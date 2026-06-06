IND vs AFG 1st Test Match Cricket Scorecard LIVE: भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लांपुर, न्यूचंडीगढ़ में टेस्ट मैच खेला जा रहा है जिसका आज पहला दिन है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच के लिए भारत की तरफ से मानव सुतार ने टेस्ट डेब्यू किया। इस मैच में नितिश कुमार रेड्डी को मौका नहीं दिया गया जबकि ध्रुव जुरेल को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच इससे पहले साल 2018 में टेस्ट मैच खेला गया था और अब 8 साल के बाद दोनों टीमों के बीच कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा है।
Afghanistan in India, One-off Test, 2026
India
0/0 (0.0)
Afghanistan
Match yet to begin ( Day – One-off Test )
India elected to bat
भारत की प्लेइंग इलेवन
केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, मानव सुतार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।
अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन
सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर जजई (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी।
अफगानिस्तान की प्लेइंग 11
सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर जजई (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी।
भारत की प्लेइंग 11
केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, मानव सुतार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।
नितिश रेड्डी को नहीं मिला मौका
नितिश कुमार रेड्डी को इस मैच के लिए प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। भारतीय टीम सिर्फ एक ऑलराउंडर के साथ मैदान पर उतरी है। वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है जबकि ध्रुव जुरेल इस मैच में बतौर शुद्द बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं।
भारत ने टॉस जीता
भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। यानी अफगानिस्तान की टीम पहले गेंदबाजी करेगी।
कुछ देर में होगा टॉस
इस मैच के लिए अब से कुछ ही देर में यानी 9.00 बजे टॉस किया जाएगा। टॉस जीतने वाली टीम इसमें पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है।
मानव सुतार ने किया डेब्यू
23 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुतार ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। उन्होंने 29 फर्स्ट क्लास मैच में कुल 129 विकेट लिए हैं।
भारत-अफगानिस्तान टेस्ट की वेदर रिपोर्ट
मुल्लांपुर में टेस्ट मैच के पहले दिन मौसम के गर्म और ज्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है। दोपहर के समय तापमान 38° डिग्री तक पहुंच सकता है जबकि ह्यूमिडिटी लगभग 32 फीसदी रहने की संभावना है। सुबह के समय आंधी-तूफान की संभावना है, लेकिन अनुमान है कि दिन चढ़ने के साथ हालात बेहतर हो जाएंगे। मैच के ज्यादातर समय मौसम साफ और धुंधला रहने की उम्मीद है और शुरुआती घंटों के बाद बारिश से कोई बड़ी रुकावट आने की संभावना नहीं है।
भारत-अफगानिस्तान टेस्ट की पिच रिपोर्ट
यहां कि पिच पर बल्लेबाजों व गेंदबाजों को समान अवसर मिलने की उम्मीद है। यहां कि पिच काली मिट्टी से बनी है ऐसे में मैच की शुरुआत में गेंदबाजों को उछाल मिल सकती है जिसके तेज गेंदबाज असरदार साबित हो सकते हैं। वहीं जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेता पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर होती चली जाएगी। हालांकि समयके साथ पिच धीमी भी हो सकती है जिससे स्पिनर को भी मदद मिल सकती और वो ज्यादा टर्न और ग्रिप हासिल कर सकते हैं।
IND vs AFG LIVE Update: अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग 11
अब्दुल मलिक, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, अफसर जजई (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजॉई, शराफुद्दीन अशरफ, कैस अहमद, जिया शरीफी, नांगेयालिया खारोताई।
IND vs AFG LIVE Update: भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नितीश रेड्डी, हर्ष दुबे/मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।
IND vs AFG LIVE Update: देवदत्त या धुव जुरेल, किसे मिलेगा मौका
इस मैच में ध्रुव जुरेल या फिर देवदत्त पडीक्कल में से किसे मौका मिलता है इस पर भी नजर रहने वाली है। दोनों निचले क्रम पर अच्छी बैटिंग करते हैं और दोनों में से किसी एक को मौका मिलने की संभावना है।
IND vs AFG LIVE Update: न्यू चंडीगढ़ में होगा पहली बार टेस्ट मैच का आयोजन
इस वेन्यू पर पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, जबकि हाल ही में यहां आईपीएल के कुछ प्लेऑफ मैच भी हुए थे। मैच से एक दिन पहले पिच थोड़ी हरी-भरी लग रही थी, लेकिन गर्मी के कारण इसके जल्दी सूखने और स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद है। 30 डिग्री के आखिर से लेकर 40 डिग्री की शुरुआत तक का तापमान खिलाड़ियों के लिए खास तौर पर मुश्किल भरा होगा।
IND vs AFG Today Match: हर्ष या मानव में से किसी एक का हो सकता है डेब्यू
अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच के लिए हर्ष दुबे या फिर मानव सुतार में से किसी एक का डेब्यू हो सकता है। ये दोनों ही स्पिनर हैं और निचले क्रम में अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं।
IND vs AFG Today Match: राशिद खान नहीं हैं टेस्ट टीम का हिस्सा
भारत के खिलाफ इस टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाद राशिद खान नहीं खेलेंगे। राशिद खान हालांकि इससे पहले आईपीएल 2026 में खेल रहे थे।
IND vs AFG Today Match: नंबर 3 पर खेलेंगे साई सुदर्शन
भारत के हेड कोच गौतम गंभीर का मानना है कि साई सुदर्शन को पर्याप्त मौके खुद को साबित करने का नहीं मिला है और हम उन्हें नंबर 3 के लिए बैक करेंगे। यानी तीसरे नंबर पर साई का उतरना तय माना जा रहा है।
IND vs AFG Today Match: तीन स्पिनर्स के साथ उतर सकता है भारत
अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में भारत 3 स्पिनर्स के खिलाफ उतर सकता है। टीम को सहायक कोच रेयान ने साफ किया था कि टीम में दो स्पिनर कुलदीप और सुंदर होंगे जबकि तीसरे स्पिनर के रूप में हर्ष दुबे या फिर मानव सुतार में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है।
IND vs AFG Today Match: भारत है 1-0 से आगे
भारत और अफगानिस्तान के बीच ये दूसरा टेस्ट मैच होगा। भारत ने इससे पहले एक टेस्ट इस टीम के खिलाफ खेला था और उसमें जीत हासिल की थी। भारत इस टीम के टेस्ट में 1-0 से आगे है।
IND vs AFG Today Match: 8 साल के बाद होगी भिड़ंत
भारत और अफगानिस्तान के बीच 8 साल के बाद कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा। इससे पहले दोनों टीमों का सामना जून 2018 में हुआ था जिसमें टीम इंडिया को जीत मिली थी और टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे थे।
IND vs AFG Today Match: अफगानिस्तान की टीम
हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमानुल्लाह जादरान, अफसर जजई (विकेटकीपर), इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुदीन अशरफ, नांग्याल खारोताई, कैस अहमद, बिलाल सामी, जिया शरीफी, सलीम सफी।
IND vs AFG Today Match: भारत की टीम
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद। सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)।
IND vs AFG Today Match: भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच
नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज से भारत-अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच शुरू होगा और इस मैच से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही खेल और क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें।