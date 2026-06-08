IND vs AFG 1st Test Match Cricket Scorecard LIVE: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। दो दिन का खेल हो चुका है। आज यानी सोमवार 8 जून 2026 को मैच का तीसरा दिन है। अफगानिस्तान ने तीसरे दिन अपने कल के स्कोर 5 विकेट पर 113 रन से आगे खेलना शुरू किया। अफगानिस्तान पर फॉलोऑन का खतरा है।
अफगानिस्तान के लिए अब्दुल मलिक ने 16, सेदिकुल्लाह अटल 17, रहमानुल्लाह गुरबाज 12, हशमतुल्लाह शाहिदी 20 और अफसर जजाई 3 रन बनाकर आउट हुए। अजमतुल्ला उमरजई बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। भारत के लिए मानव सुतार ने डेब्यू पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन विकेट लिए। भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की।
Afghanistan in India, One-off Test, 2026
India
564/8 dec (127.0)
Afghanistan
133/6 (51.1)
Play In Progress ( Day 3 – One-off Test )
Afghanistan trail by 431 runs
50 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 6 विकेट पर 132 रन
मोहम्मद सिराज 49वां ओवर लेकर आए। शरफुद्दीन अशरफ ने उनकी दूसरी गेंद पर चौका लगाया। पांचवीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। मैदानी अंपायर ने आउट नहीं दिया। गिल ने संकोच करते हुए रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर का निर्णय ही फाइनल रहा। कुलदीप यादव 50वां ओवर लेकर आए। उनका ओवर मेडन रहा। अफगानिस्तान का लाइव स्कोर: 132/6 (50 ओवर)
IND vs AFG LIVE: रहमत शाह ने 100 गेंद में पूरा किया पचासा
एक ओर अफगानिस्तान के बल्लेबाज क्रीज पर टिकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर रहमत शाह एक छोर संभाले हुए हैं। रहमत शाह ने 100वीं गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया और अपना पचासा पूरा किया। पांचवीं गेंद पर शरफुद्दीन अशरफ ने चौका लगाकर अपना खाता खोला। अफगानिस्तान का लाइव स्कोर 128/6 (47)
IND vs AFG LIVE: ड्राइव करने की कोशिश में गवाया विकेट
प्रसिद्ध कृष्णा 45वां ओवर लेकर आए। उनकी दूसरी गेंद पर अफगान ऑल-राउंडर ने एक खराब शॉट खेला; गेंद पिच पर थोड़ी ऊपर थी और ऑफ-स्टंप के बाहर अपनी लाइन पर थी। अजमतुल्लाह ने ड्राइव करने के लिए अपने शरीर को आगे किया, लेकिन उनके पैर मुश्किल से ही हिले और गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे (इनसाइड एज) से टकराई और ऑफ-स्टंप से जा टकराई। अजमतुल्लाह उमरजई की जगह शरफुद्दीन अशरफ क्रीज पर आए। वह अगली चार गेंदों में खाता नहीं खोल पाए। अफगानिस्तान का स्कोर 118/6 (45 ओवर)
IND vs AFG LIVE: भारत को मिली छठी सफलता
प्रसिद्ध कृष्णा ने तीसरे दिन भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने अजमतुल्लाह उमरजई को बोल्ड किया। अजमतुल्लाह उमरजई बिना खाता खोले पवेलियन लौटे।
IND vs AFG LIVE: तीसरे दिन रहमत के बल्ले से आया पहला रन
अफगानिस्तान की पारी का 42वां ओवर मानव सुतार लेकर आये। उनका ओवर मेडन रहा। प्रसिद्ध कृष्णा 43वां ओवर लेकर आए। उनके ओवर में सिर्फ एक रन बना, जो रहमत शाह के बल्ले से आया। यह रन आज के दिन का पहला रन है। दूसरी गेंद पर रहमत शाह बीट भी हुए। अफगानिस्तान का लाइव स्कोर
114/5(43)
IND vs AFG LIVE: प्रसिद्ध कृष्णा का मेडन ओवर
दिन का दूसरा ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए। रहमात शाह उनके सामने थे। वह प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में एक भी रन नहीं बना पाए। दूसरे छोर पर अजमतुल्लाह उमरजई हैं। उन्होंने अब तक एक गेंद खेली, लेकिन उनका खाता नहीं खुला है।
IND vs AFG LIVE: तीसरे दिन का शुरू
भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है। दिन की शुरुआत मानव सुतार के कल बाकी बचे ओवर की गेंद से हुई। कोई रन नहीं बना। अफगानिस्तान का स्कोर 113/5 (40)
पंत के आउट होने से दर्शक हुए निराश
मैच के पहले दिन केएल राहुल ने 100 और साई सुदर्शन ने 81 रन बनाए थे। गिल सुबह के सत्र में आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे। सलीम की ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में समां गई। इसके साथ ही गिल और पंत के बीच 169 रन की साझेदारी समाप्त हो गई। गिल ने अपनी पारी में 15 चौके और एक छक्का लगाया। ध्रुव जुरेल ने विकेट के स्क्वायर क्षेत्र में कुछ खूबसूरत शॉट खेले, लेकिन सलीम की रिवर्स स्विंग लेती गेंद को उन्होंने छोड़ने का फैसला किया, जो उनकी विकेटों में समा गई। दर्शक हालांकि जुरेल के मुकाबले पंत के आउट होने से अधिक निराश थे। वॉशिंगटन सुंदर ने 68 गेंदों पर नाबाद 52 रन बनाए जबकि सुतार ने 41 गेंदों पर 28 रन का योगदान दिया। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 54 रन जोड़कर भारत को 500 रन के पार पहुंचाया। अफगानिस्तान के गेंदबाजों के थकने का फायदा उठाते हुए वॉशिंगटन ने धैर्य के साथ स्ट्राइक रोटेट की और मौके मिलने पर बड़े शॉट भी लगाए। उनके अर्धशतक पूरा करते ही कप्तान गिल ने पारी घोषित करने का संकेत दे दिया।
भारत ने दूसरे दिन गंवा गिल और जुरेल के विकेट
गेंद पंत के बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में गई, लेकिन विकेटकीपर और क्षेत्ररक्षकों ने अपील नहीं की। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को मैच के पहले दिन इसी तरह का जीवनदान मिला था। भारत ने सुबह अपनी पारी तीन विकेट पर 368 रन से आगे बढ़ाई और पहले सत्र में 25 ओवर में 107 रन जोड़े। इस दौरान उसने कप्तान शुभमन गिल (177 गेंदों पर 126 रन), ध्रुव जुरेल (20 गेंदों पर 19 रन) और पंत के विकेट गंवाए।
भारतीय बल्लेबाजों का किस्मत ने दिया साथ
अफगानिस्तान की ओर से आईपीएल स्टार अजमतुल्लाह ओमरजई बदकिस्मत नजर आए। दूसरी नयी गेंद से उन्होंने प्रभावशाली गेंदबाजी की और कई बार बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी भारतीय बल्लेबाजों को जीवनदान मिला।
शाहिदी ने पंत को शतक से रोका
ऋषभ पंत शतक की ओर बढ़ रहे थे लेकिन ऑफ स्पिनर हशमुतुल्लाह शाहिदी ने अचानक अपनी गेंद की गति काफी धीमी कर दी। पंत ने उसे आगे बढ़कर खेलना चाहा लेकिन उनका शॉट हवा में लहरा गया और वह कैच आउट हो गए।
ऋषभ पंत ने खेली आकर्षक पारी
इससे पहले ऋषभ पंत ने 121 गेंदों पर 81 रन की आकर्षक पारी खेलकर आलोचकों को जवाब दिया जबकि अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम ने 140 रन देकर छह विकेट चटकाए। कम दर्शकों की मौजूदगी में पंत ने अपने आक्रामक अंदाज और संयम का बेहतरीन मिश्रण पेश किया। उन्होंने 121 गेंदों की पारी में छह चौके और तीन छक्के लगाए।
मानव ने क्या खत्म कर दी चिंता?
मानव सुतार की यह प्रभावशाली शुरुआत अगर बेहतर भविष्य का संकेत है, तो भारतीय चयनकर्ताओं को लाल गेंद क्रिकेट में रविंद्र जडेजा के बाद के दौर को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
मानव ने जजई को अपनी ही गेंद पर लपका
मानव सुतार का तीसरा विकेट अफसर जजई (तीन) के रूप में मिला। पिच पर टप्पा खाने के बाद गेंद की गति थोड़ी धीमी हो गयी और सुतार ने आसानी से कैच लपक लिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी सुतार पर पूरा भरोसा जताया और उन्हें एक छोर से लगातार 13 ओवर गेंदबाजी कराई, जबकि दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव का उपयोग करते रहे।
मानव ने रहमानुल्लाह गुरबाज को भी फंसाया
अब्दुल मलिक का विकेट ऐसी ही गेंद पर मिला, जो सीधी रही और अतिरिक्त उछाल के कारण उनका स्वीप शॉट गलत साबित हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज (12) को भी उन्होंने चतुराई से फंसाया। पहले कुछ सीधी गेंदें डालकर उन्हें आगे आने से रोका और फिर उसी स्थान से दायें हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर निकलती हुई गेंद लेकर बल्ले का किनारा लेती हुई दूसरी स्लिप में खड़े साई सुदर्शन के हाथों में चली गई।
मानव सुतार ने दिखाई 'आर्म बॉल' की कलाकारी
मानव सुतार की सबसे बड़ी विशेषता लगातार एक जैसी लाइन और लेंथ बनाए रखते हुए टर्न और उछाल में विविभता लाने की रही। टेलीविजन पर दिखाई गई पिच मैप से स्पष्ट था कि वह एक ही स्थान पर गेंद डालकर अलग-अलग प्रभाव पैदा कर रहे थे। कुछ गेंदें ज्यादा टर्न ले रही थीं, कुछ अतिरिक्त उछाल के साथ सीधी निकल रही थीं, जबकि कुछ पारंपरिक 'आर्म बॉल' के रूप में अंदर आती दिखीं।
मानव सुतार ने बल्लेबाजों को किया परेशान
ऐसे दौर में जब टी20 क्रिकेट के प्रभाव से स्पिन गेंदबाजी विकेट चटकाने की जगह रन रोकने का हथियार बनती जा रही है, मानव सुतार ने 'फ्लाइट' और 'टर्न' जैसे बुनियादी गुणों के दम पर अलग छाप छोड़ी। सुतार की 'फ्लाइटेड' गेंद को हवा में अतिरिक्त समय मिलने के कारण बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रही थी।
मानव सुतार ने किया प्रभावित
अब्दुल मलिक शुरुआती तीन गेंदों पर असहज दिखे और चौथी गेंद पर स्वीप खेलने के प्रयास में विकेट गंवा बैठे। राजस्थान के श्रीगंगानगर के 23 वर्षीय मानव सुतार की पारंपरिक शैली और कलात्मक रन-अप देखने लायक था।
अब्दुल मलिक बने मानव सुतार का पहला शिकार
पहली पारी में 41 गेंदों पर 28 रन की उपयोगी पारी खेलने के बाद सुतार ने गेंदबाजी में भी प्रभाव छोड़ा। चाय से पहले आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाए गए मानव सुतार ने अब्दुल मलिक (16) को आउट कर अपना पहला टेस्ट विकेट हासिल किया।
अफगानिस्तान कर रहा संघर्ष
दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान की टीम 113 रन पर पांच विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। सुतार ने 15.5 ओवर में 21 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने सात ओवर में 27 रन देकर दो विकेट झटके।
भारत ने 564 पर घोषित की थी पारी
भीषण गर्मी के बीच भारत ने वॉशिंगटन सुंदर (नाबाद 52) के संयमित अर्धशतक और सुतार के साथ सातवें विकेट के लिए 54 रन की उपयोगी साझेदारी के बाद अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी।
भारत का दबदबा कायम
पदार्पण करने वाले बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुतार के तीन विकेटों की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन पूरी तरह दबदबा कायम कर लिया।
अफगानिस्तान पर फॉलोऑन का खतरा
भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय मेहमान टीम का पहली पारी में स्कोर 39.5 ओवर में 5 विकेट पर 113 रन था। वह भारत की पहली पारी (568/8 पर घोषित) के आधार पर अब भी 451 रन पीछे है और उस पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है।
नमस्कार
नमस्कार। जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। इस लाइव ब्लॉग में हम आपको तीसरे दिन के खेल के अपडेट्स, लाइव स्कोर और खेल की दुनिया से जुड़ी अन्य सभी बड़ी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। खेल की खबरों के ताजा अपडेट के लिए जनसत्ता.कॉम के साथ बने रहिए।