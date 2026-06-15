IND A vs SL A Live Cricket Scorecard: इंडिया ए टीम ट्राई नेशन ए वनडे सीरीज 2026 के अपने तीसरे लीग मुकाबले में रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दांबुला में आज श्रीलंका ए टीम से भिड़ेगी। इस मैच की शुरुआत सुबह 10.00 बजे से होगी जबकि मैच में टॉस का वक्त सुबह 9.30 बजे का होगा। भारत का ये तीसरा लीग मैच है और इस टीम को पिछले मैच में अफगानिस्तान के हाथों हार मिली थी। भारतीय टीम की नजर इस मैच में जीत हासिल कर वापसी करने पर साथ ही अंकतालिका में पहले नंबर पर पहुंचने की होगी। भारतीय टीम अभी 2 अंक के साथ अंकतालिका में दूसरे नंबर पर है जबकि श्रीलंका की टीम पहले स्थान पर मौजूद है।

इंडिया ए की संभावित प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, अरशद खान, विप्रज निगम,अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज।

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