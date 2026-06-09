IND A Vs SL A 1st Match Cricket Scorecard LIVE: भले ही तिलक वर्मा ‘इंडिया A’ के कप्तान हैं, लेकिन दाम्बुला में होने वाली त्रिकोणीय सीरीज में आकर्षण का केंद्र भारतीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी हैं। 15 साल के वैभव ने 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपने शानदार प्रदर्शन से दुनिया भर में पहचान बनाई है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने दिखा दिया था कि वह 50 ओवर के क्रिकेट में भी कमाल कर सकते हैं। उन्होंने इस साल की शुरुआत में U19 वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ‘इंडिया A’ की टीम आमतौर पर IPL में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से बनती है। वैभव सूर्यवंशी के अलावा सबकी नजरें कप्तान तिलक के प्रदर्शन और ऋतुराज गायकवाड़ पर भी होंगी। ऋतुराज गायकवाड़ बाद में चोटिल विराट कोहली की जगह अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली ODI सीरीज के लिए सीनियर भारतीय टीम से जुड़ेंगे।

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