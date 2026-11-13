IND U19 vs PAK U19 Final Match Live Streaming: अंडर 19 एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान के साथ शनिवार को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10.30 बजे से होगा और इस मैच में टॉस का समय सुबह 10.00 बजे का होगा। भारतीय टीम इस बार पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार चैंपियन बनने की कोशिश करेगी तो वहीं डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान अपने खिताब की रक्षा करने उतरेगा।

इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम ने अब तक कोई भी मैच नहीं गंवाया है और इस टीम ने फाइनल से पहले 4 मैच खेले थे जिसमें उसे हर मैच में जीत मिली थी। वहीं भारत की बात करें तो उसे 4 में से 3 मैचों में जीत मिली थी जबकि एक मैच में उसे पाकिस्तान के हाथों ही हार मिली थी। भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें मजबूत हैं और ये मैच काफी रोमांचक होने वाला जिसे आप किस तरह से लाइव देख सकते हैं आइए जानते हैं।

इंडिया अंडर19 बनाम पाकिस्तान अंडर19 फाइनल कब खेला जाएगा?

इंडिया अंडर19 बनाम पाकिस्तान अंडर19 फाइनल 14 नवंबर 2026 को सुबह 10:30 बजे (भारतीय समय के मुताबिक) से खेला जाएगा।

इंडिया अंडर19 बनाम पाकिस्तान अंडर19 फाइनल कहां खेला जाएगा?

इंडिया अंडर19 बनाम पाकिस्तान अंडर19 फाइनल अल अमिरात क्रिकेट ग्राउंड, ओमान में खेला जाएगा।

टीवी पर इंडिया अंडर19 बनाम पाकिस्तान अंडर19 फाइनल मैच कैसे देखें?

इंडिया अंडर19 बनाम पाकिस्तान अंडर19 फाइनल का सीधा प्रसारण (लाइव टेलीकास्ट) सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

इंडिया अंडर19 बनाम पाकिस्तान अंडर19 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

इंडिया अंडर19 बनाम पाकिस्तान अंडर19 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव (SonyLIV) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

भारत की अंडर19 टीम: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, यशवर्धन सिंह चौहान (उप-कप्तान), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), रजत बघेल (विकेटकीपर), वी. यशवीर, आर्यन सवासानी, मोहित उलवा, काव्या पटेल, शविन विनोद, इशान सूद।

पाकिस्तान की अंडर19 टीम: उस्मान खान, हयाम खान, अब्दुल कादिर, फरहान यूसुफ (कप्तान), अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, रिजवानुल्लाह, नकाब शफीक, जहांगीर बिलाल, हुजैफा अहसन, मोहम्मद हुजैफा, अब्दुल सुभान।

पाकिस्तानी ओपनर उस्मान खान ने आर्यवीर सहवाग को छोड़ा पीछे; U19 एशिया कप में सबसे ज्यादा 4-6 लगाने वाले टॉप-5 बैटर

पाकिस्तान के ओपनर उस्मान खान ने सबसे ज्यादा चौके लगाने के मामले में आर्यवीर सहवाग को पीछे छोड़ दिया तो वहीं आर्यवीर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले नंबर पर बने हुए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)