at 13:30 IST (08:00 GMT) View Scorecard

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