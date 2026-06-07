IND vs AFG 1st Test Match Day 2 Cricket Scorecard LIVE: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच मुल्लांपुर, न्यूचंडीगढ़ में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम का पूरी तरह से बोलबाला रहा और इस टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेल समाप्त होने तक 3 विकेट पर 368 रन बना लिए थे और काफी मजबूत स्थिति में दिख रही थी। भारत की तरफ से क्रीज पर कप्तान शुभमन गिल 103 रन बनाकर जबकि ऋषभ पंत 50 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं केएल राहुल ने पहले दिन 100 रन की पारी खेली थी। साई सुदर्शन ने भी 81 रन का योगदान दिया था।

Afghanistan in India, One-off Test, 2026 India

368/3 (85.0) vs Afghanistan

Batting R B Shubman Gill * 103 143 Rishabh Pant 50 70 Bowling O R WKT Mohammad Saleem * 13 67 2 Nangeyalia Kharote 20 95 0 Stumps ( Day 1 – One-off Test )

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