IND vs AFG 1st Test Match Cricket Scorecard LIVE: भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लांपुर, न्यूचंडीगढ़ में टेस्ट मैच खेला जा रहा है जिसका आज पहला दिन है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच के लिए भारत की तरफ से मानव सुतार ने टेस्ट डेब्यू किया। इस मैच में नितिश कुमार रेड्डी को मौका नहीं दिया गया जबकि ध्रुव जुरेल को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच इससे पहले साल 2018 में टेस्ट मैच खेला गया था और अब 8 साल के बाद दोनों टीमों के बीच कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा है।

Afghanistan in India, One-off Test, 2026 India

0/0 (0.0) vs Afghanistan

Match yet to begin ( Day – One-off Test )

India elected to bat View Scorecard

भारत की प्लेइंग इलेवन

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, मानव सुतार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन

सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर जजई (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी।

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