India A vs New Zealand A 1st Unofficial Test Match LIVE Streaming Telecast Details: भारतीय टीम 19 नवंबर से न्यूजीलैंड के दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इस सीरीज की तैयारी के लिए टीम इंडिया के कई खिलाड़ी इंडिया ए के लिए 24 अक्टूबर से न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीन मैचों की अनौपचारिक टेस्ट सीरीज खेलेंगे।

अनौपचारिक टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 24 से 27 अक्टूबर तक लिंकन में खेला जाएगा। इस सीरीजी में इंडिया ए की कप्तानी भारतीय टेस्ट टीम के खिलाड़ी ध्रुव जुरेल करते नजर आएंगे। उनके अलावा यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन समेत कई इंटरनेशनल प्लेयर भी इंडिया ए की टीम में नजर आने वाले हैं।

इंडिया ए बनाम न्यूजीलैंड ए पहला अनौपचारिक टेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स:-

इंडिया ए बनाम न्यूजीलैंड ए पहला अनौपचारिक टेस्ट कब खेला जाएगा?

इंडिया ए बनाम न्यूजीलैंड ए पहला अनौपचारिक टेस्ट 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2026 तक खेला जाएगा।

इंडिया ए बनाम न्यूजीलैंड ए पहला अनौपचारिक टेस्ट कहां खेला जाएगा?

इंडिया ए बनाम न्यूजीलैंड ए पहला अनौपचारिक टेस्ट लिंकन स्थित Bert Sutcliffe Oval के मैदान पर खेला जाएगा।

इंडिया ए बनाम न्यूजीलैंड ए पहला अनौपचारिक टेस्ट कितने बजे शुरू होगा?

इंडिया ए बनाम न्यूजीलैंड ए पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 3 बजे होगा और मैच के लाइव एक्शन की शुरुआत 3.30 बजे से होगी।

इंडिया ए बनाम न्यूजीलैंड ए पहला अनौपचारिक टेस्ट का कहां देख पाएंगे लाइव टेलीकास्ट?

इंडिया ए बनाम न्यूजीलैंड ए पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा।

इंडिया ए बनाम न्यूजीलैंड ए पहले अनौपचारिक टेस्ट की कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

इंडिया ए बनाम न्यूजीलैंड ए पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर होगी।

पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच के लिए इंडिया ए की टीम

यशस्वी-राहुल ओपनर, ध्रुव जुरेल कप्तान; न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंडिया ए की संभावित प्लेइंग इलेवन

न्यूजीलैंड ए टीम के खिलाफ अगर भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन की बात करें तो पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल कर सकते हैं और इस मैच के जरिए ये दोनों रिदम भी हासिल कर सकते हैं जो दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





