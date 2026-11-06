IND U19 vs NEP U19 LIVE Streaming Channel Details, Under 19 Asia Cup 2026: अंडर 19 एशिया कप 2026 का आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में हो रहा है। कुल 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय अंडर 19 टीम लक्ष्य रायचंदानी की कप्तानी में खेलने उतरेगी। भारत का पहला मैच नेपाल के साथ होने जा रहा है। भारत को ग्रुप ए में नेपाल, पाकिस्तान और यूएई के साथ रखा गया है।

अंडर 19 एशिया कप 2026 में इंडिया अंडर 19 बनाम नेपाल अंडर 19 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स:-

इंडिया अंडर 19 बनाम नेपाल अंडर 19 मुकाबला कब खेला जाएगा?

इंडिया अंडर 19 बनाम नेपाल अंडर 19 मुकाबला 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को खेला जाएगा।

इंडिया अंडर 19 बनाम नेपाल अंडर 19 मुकाबला कहां खेला जाएगा?

इंडिया अंडर 19 बनाम नेपाल अंडर 19 मुकाबला अल अमीरात के अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1) पर खेला जाएगा।

इंडिया अंडर 19 बनाम नेपाल अंडर 19 मुकाबले का टॉस कितने बजे होगा?

इंडिया अंडर 19 बनाम नेपाल अंडर 19 मुकाबले का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे और ओमान के समय के मुताबिक सुबह 8.30 बजे होगा।

इंडिया अंडर 19 बनाम नेपाल अंडर 19 मुकाबला कितने बजे शुरू होगा?

इंडिया अंडर 19 बनाम नेपाल अंडर 19 मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10.30 बजे से होगा और ओमान के समय के मुताबिक सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा।

इंडिया अंडर 19 बनाम नेपाल अंडर 19 मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां होगा?

इंडिया अंडर 19 बनाम नेपाल अंडर 19 मुकाबले का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर होगा।

इंडिया अंडर 19 बनाम नेपाल अंडर 19 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

इंडिया अंडर 19 बनाम नेपाल अंडर 19 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर होगी।

अंडर 19 एशिया कप 2026 के लिए इंडिया अंडर 19 और नेपाल अंडर 19 के स्क्वाड

भारतीय अंडर 19 टीम: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, यशवर्धन सिंह चौहान (उप-कप्तान), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), रजत बघेल (विकेटकीपर), वी. यशवीर, आर्यन सवसानी, मोहित उलवा, काव्य पटेल, शाविन विनोद, इशान सूद।

नेपाल अंडर 19 टीम: बिपिन शर्मा (कप्तान), आशीष लुहार (विकेटकीपर), नीरज कुमार यादव, रोहित चंद, प्रसिद्ध जैशी, सोहेल कुंवर, दर्श सोनार, निश्चल छेत्री, सचिन भट्ट, रोशन शाही, सूर्यांशु कोइराला, अभय यादव, सुशील रावल, सुभम खनाल, नितेश पटेल।

आर्यवीर सहवाग-लक्ष्य रायचंदानी ओपनर, अन्वय द्रविड़ भी शामिल; U19 एशिया कप के पहले मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

अंडर 19 एशिया कप 2026 में भारतीय टीम अपना पहला मैच 6 नवंबर को नेपाल के खिलाफ मस्कट में खेलेगी। उस मैच में भारत की संभावित प्लेइंग 11 में आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ दोनों का साथ खेलना लगभग तय है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





