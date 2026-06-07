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IND vs AFG 1st Test Match Day 2 Cricket Scorecard LIVE: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच मुल्लांपुर, न्यूचंडीगढ़ में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम का पूरी तरह से बोलबाला रहा और इस टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेल समाप्त होने तक 3 विकेट पर 368 रन बना लिए थे और काफी मजबूत स्थिति में दिख रही थी। भारत की तरफ से क्रीज पर कप्तान शुभमन गिल 103 रन बनाकर जबकि ऋषभ पंत 50 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं केएल राहुल ने पहले दिन 100 रन की पारी खेली थी। साई सुदर्शन ने भी 81 रन का योगदान दिया था।

Afghanistan in India, One-off Test, 2026

India 
368/3 (85.0)

vs

Afghanistan  

BattingRB
Shubman Gill *103 143
Rishabh Pant50 70
BowlingORWKT
Mohammad Saleem *13672
Nangeyalia Kharote20950

Stumps ( Day 1 – One-off Test )
India elected to bat

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Live Updates
08:40 (IST) 7 Jun 2026

पंत के पास शतक लगाने का मौका

पंत ने पहले दिन शानदार बैटिंग की थी और वो लय में दिख रहे हैं। अपनी 50 रन की पारी के दौरान पंत ने 3 छक्के और 2 चौके भी लगाए थे और इस मैच में पंत के पास अपना शतक पूरा करने का शानदार मौका भी है।

08:28 (IST) 7 Jun 2026

IND vs AFG LIVE Update: पंत अर्धशतक लगाकर मैदान पर मौजूद

पंत का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन टेस्ट में वापसी करते हुए उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अर्धशतक ठोक दिया और इस वक्त वो क्रीज पर 50 रन बनाकर मौजूद हैं।

08:17 (IST) 7 Jun 2026

IND vs AFG LIVE Update: भारत ने पहले दिन बनाए 368 रन

भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 3 विकेट पर 368 रन बना लिए थे और क्रीज पर कप्तान गिल के साथ ऋषभ पंत भी मौजूद थे।

08:09 (IST) 7 Jun 2026

IND vs AFG LIVE Update: गिल ने लगाया 11वां टेस्ट शतक

अफगानिस्तान के खिलाफ गिल ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक लगाया। गिल अभी अपनी 74वीं टेस्ट पारी खेल रहे हैं। वैभव अभी नाबाद हैं और उनके पास बड़ा स्कोर करने का शानदार मौका है।

08:02 (IST) 7 Jun 2026
IND vs AFG Today Match: गिल ने लगाया शानदार शतक

अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय कप्तान गिल ने खेल के पहले दिन पहली ही पारी में शानदार शतक लगाया। गिल आईपीएल 2026 में भी शानदार लय में थे और उन्होंने अपनी लय को टेस्ट प्रारूप में भी जारी रखा।

08:00 (IST) 7 Jun 2026

IND vs AFG Today Match: साई-राहुल के बीच हुई थी शतकीय साझेदारी

साई और राहुल के बीच पहले दिन दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई थी और दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को शानदार तरीके से संभाला था। साई ने टीम मैनेजमेंट के भरोसे को कायम रखा। वहीं राहुल की पारी शानदार रही।

07:59 (IST) 7 Jun 2026

IND vs AFG Today Match: साई सुदर्शन शतक से चूके

भारत के लिए तीसरे नंबर पर खेलने आए साई सुदर्शन ने पहले दिन शानदार बैटिंग की। हालांकि वो अपने शतक के करीब आकर उसे पूरा करने से चूक गए। साई सुदर्शन ने 104 गेंदं पर 13 चौकों की मदद से 81 रन की पारी खेली।

07:56 (IST) 7 Jun 2026

IND vs AFG Today Match: केएल राहुल ने लगाया शतक

केएल राहुल ने खेल के पहले दिन शानदार पारी खेलते हुए 100 रन बनाए। इस साल वो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले बैटर भी बने। राहुल ने शतक पूरा करने ही अपना विकेट गंवा दिया था।

07:55 (IST) 7 Jun 2026

IND vs AFG Today Match: यशस्वी नहीं खेल पाए थे बड़ी पारी

इस मैच में यशस्वी जायसवाल पूरी तरह से सेट हो गए थे, लेकिन बड़ी पारी खेलने से चूक गए थे। यशस्वी ने 32 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 24 रन की पारी खेली थी। उनके पास बड़ा स्कोर करने का शानदार मौका था, लेकिन उन्होंने उसे गंवा दिया।

07:53 (IST) 7 Jun 2026

IND vs AFG Today Match: भारत ने जीता था टॉस

इस मैच में भारत ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारत की तरफ से इस मैच में स्पिन ऑलराउंडर मानव सुतार ने डेब्यू किया।

07:52 (IST) 7 Jun 2026

IND vs AFG Today Match: भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच

नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत-अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है और इस मैच से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही खेल और क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें।