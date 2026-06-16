India A vs Afghanistan A Live Streaming: श्रीलंका में खेले जा रहे त्रिकोणीय सीरीज पांचवां मैच बुधवार (17 जून) को दाम्बुला में खेला जाएगा। लागातार दो मैच हार चुकी इंडिया ए को हर हाल में यह मैच जीतना होगा। हारने पर वह फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। जीतने पर वह फाइनल की रेस में रहेगी। वह पहुंच पाएगी या नहीं इसका फैसला श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच आखिरी लीग मैच से होगा।

इंडिया ए ने श्रीलंका ए को हराकर अभियान की शुरुआत की। इसके बाद उसे अफगानिस्तान ए से बारिश प्रभावित मैच में डकवर्थ लुईस स्ट्रेन नियम के तहत हार का सामना करना पड़ा। अगले मैच में उसे श्रीलंका ए ने सुपर ओवर में हराया। इस हार के बाद इंडिया ए के 3 मैच में 2 अंक हैं। श्रीलंका ए के 3 मैच में 4 और अफगानिस्तान ए के 2 मैच में 2 अंक हैं। आइए जानते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट डिटेल्स:

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच दूसरी बार मैच कब होगा?

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच दूसरी बार मैच बुधवार (16 जून) को होगा।

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच दूसरी बार मैच कहां होगा?

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच दूसरी बार मैच दाम्बुला के रांगिरी दाम्बुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होगा।

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच दूसरी बार के मैच का टॉस कब होगा?

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच दूसरी बार के मैच का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे होगा।

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच दूसरी बार के मैच कब से खेला जाएगा?

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच दूसरी बार के मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा।

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच दूसरी बार के मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच दूसरी बार के मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच दूसरी बार के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच दूसरी बार के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देख सकते हैं।

ये है इंडिया ए फाइनल में पहुंचने का गणित

इंडिया ए ने 3 मैच खेले हैं और 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल वह 2 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। श्रीलंका ए के 3 मैच में 4 अंक हैं। वह अंक तालिका में शीर्ष पर है। उसका फाइनल खेलना लगभग तय है। इंडिया ए के 3 मैच में 1 जीत के साथ 2 अंक हैं। अफगानिस्तान ए के 2 मैच में 2 अंक हैं। बेहतर रनरेट इंडिया ए का है। पूरी खबर पढ़ें।