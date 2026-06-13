India vs Afghanistan Live Cricket Scorecard: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। तीन मैचो की सीरीज का पहला एकदिवसीय मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मुकाबले में रोहित शर्मा पर सभी की नजरें होंगी। वहीं विराट कोहली के बिना उतर रही टीम इंडिया में नंबर 3 पर कौन खेलेगा यह भी देखने वाली बात होगी। इशान किशन या यशस्वी जायसवाल किसी एक को मौका मिल सकता है। जबकि हार्दिक पंड्या की गैरमौजूदगी में नितीश कुमार रेड्डी को बतौर ऑलराउंडर एंट्री मिलना तय मान सकते हैं। जबकि प्रिंस यादव इस मुकाबले में डेब्यू करने के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
Afghanistan in India, 3 ODI Series, 2026
India
Afghanistan
Match Yet To Begin ( Day – 1st ODI )
Match begins at 13:30 IST (08:00 GMT)
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अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का वनडे रिकॉर्ड
अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने अभी तक चार वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। इसमें से तीन मैचों में भारत को जीत मिली है और एक मुकाबला टाई हुआ है।
धर्मशाला की पिच का मिजाज
आमतौर पर यहां की पिच तेज गेंदबाजों की मददगार रहती है। अच्छा उछाल मिलता है और स्विंग भी होती है। मौसम खराब है और ओवरकास्ट कंडीशन में इस मैच में पेसर्स असरदार साबित हो सकते हैं। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में इस मैदान पर हुए पांच मैचों में से तीन में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती थी।
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कहां देख पाएंगे लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग?
भारत-अफगानिस्तान पहले वनडे का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। जबकि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी।
धर्मशाला में बारिश का क्या पूर्वानुमान?
पहाड़ों से घिरे धर्मशाला के इस स्टेडियम में होने वाले एकदिवसीय मुकाबले पर बारिश का खतरा बना हुआ है। एक्यूवेदर के मुताबिक दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 50 से 70 प्रतिशत बारिश का अनुमान है। वहीं शाम 6 बजे के बाद बारिश का पूर्वानुमान कम होने की संभावना है।
अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग 11
रहमनुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह ओमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, सलीम सैफी, बिलाल सामी।
पहले वनडे के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), इशान किशन/यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा।
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प्रिंस यादव कर सकते हैं डेब्यू
भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा का खेलना तय मान सकते हैं। जबकि धर्मशाला की कंडीशन को देखते हुए तीसरे स्पेशलिस्ट पेसर के रूप में प्रिंस यादव खेल सकते हैं। यानी इस मुकाबले में प्रिंस का इंटरनेशनल डेब्यू होने की संभावना है।
यशस्वी या इशान किसे मिलेगी जगह?
नंबर 3 पर यशस्वी जायसवाल या इशान किशन किसको जगह मिलेगी यह देखने वाली बात है। यशस्वी ने अपनी पिछली वनडे पारी में शतक लगाया था। वहीं इशान किशन ने लंबे समय से नंबर 3 पर टी20 में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अपने आखिरी वनडे में इशान ने भी दोहरा शतक लगाया था।
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सुबह से रात तक प्रति घंटे क्या है बारिश का पूर्वानुमान?
अफगानिस्तान का स्क्वाड
हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दारविश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलीखिल, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नांग्याल खारोताई, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद मलिक, बिलाल सामी।
रिजर्व: कैस अहमद, सलीम साफी, बशीर अहमद।
वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल, इशान किशन, नितीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे।
धर्मशाला में बारिश का साया
धर्मशाला में होने वाले सीरीज के पहले वनडे मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक यहां लगातार बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में मैच का मजा किरकिरा होने की भी संभावना है।
IND vs AFG 1st ODI: कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?
भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। इस मैच का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे होगा, जबकि मैच का लाइव एक्शन दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा।
नमस्कार
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