IND A vs SL A Final Live Cricket Scorecard: इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच वनडे ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 का फाइनल मैच दांबुला में खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत सुबह 10.00 बजे से होगी जबकि टॉस का वक्त 9.40 बजे का होगा। श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट की अंकतालिका में पहले नंबर पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी जबकि इंडिया ए ने अंकतालिका में दूसरे नंबर पर रहते हुए फाइनल का टिकट कटाया था। लीग स्टेज में इंडिया और श्रीलंका के बीच दो मैच खेले गए थे जिसमें भारत को एक मैच में जीत मिली थी जबकि एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। वैभव के बल्ले से अब तक इस टूर्नामेंट में बड़ा स्कोर नहीं निकला है। उनसे इस मैच में बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।

इंडिया ए की संभावित प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधू, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर/अशोक शर्मा।

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