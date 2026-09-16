भारत ने अफगानिस्तान को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मंगलवार (15 सितंबर) को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में 160 रनों के लक्ष्य को 14.5 ओवर में हासिल कर लिया। दो मैचों के बाद अभिषेक शर्मा और इशान किशन का बल्ले से जलवा है। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह शीर्ष पर हैं।

भारत-अफगानिस्तान दूसरे टी20 के बाद टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो अभिषेक शर्मा 2 मैचों में 121 रन बनाकर शीर्ष पर हैं। इशान किशान 2 मैचों में 80 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। अजमतुल्लाह उमरजई 75 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। संजू सैमसन 67 रनों के साथ चौथे नंबर पर हैं। मोहम्मद नबी 53 रनों के साथ पांचवें नंबर पर हैं।

टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेट4s6s
अभिषेक शर्मा2212160.5237.25911
इशान किशन228080142.8683
अजमतुल्लाह उमरजई227575138.8964
संजू सैमसन226733.5223.3394
मोहम्मद नबी225326.5129.2743

टॉप-5 गेंदबाज

भारत-अफगानिस्तान दूसरे टी20 के बाद टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो अर्शदीप सिंह 2 मैचों में 5 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। राशिद खान और नितीश कुमार रेड्डी 3-3 विकेट के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। दोनों ने ही दूसरे मैच में 3-3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल 2-2 विकेट के साथ चौथे और पांचवें नंबर पर हैं।

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन
अर्शदीप सिंह2848510.854
राशिद खान27.345323.3370
नितीश कुमार रेड्डी253031854
जसप्रीत बुमराह2848225.551
अक्षर पटेल2848227.555

रोहित-अभिषेक के क्लब में शामिल संजू

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में सस्ते में आउट होने के बाद संजू सैमसन पर दूसरे मैच में अच्छे प्रदर्शन का दबाव था क्योंकि डगआउट में वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी बैठा है। इस बीच दूसरे टी20 में अभिषेक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की तो संजू ने थोड़ा वक्त लिया। फिर आत्मविश्वास हासिल करने के बाद अफगानिस्तानी गेंदबाजों की खबर ली। पूरी खबर पढ़ें