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IND vs AFG 1st Test Match Cricket Scorecard LIVE: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। दो दिन का खेल हो चुका है। आज यानी सोमवार 8 जून 2026 को मैच का तीसरा दिन है। अफगानिस्तान ने तीसरे दिन अपने कल के स्कोर 5 विकेट पर 113 रन से आगे खेलना शुरू किया। अफगानिस्तान पर फॉलोऑन का खतरा है।

अफगानिस्तान के लिए अब्दुल मलिक ने 16, सेदिकुल्लाह अटल 17, रहमानुल्लाह गुरबाज 12, हशमतुल्लाह शाहिदी 20 और अफसर जजाई 3 रन बनाकर आउट हुए। अजमतुल्ला उमरजई बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। भारत के लिए मानव सुतार ने डेब्यू पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन विकेट लिए। भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की।

Afghanistan in India, One-off Test, 2026

India 
564/8 dec (127.0)

vs

Afghanistan  
133/6 (51.1)

BowlingORWKT
Mohammed Siraj8290
Kuldeep Yadav *8.1290
BattingRB
Rahmat Shah54 119
Sharafuddin Ashraf *9 20

Play In Progress ( Day 3 – One-off Test )
Afghanistan trail by 431 runs

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Live Updates
10:13 (IST) 8 Jun 2026

50 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 6 विकेट पर 132 रन

मोहम्मद सिराज 49वां ओवर लेकर आए। शरफुद्दीन अशरफ ने उनकी दूसरी गेंद पर चौका लगाया। पांचवीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। मैदानी अंपायर ने आउट नहीं दिया। गिल ने संकोच करते हुए रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर का निर्णय ही फाइनल रहा। कुलदीप यादव 50वां ओवर लेकर आए। उनका ओवर मेडन रहा। अफगानिस्तान का लाइव स्कोर: 132/6 (50 ओवर)

10:01 (IST) 8 Jun 2026

IND vs AFG LIVE: रहमत शाह ने 100 गेंद में पूरा किया पचासा

एक ओर अफगानिस्तान के बल्लेबाज क्रीज पर टिकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर रहमत शाह एक छोर संभाले हुए हैं। रहमत शाह ने 100वीं गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया और अपना पचासा पूरा किया। पांचवीं गेंद पर शरफुद्दीन अशरफ ने चौका लगाकर अपना खाता खोला। अफगानिस्तान का लाइव स्कोर 128/6 (47)

09:54 (IST) 8 Jun 2026

IND vs AFG LIVE: ड्राइव करने की कोशिश में गवाया विकेट

प्रसिद्ध कृष्णा 45वां ओवर लेकर आए। उनकी दूसरी गेंद पर अफगान ऑल-राउंडर ने एक खराब शॉट खेला; गेंद पिच पर थोड़ी ऊपर थी और ऑफ-स्टंप के बाहर अपनी लाइन पर थी। अजमतुल्लाह ने ड्राइव करने के लिए अपने शरीर को आगे किया, लेकिन उनके पैर मुश्किल से ही हिले और गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे (इनसाइड एज) से टकराई और ऑफ-स्टंप से जा टकराई। अजमतुल्लाह उमरजई की जगह शरफुद्दीन अशरफ क्रीज पर आए। वह अगली चार गेंदों में खाता नहीं खोल पाए। अफगानिस्तान का स्कोर 118/6 (45 ओवर)

09:50 (IST) 8 Jun 2026

IND vs AFG LIVE: भारत को मिली छठी सफलता

प्रसिद्ध कृष्णा ने तीसरे दिन भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने अजमतुल्लाह उमरजई को बोल्ड किया। अजमतुल्लाह उमरजई बिना खाता खोले पवेलियन लौटे।

09:45 (IST) 8 Jun 2026

IND vs AFG LIVE: तीसरे दिन रहमत के बल्ले से आया पहला रन

अफगानिस्तान की पारी का 42वां ओवर मानव सुतार लेकर आये। उनका ओवर मेडन रहा। प्रसिद्ध कृष्णा 43वां ओवर लेकर आए। उनके ओवर में सिर्फ एक रन बना, जो रहमत शाह के बल्ले से आया। यह रन आज के दिन का पहला रन है। दूसरी गेंद पर रहमत शाह बीट भी हुए। अफगानिस्तान का लाइव स्कोर

114/5(43)

09:36 (IST) 8 Jun 2026

IND vs AFG LIVE: प्रसिद्ध कृष्णा का मेडन ओवर

दिन का दूसरा ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए। रहमात शाह उनके सामने थे। वह प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में एक भी रन नहीं बना पाए। दूसरे छोर पर अजमतुल्लाह उमरजई हैं। उन्होंने अब तक एक गेंद खेली, लेकिन उनका खाता नहीं खुला है।

09:33 (IST) 8 Jun 2026

IND vs AFG LIVE: तीसरे दिन का शुरू

भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है। दिन की शुरुआत मानव सुतार के कल बाकी बचे ओवर की गेंद से हुई। कोई रन नहीं बना। अफगानिस्तान का स्कोर 113/5 (40)

09:30 (IST) 8 Jun 2026

पंत के आउट होने से दर्शक हुए निराश

मैच के पहले दिन केएल राहुल ने 100 और साई सुदर्शन ने 81 रन बनाए थे। गिल सुबह के सत्र में आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे। सलीम की ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में समां गई। इसके साथ ही गिल और पंत के बीच 169 रन की साझेदारी समाप्त हो गई। गिल ने अपनी पारी में 15 चौके और एक छक्का लगाया। ध्रुव जुरेल ने विकेट के स्क्वायर क्षेत्र में कुछ खूबसूरत शॉट खेले, लेकिन सलीम की रिवर्स स्विंग लेती गेंद को उन्होंने छोड़ने का फैसला किया, जो उनकी विकेटों में समा गई। दर्शक हालांकि जुरेल के मुकाबले पंत के आउट होने से अधिक निराश थे। वॉशिंगटन सुंदर ने 68 गेंदों पर नाबाद 52 रन बनाए जबकि सुतार ने 41 गेंदों पर 28 रन का योगदान दिया। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 54 रन जोड़कर भारत को 500 रन के पार पहुंचाया। अफगानिस्तान के गेंदबाजों के थकने का फायदा उठाते हुए वॉशिंगटन ने धैर्य के साथ स्ट्राइक रोटेट की और मौके मिलने पर बड़े शॉट भी लगाए। उनके अर्धशतक पूरा करते ही कप्तान गिल ने पारी घोषित करने का संकेत दे दिया।

09:27 (IST) 8 Jun 2026

भारत ने दूसरे दिन गंवा गिल और जुरेल के विकेट

गेंद पंत के बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में गई, लेकिन विकेटकीपर और क्षेत्ररक्षकों ने अपील नहीं की। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को मैच के पहले दिन इसी तरह का जीवनदान मिला था। भारत ने सुबह अपनी पारी तीन विकेट पर 368 रन से आगे बढ़ाई और पहले सत्र में 25 ओवर में 107 रन जोड़े। इस दौरान उसने कप्तान शुभमन गिल (177 गेंदों पर 126 रन), ध्रुव जुरेल (20 गेंदों पर 19 रन) और पंत के विकेट गंवाए।

09:24 (IST) 8 Jun 2026

भारतीय बल्लेबाजों का किस्मत ने दिया साथ

अफगानिस्तान की ओर से आईपीएल स्टार अजमतुल्लाह ओमरजई बदकिस्मत नजर आए। दूसरी नयी गेंद से उन्होंने प्रभावशाली गेंदबाजी की और कई बार बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी भारतीय बल्लेबाजों को जीवनदान मिला।

09:21 (IST) 8 Jun 2026

शाहिदी ने पंत को शतक से रोका

ऋषभ पंत शतक की ओर बढ़ रहे थे लेकिन ऑफ स्पिनर हशमुतुल्लाह शाहिदी ने अचानक अपनी गेंद की गति काफी धीमी कर दी। पंत ने उसे आगे बढ़कर खेलना चाहा लेकिन उनका शॉट हवा में लहरा गया और वह कैच आउट हो गए।

09:18 (IST) 8 Jun 2026

ऋषभ पंत ने खेली आकर्षक पारी

इससे पहले ऋषभ पंत ने 121 गेंदों पर 81 रन की आकर्षक पारी खेलकर आलोचकों को जवाब दिया जबकि अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम ने 140 रन देकर छह विकेट चटकाए। कम दर्शकों की मौजूदगी में पंत ने अपने आक्रामक अंदाज और संयम का बेहतरीन मिश्रण पेश किया। उन्होंने 121 गेंदों की पारी में छह चौके और तीन छक्के लगाए।

09:15 (IST) 8 Jun 2026

मानव ने क्या खत्म कर दी चिंता?

मानव सुतार की यह प्रभावशाली शुरुआत अगर बेहतर भविष्य का संकेत है, तो भारतीय चयनकर्ताओं को लाल गेंद क्रिकेट में रविंद्र जडेजा के बाद के दौर को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

09:12 (IST) 8 Jun 2026

मानव ने जजई को अपनी ही गेंद पर लपका

मानव सुतार का तीसरा विकेट अफसर जजई (तीन) के रूप में मिला। पिच पर टप्पा खाने के बाद गेंद की गति थोड़ी धीमी हो गयी और सुतार ने आसानी से कैच लपक लिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी सुतार पर पूरा भरोसा जताया और उन्हें एक छोर से लगातार 13 ओवर गेंदबाजी कराई, जबकि दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव का उपयोग करते रहे।

09:07 (IST) 8 Jun 2026

मानव ने रहमानुल्लाह गुरबाज को भी फंसाया

अब्दुल मलिक का विकेट ऐसी ही गेंद पर मिला, जो सीधी रही और अतिरिक्त उछाल के कारण उनका स्वीप शॉट गलत साबित हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज (12) को भी उन्होंने चतुराई से फंसाया। पहले कुछ सीधी गेंदें डालकर उन्हें आगे आने से रोका और फिर उसी स्थान से दायें हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर निकलती हुई गेंद लेकर बल्ले का किनारा लेती हुई दूसरी स्लिप में खड़े साई सुदर्शन के हाथों में चली गई।

09:02 (IST) 8 Jun 2026

मानव सुतार ने दिखाई 'आर्म बॉल' की कलाकारी

मानव सुतार की सबसे बड़ी विशेषता लगातार एक जैसी लाइन और लेंथ बनाए रखते हुए टर्न और उछाल में विविभता लाने की रही। टेलीविजन पर दिखाई गई पिच मैप से स्पष्ट था कि वह एक ही स्थान पर गेंद डालकर अलग-अलग प्रभाव पैदा कर रहे थे। कुछ गेंदें ज्यादा टर्न ले रही थीं, कुछ अतिरिक्त उछाल के साथ सीधी निकल रही थीं, जबकि कुछ पारंपरिक 'आर्म बॉल' के रूप में अंदर आती दिखीं।

08:57 (IST) 8 Jun 2026

मानव सुतार ने बल्लेबाजों को किया परेशान

ऐसे दौर में जब टी20 क्रिकेट के प्रभाव से स्पिन गेंदबाजी विकेट चटकाने की जगह रन रोकने का हथियार बनती जा रही है, मानव सुतार ने 'फ्लाइट' और 'टर्न' जैसे बुनियादी गुणों के दम पर अलग छाप छोड़ी। सुतार की 'फ्लाइटेड' गेंद को हवा में अतिरिक्त समय मिलने के कारण बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रही थी।

08:52 (IST) 8 Jun 2026

मानव सुतार ने किया प्रभावित

अब्दुल मलिक शुरुआती तीन गेंदों पर असहज दिखे और चौथी गेंद पर स्वीप खेलने के प्रयास में विकेट गंवा बैठे। राजस्थान के श्रीगंगानगर के 23 वर्षीय मानव सुतार की पारंपरिक शैली और कलात्मक रन-अप देखने लायक था।

08:47 (IST) 8 Jun 2026

अब्दुल मलिक बने मानव सुतार का पहला शिकार

पहली पारी में 41 गेंदों पर 28 रन की उपयोगी पारी खेलने के बाद सुतार ने गेंदबाजी में भी प्रभाव छोड़ा। चाय से पहले आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाए गए मानव सुतार ने अब्दुल मलिक (16) को आउट कर अपना पहला टेस्ट विकेट हासिल किया।

08:42 (IST) 8 Jun 2026

अफगानिस्तान कर रहा संघर्ष

दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान की टीम 113 रन पर पांच विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। सुतार ने 15.5 ओवर में 21 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने सात ओवर में 27 रन देकर दो विकेट झटके।

08:37 (IST) 8 Jun 2026

भारत ने 564 पर घोषित की थी पारी

भीषण गर्मी के बीच भारत ने वॉशिंगटन सुंदर (नाबाद 52) के संयमित अर्धशतक और सुतार के साथ सातवें विकेट के लिए 54 रन की उपयोगी साझेदारी के बाद अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी।

08:32 (IST) 8 Jun 2026

भारत का दबदबा कायम

पदार्पण करने वाले बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुतार के तीन विकेटों की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन पूरी तरह दबदबा कायम कर लिया।

08:29 (IST) 8 Jun 2026

अफगानिस्तान पर फॉलोऑन का खतरा

भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय मेहमान टीम का पहली पारी में स्कोर 39.5 ओवर में 5 विकेट पर 113 रन था। वह भारत की पहली पारी (568/8 पर घोषित) के आधार पर अब भी 451 रन पीछे है और उस पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है।

08:26 (IST) 8 Jun 2026

नमस्कार

नमस्कार। जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। इस लाइव ब्लॉग में हम आपको तीसरे दिन के खेल के अपडेट्स, लाइव स्कोर और खेल की दुनिया से जुड़ी अन्य सभी बड़ी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। खेल की खबरों के ताजा अपडेट के लिए जनसत्ता.कॉम के साथ बने रहिए।