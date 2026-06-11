IND A vs AFG A Live Cricket Scorecard: इंडिया ए टीम ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के दूसरे मुकाबले में रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दांबुला में आज अफगानिस्तान ए टीम से भिड़ेगी। इस मैच की शुरुआत सुबह 10.00 बजे से होगी जबकि मैच में टॉस का वक्त सुबह 9.30 बजे का होगा। इंडिया ए टीम का ये दूसरा मैच है और पहले मैच में तिलक वर्मा की कप्तानी में इस टीम ने मेजबान श्रीलंका को हराया था। भारत के अभी 2 अंक हैं और वो अंकतालिका में पहले स्थान पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की कोशिश होगी कि उसे जीत मिले और अंकतालिका में उसकी स्थिति और मजबूत हो। इस टूर्नामेंट के पहले मैच में वैभव का बल्ला नहीं चला था ऐसे में उन पर सबकी निगाहें लगी होंगी कि इस मैच में वो क्या करते हैं।

इंडिया ए की संभावित प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, ऋतुराज गायवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बदोनी, अनुकूल रॉय, सूर्यांश शेडगे, अंशुल कंबोज, अरशद खान, विप्रज निगम।

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