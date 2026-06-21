IND A vs SL A Final Live Cricket Scorecard: इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच वनडे ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 का फाइनल मैच दांबुला में खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत सुबह 10.00 बजे से होगी जबकि टॉस का वक्त 9.40 बजे का होगा। श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट की अंकतालिका में पहले नंबर पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी जबकि इंडिया ए ने अंकतालिका में दूसरे नंबर पर रहते हुए फाइनल का टिकट कटाया था। लीग स्टेज में इंडिया और श्रीलंका के बीच दो मैच खेले गए थे जिसमें भारत को एक मैच में जीत मिली थी जबकि एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। वैभव के बल्ले से अब तक इस टूर्नामेंट में बड़ा स्कोर नहीं निकला है। उनसे इस मैच में बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।
इंडिया ए की संभावित प्लेइंग 11
वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधू, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर/अशोक शर्मा।
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इंडिया ए की संभावित प्लेइंग 11
वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधू, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर/अशोक शर्मा।
IND A vs SL A LIVE Update: क्या होगी प्रभसिमरन सिंह की वापसी
भारतीय टीम के ओपनर व विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह पिछले दो मैचों से भारत की प्लेइंग 11 से बाहर हैं। क्या इस मैच में उनकी वापसी होगी इस पर सबकी निगाहें लगी रहने वाली है।
IND A vs SL A LIVE Update: वैभव से बड़ी पारी की उम्मीद
वैभव ने अब तक शुरुआत तो अच्छी की है, लेकिन बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। श्रीलंका की मुश्किल पिच पर एक बार फिर से उनकी कड़ी परीक्षा होगी और उनसे फाइनल में बड़े स्कोर की उम्मीद भी रहेगी।
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IND A vs SL A LIVE Update: ऋतुराज ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन
भारत के लिए इस ट्राई सीरीज में अब तक सबसे ज्यादा रन ऋतुराज ने बनाए हैं। वो 4 मैचों में 234 रन बना चुके हैं। हालांकि फाइनल में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।
IND A vs SL A Match Today: कमाल की फॉर्म में हैं अविष्का
श्रीलंका के ओपन अविष्का फर्नांन्डो गजब की लय में हैं और वो 4 मैचों में 2 शतक लगा चुके हैं। अविष्का को जल्दी आउट करना भारत के लिए फायदेमंद रहेगा। अविष्का भारत के हाथ से मैच छीन सकते हैं।
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IND A vs SL A Match Today: श्रीलंका को मिलता है घरेलू कंडीशन का लाभ
श्रीलंका के पक्ष में सबसे बात सबसे ज्यादा जाती है वो ये है कि इस टीम को अपने घरेलू कंडीशन का ज्यादा लाभ मिलता है। यहां के खिलाड़ी इस कंडीशन में खेलने के आदि हैं जबकि अन्य टीमों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत को भी कुछ दिक्कतें यहां पर हुई हैं।
IND A vs SL A Match Today: भारत के पास श्रीलंका को हराने की क्षमता
भारतीय टीम के पास मेजबान श्रीलंका को हराने की पूरी क्षमता है। भारत को पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ 8 रन से जीत मिली थी तो वही दूसरा लीग मैच सुपर ओपर में चला गया था जहां भारत को हार मिली थी। यानी मामला बराबर का है।
IND A vs SL A Match Today: बेहत संतुलित है इंडिया ए की टीम
इंडिया ए की टीम बेहद संतुलित नजर आ रही है। टीम की बल्लेबाजी में जहां काफी गहराई है तो वहीं टीम के पास गेंदबाजी विकल्प भी बहुत सारे मौजूद हैं। श्रीलंका की धरती पर भारत इस चैंपियनशिप को जीतने की पूरी कोशिश करेगा।
IND A vs SL A Match Today: श्रीलंका की टीम थी नंबर 1
लीग मैचों में श्रीलंका का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। श्रीलंका ने 4 में से 3 मैच जीते थे और एक मैच में उसे हार मिली थी। श्रीलंका और भारत के बीच दो लीग मैच खेले गए थे जिसमें भारत को एक में जीत और एक में हार मिली थी।
IND A vs SL A Match Today: अंकतालिका में दूसरे नंबर पर रहा था भारत
फाइनल मैच से पहले अंकतालिका में भारत दूसरे नंबर पर रहा था। भारत ने कुल 4 लीग मैच खेले थे जिसमें से उसे 2 में जीत और दो मैचों में हार मिली थी।
IND A vs SL A Match Today: श्रीलंका ए की टीम
निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, नुवानिदु फर्नांडो, सदीरा समरविक्रमा, सहान अराचिगे (कप्तान), अहान विक्रमसिंघे, रविंदु फर्नांडो, वानुजा सहान, विजयकांत वियास्कंथ, दुलज समुदिथा, कुगथास मथुलन, विशेन हलंबेज, गरुका संकेत, चमिका गुणसेकरा, मोहम्मद शिराज, चमिका करुणारत्ने।
IND A vs SL A Match Today: इंडिया ए की टीम
प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बडोनी, प्रभसिमरन सिंह, युद्धवीर सिंह चरक, अरशद खान, अशोक शर्मा।
Sri Lanka A vs India A Today Match: इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए फाइनल मैच
नमस्कार। त्रिकोणीय सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल इंडिया A और श्रीलंका A के बीच दांबुला में खेला जाएगा। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।