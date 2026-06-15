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IND A vs SL A Live Cricket Scorecard: इंडिया ए टीम ट्राई नेशन ए वनडे सीरीज 2026 के अपने तीसरे लीग मुकाबले में रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दांबुला में आज श्रीलंका ए टीम से भिड़ेगी। इस मैच की शुरुआत सुबह 10.00 बजे से होगी जबकि मैच में टॉस का वक्त सुबह 9.30 बजे का होगा। भारत का ये तीसरा लीग मैच है और इस टीम को पिछले मैच में अफगानिस्तान के हाथों हार मिली थी। भारतीय टीम की नजर इस मैच में जीत हासिल कर वापसी करने पर साथ ही अंकतालिका में पहले नंबर पर पहुंचने की होगी। भारतीय टीम अभी 2 अंक के साथ अंकतालिका में दूसरे नंबर पर है जबकि श्रीलंका की टीम पहले स्थान पर मौजूद है।

इंडिया ए की संभावित प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, अरशद खान, विप्रज निगम,अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज।

Live Updates
09:42 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL A LIVE Score: श्रीलंका ने टॉस जीता

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है यानी इंडिया ए टीम पहले बल्लेबाजी करेगी।

09:32 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL A LIVE Score: क्या वैभव लगा पाएंगे छक्का

वैभव ने पिछले दो मैचों कोई छक्का नहीं लगाया है जो हैरानी की बात है। उन्होंने इन 2 मैचों में 34 गेंदों का सामना किया है, लेकिन उनके बल्ले से कोई छक्का नहीं निकला। क्या वो इस मैच में छ्क्का लगा पाएंगे ये बड़ा सवाल है।

09:18 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL A LIVE Score: कुछ देर में होगा टॉस

इस मैच के लिए टॉस सुबह 9.40 बजे किया जाएगा। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है। दांबुला में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना अब तक आसान दिखा है।

09:12 (IST) 15 Jun 2026

स्मृति मंधाना ने खेली पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी पारी, हरमनप्रीत-मिताली की कर ली बराबरी

भारत ने पाकिस्तान को महिला टी20 वर्ल्ड कप में 64 रन से हरा दिया। भारत की जीत में स्मृति मंधाना की पारी का बड़ा योगदान रहा। ...यहां पढ़ें
08:58 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL A Live Update: श्रीलंका की टीम कम नहीं

भारत को श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। दोनों टीमों के बीच जो पहला मैच खेला गया था उसमें भारत को करीबी जीत मिली थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत कहीं हार ना जाए, लेकिन गेंदबाजों ने वापसी करवाई और भारत को जीत मिली। इस मैच में तिलक वर्मा को शानदार रणनीति के साथ मैदान पर उतरना होगा।

08:46 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL A Live Update: प्रभसिमरन ने खेली थी शानदार पारी

अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने शानदार पारी खेली थी और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाते हुए 84 रन बनाए थे। वो अपने शतक के करीब आकर चूक गए थे। प्रभसिमनर का फॉर्म भारत के काफी काम इस मैच में भी आ सकता है।

08:35 (IST) 15 Jun 2026
IND A vs SL A Live Update: तिलक वर्मा भी हैं लय में

इंडिया ए की कप्तानी कर रहे तिलक वर्मा भी ट्राई सीरीज में शानदार लय में नजर आ रहे हैं। तिलक वर्मा ने पिछले दोनों मैचों में टीम के लिए अहम अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। तिलक 2 मैचों में 126 रन बना चुके हैं।

08:30 (IST) 15 Jun 2026
IND A vs SL A Live Update: इंडिया ए की संभावित प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, अरशद खान, विप्रज निगम,अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज।

08:27 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL Live Update: ऋतुराज गायगवाड़ का चल रहा है बल्ला

भारतीय टीम के स्टार बैटर ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला ट्राई सीरीज में जमकर चल रहा है। उन्होंने अब तक खेले दो मैचों में से एक में शतक और एक में अर्धशतक लगाए हैं। 2 मैचों में वो 167 रन बना चुके हैं।

08:12 (IST) 15 Jun 2026

FIFA World Cup: जर्मनी ने तोड़ा ब्राजील का वर्ल्ड रिकॉर्ड, कुराकाओ को 7-1 से हराकर रच दिया इतिहास

कुराकाओ के खिलाफ 7 गोल दागने के साथ ही जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन गई। जर्मनी के अब फुटबॉल वर्ल्ड कप में कुल 239 गोल हो गए जबकि ब्राजील 238 गोल के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। ...और पढ़ें
08:03 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL A Today Match: भारतीय गेंदबाजों को प्रदर्शन में करना होगा सुधार

भारतीय गेंदबाजों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की जरूरत है। अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय गेंदबाज शुरुआत में विकेट नहीं ले पाए थे और इसका खमियाजा टीम को भुगतना पड़ा था। अब टीम को कोशिश करनी होगी कि वो शुरुआत विकेट निकालें।

07:57 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL A Today Match: भारतीय प्लेइंग इलेवन में बदलाव की संभावना कम

श्रीलंका के खिलाफ मैच में भारतीय प्लेइंग इलेवन में बदलाव की संभावना कम ही नजर आती है। भारतीय टीम उसी प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर उतर सकती है जिसके साथ अफगानिस्तान के खिलाफ उतरी थी।

07:46 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL A Today Match: वैभव हैं लय में

वैभव सूर्यवंशी लय में आ चुके हैं, लेकिन पिछले मैच में वो बड़ी पारी खेलने से चूक गए थे। वैभव ने 44 रन की पारी खेली थी, लेकिन उनसे इस मैच में बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।

07:39 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL A Today Match: प्रियांश आर्या का फॉर्म चिंता का विषय

इंडिया ए के लिए तीसरे नंबर पर खेलने वाले प्रियांश आर्या का फॉर्म भारत के लिए चिंता का विषय है। प्रियांश दोनों मैच में नहीं चल पाए थे, लेकिन इस मैच में उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। हालांकि प्रियांश को इस मैच की प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है या नहीं इस पर निगाहें रहने वाली है।

07:36 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL A Today Match: श्रीलंका ने जीता था आखिरी मुकाबला

श्रीलंका ने अपने दूसरे लीग मैच में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया था और ये टीम बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगी। चुकी अफगानिस्तान को हाथों भारत को हार मिली थी ऐसे में मेजबान टीम का हौसला और बुलंद होगा।

07:34 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL A Today Match: भारत के पास नंबर 1 बनने का मौका

भारतीय टीम के पास अंकतालिका में पहले नंबर पर आने का शानदार मौका है। श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद इस टीम के 4 अंक हो जाएंगे और ये टीम पहले स्थान पर पहुंच जाएगी।

07:33 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL A Today Match: अंकतालिका में दूसरे नंबर पर भारत

भारतीय टीम ने अब तक दो मैच खेले हैं जिसमें उसे एक मैच में जीत और एक मैच में हार मिली है। भारत के अभी 2 अंक हैं और ये टीम अंकतालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद है।

07:31 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL A Today Match: वापसी पर इंडिया ए की नजर

इंडिया ए ने इस टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया था और पहले मैच में श्रीलंका को हराया था, लेकिन दूसरे मैच में बारिश की वजह से इस टीम को हार का सामना अफगानिस्तान के खिलाफ करना पड़ा। भारतीय टीम अब अपने तीसरे लीग मैच में यानी श्रीलंका के खिलाफ वापसी करना चाहेगी। फाइनल में पहुंचने के लिए भारत के लिए ये जीत जरूरी है।

07:30 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL A Today Match: श्रीलंका ए की टीम

निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, विशेन हलंबगे, सदीरा समरविक्रमा, अहान विक्रमसिंघे, सहान अराचिगे (कप्तान), वानुजा सहान, विजयकांत व्यासकांत, कुगथास मथुलन, चमिका गुणसेकरा, मोहम्मद शिराज, चमिका करुणारत्ने, नुवानीदु फर्नांडो, रविन्दु फर्नांडो, गारुका संकेथ, दुलज समुदिथा।

07:29 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL A Today Match: इंडिया ए की टीम

प्रभसिमरन सिंह (विकेटीकपर), वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, अनुकूल रॉय, अरशद खान, विप्रज निगम, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह चरक, कुमार कुशाग्र, निशांत सिंधु।

07:28 (IST) 15 Jun 2026

IND A vs SL A Today Match: इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच

नमस्कार। त्रिकोणीय सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस त्रिकोणीय सीरीज में इंडिया A, श्रीलंका A और अफगानिस्तान A की टीमें एक-दूसरे का सामना कर रही हैं। सीरीज के चौथे मैच में इंडिया A का मुकाबला श्रीलंका A से दाम्बुला में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।