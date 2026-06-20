India vs Afghanistan Live Streaming: शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम शनिवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में हशमतुल्लाह शाहिदी की अफगानिस्तान टीम के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेलेगी। लखनऊ में बुधवार को मिली जीत के साथ ही मेजबान टीम पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। भले ही यह मैच सीरीज के नतीजे पर कोई असर नहीं डालेगा, लेकिन यह टीम के कुछ खिलाड़ियों को आजमाने का एक अच्छा मौका है।

भारतीय गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही शानदार फॉर्म में नजर आ रही हैं। तेज गेंदबाजों ने अपनी लय हासिल कर ली है और स्पिनरों को भी अच्छी स्पिन मिल रही है। बल्लेबाजी की बात करें तो शुभमन गिल का फॉर्म जबरदस्त रहा है, उन्होंने पिछले मैच में शतक भी लगाया था। ईशान किशन ने भी टीम में अपनी जगह के लिए मजबूत दावेदारी पेश की है। अफगानिस्तान को रहमानुल्लाह गुरबाज के शतक के अलावा ऐसे खिलाड़ी भी मिले हैं जो मुश्किल समय में डटकर खेल सकते हैं और असरदार प्रदर्शन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि भारत-अफगानिस्तान तीसरे वनडे को लाइव किस तरह से देख सकते हैं और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी।

भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे मैच कब है?

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मैच शनिवार (20 जून) को चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे किस समय शुरू होगा?

भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा और टॉस दोपहर 1 बजे होगा।

भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे मैच किस टीवी चैनल पर प्रसारित होगा?

भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा।

मैं भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी।

भारतीय टीम: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), इशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्ष दुबे।

अफगानिस्तान टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, दरविश रसूली, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), नांगेयालिया खरोती, राशिद खान, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी, इकराम अलिखिल, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, फरीद अहमद मलिक, जिया उर रहमान शरीफी।

रोहित हैं सचिन से आगे, धोनी नहीं कोहली नंबर 1; इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 भारतीय कप्तान

भारत के लिए बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में धोनी से आगे कोहली हैं जबकि इस लिस्ट में रोहित और सचिन इस स्थान पर हैं। गिल 11वें नंबर पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)