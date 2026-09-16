भारत ने अफगानिस्तान को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मंगलवार (15 सितंबर) को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में 160 रनों के लक्ष्य को 14.5 ओवर में हासिल कर लिया। दो मैचों के बाद अभिषेक शर्मा और इशान किशन का बल्ले से जलवा है। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह शीर्ष पर हैं।
भारत-अफगानिस्तान दूसरे टी20 के बाद टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो अभिषेक शर्मा 2 मैचों में 121 रन बनाकर शीर्ष पर हैं। इशान किशान 2 मैचों में 80 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। अजमतुल्लाह उमरजई 75 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। संजू सैमसन 67 रनों के साथ चौथे नंबर पर हैं। मोहम्मद नबी 53 रनों के साथ पांचवें नंबर पर हैं।
टॉप-5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|4s
|6s
|अभिषेक शर्मा
|2
|2
|121
|60.5
|237.25
|9
|11
|इशान किशन
|2
|2
|80
|80
|142.86
|8
|3
|अजमतुल्लाह उमरजई
|2
|2
|75
|75
|138.89
|6
|4
|संजू सैमसन
|2
|2
|67
|33.5
|223.33
|9
|4
|मोहम्मद नबी
|2
|2
|53
|26.5
|129.27
|4
|3
टॉप-5 गेंदबाज
भारत-अफगानिस्तान दूसरे टी20 के बाद टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो अर्शदीप सिंह 2 मैचों में 5 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। राशिद खान और नितीश कुमार रेड्डी 3-3 विकेट के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। दोनों ने ही दूसरे मैच में 3-3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल 2-2 विकेट के साथ चौथे और पांचवें नंबर पर हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|अर्शदीप सिंह
|2
|8
|48
|5
|10.8
|54
|राशिद खान
|2
|7.3
|45
|3
|23.33
|70
|नितीश कुमार रेड्डी
|2
|5
|30
|3
|18
|54
|जसप्रीत बुमराह
|2
|8
|48
|2
|25.5
|51
|अक्षर पटेल
|2
|8
|48
|2
|27.5
|55
रोहित-अभिषेक के क्लब में शामिल संजू
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में सस्ते में आउट होने के बाद संजू सैमसन पर दूसरे मैच में अच्छे प्रदर्शन का दबाव था क्योंकि डगआउट में वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी बैठा है। इस बीच दूसरे टी20 में अभिषेक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की तो संजू ने थोड़ा वक्त लिया। फिर आत्मविश्वास हासिल करने के बाद अफगानिस्तानी गेंदबाजों की खबर ली। पूरी खबर पढ़ें।