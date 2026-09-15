India vs Afghanistan 2nd T20 Cricket Match Live Streaming: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार (15 सितंबर) को नई दिल्ली में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम की नजरें होंगी सीरीज कब्जाने पर। भारत ने पहला मुकाबला 7 विकेट से जीतते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी। इस मैच को कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं, आइए जानते हैं।

सीरीज का दूसरा मुकाबला भी भारतीय समय के मुताबिक शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में टॉस का वक्त शाम 7.00 बजे का होगा। भारतीय टीम निश्चित ही इस मुकाबले में एक बदलाव के साथ उतरेगी, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती सीरीज से बाहर हो चुके हैं। इस सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान की टीम कर रही है।

India vs Afghanistan 2nd T20I LIVE STREAMING and LIVE Telecast Details

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच कब शुरू होगा?

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच मंगलवार, 15 सितंबर को शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टॉस शाम 7:00 बजे होगा।

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच मंगलवार, 15 सितंबर को शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टॉस शाम 7:00 बजे होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच भी नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच भी नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच किस टीवी चैनल पर लाइव देख पाएंगे?

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच Sony Sports Network के टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा।

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच Sony Sports Network के टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच Fancode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

यहां देखें इस मैच का स्कोरकार्ड

India in Afghanistan, 3 T20I Series, 2026 Afghanistan

vs India

Match Yet To Begin ( Day – 2nd T20I )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड

अफगानिस्तान की टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नूर उल रहमान, अब्दुल्ला अहमदजई, नांगेयालिया खरोती।

भारत की टीम: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी।

IND vs AFG: अभिषेक-संजू ओपनर, वैभव बाहर, बिश्नोई IN; दूसरे टी20 के लिए आकाश चोपड़ा ने बताई भारत की संभावित प्लेइंग 11

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला मंगलवार को खेला जाएगा। इस मैच में भी संजू सैमसन को मौका मिल सकता है और वैभव सूर्यवंशी बाहर रह सकते हैं। वहीं रवि बिश्नोई का खेलना तय मान सकते हैं क्योंकि वरुण चक्रवर्ती बाहर हो गए हैं। आकाश चोपड़ा ने इसके लिए अपनी संभावित प्लेइंग 11 बताई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





