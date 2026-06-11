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IND A vs AFG A Live Cricket Scorecard: इंडिया ए टीम ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के दूसरे मुकाबले में रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दांबुला में आज अफगानिस्तान ए टीम से भिड़ेगी। इस मैच की शुरुआत सुबह 10.00 बजे से होगी जबकि मैच में टॉस का वक्त सुबह 9.30 बजे का होगा। इंडिया ए टीम का ये दूसरा मैच है और पहले मैच में तिलक वर्मा की कप्तानी में इस टीम ने मेजबान श्रीलंका को हराया था। भारत के अभी 2 अंक हैं और वो अंकतालिका में पहले स्थान पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की कोशिश होगी कि उसे जीत मिले और अंकतालिका में उसकी स्थिति और मजबूत हो। इस टूर्नामेंट के पहले मैच में वैभव का बल्ला नहीं चला था ऐसे में उन पर सबकी निगाहें लगी होंगी कि इस मैच में वो क्या करते हैं।

इंडिया ए की संभावित प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, ऋतुराज गायवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बदोनी, अनुकूल रॉय, सूर्यांश शेडगे, अंशुल कंबोज, अरशद खान, विप्रज निगम।

Live Updates
08:55 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A LIVE Update: वैभव के साथ कौन करेगा ओपन

श्रीलंका के खिलाफ वैभव के साथ प्रभसिमरन सिंह ने ओपन किया था, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ क्या यही दोनों पारी की शुरुआत करेंगे ये बड़ा सवाल है। इस मैच में ये भी संभव हो सकता है कि वैभव के साथ प्रियांश आर्या ओपन करें। हालांकि प्रियांश तीसरे नंबर पर भी खेल सकते हैं।

08:49 (IST) 11 Jun 2026

श्रेयस अय्यर नहीं खेले, इशान की पारी से मुंबई फाल्कन्स को मिली जीत; वैभव का साधारण प्रदर्शन, मिला एक विकेट

सोबो मुंबई फाल्कन्स ने अपने 5वें लीग मैच में नॉर्थ मुंबई पैंथर्स को हरा दिया, लेकिन ये टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई। इस मैच में मुंबई फाल्कन्स के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर नहीं उतरे। ...अधिक जानकारी
08:36 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A LIVE Update: इंडिया ए की संभावित प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, ऋतुराज गायवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बदोनी, अनुकूल रॉय, सूर्यांश शेडगे, अंशुल कंबोज, अरशद खान, विप्रज निगम।

08:26 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A LIVE Update: प्रियांश आर्या पर भी रहेगी नजर

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए ओपन करने वाले प्रियांश आर्या पर भी इस मैच में नजर रहने वाली है। प्रियांश ने भी आईपीएल 2026 में अच्छी बैटिंग की थी और ट्राई सीरीज के पहले मैच में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 32 गेंदों पर 32 रन की तेज पारी खेली थी, लेकिन इसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए थे।

08:13 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A LIVE Update: तगड़ी है भारत की गेंदबाजी

इंडिया ए की गेंदबाजी काफी तगड़ी है जिसमें अंशुल कंबोज, अरशद खान, अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी, विप्रज निगम, सूर्यांश शेडगे जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। इन गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाना अफगानिस्तान के लिए आसान नहीं होगा।

08:08 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A LIVE Update: इमरान मीर के हाथों में कमान

अफगानिस्तान ए टीम की कमान इमरान मीर के हाथों में है जो शानदार बैटर भी हैं। हालांकि इमरान मीर तिलक वर्मा के खिलाफ कितना सफल हो जाएंगे इसका इंतजार सबको है।

08:06 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A LIVE Update: बेहद मजबूत है इंडिया ए

इंडिया ए की टीम बेहद मजबूत और संतुलित नजर आ रही है जिसे हराने के लिए अफगानिस्तान को कड़ी मेहनत करनी होगी। टीम काफी संतुलित नजर आ रही है जिसमें तीन ऑलराउंडर्स भी शामिल हैं। ये गेंदबाजी विकल्प भी उपलब्ध करवाते हैं।

07:58 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs SL A: इंडिया ए-श्रीलंका ए मैच के बाद अंकतालिका, टॉप-5 बैटर-बॉलर; ऋतुराज गायकवाड़ टॉप पर

IND A vs SL A: भारत ने श्रीलंका को हराकर अंकतालिका में अपना खाता खोल लिया जबकि ऋतुराज गायकवाड़ ने शतकीय पारी खेली और टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। ...यहां पढ़ें
07:57 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A LIVE Update: ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाया था शतक

श्रीलंका के खिलाफ भारतीय मध्यक्रम के बैटर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार पारी खेली थी और 101 रन बनाए थे। उनकी इस पारी के दम पर ही भारत का स्कोर 270 के पार पहुंचा था। ऋतुराज ने पहले मैच में अपना क्लास दिखाया था। दूसरे मैच में उनसे फिर से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।

07:48 (IST) 11 Jun 2026

वैभव-प्रभसिमरन ओपनर, ऋतुराज-तिलक मध्यक्रम में; अफगानिस्तान के खिलाफ इंडिया ए की संभावित प्लेइंग 11, दूसरी जीत पर नजर

इंडिया ए टीम ट्राई सीरीज के अपने दूसरे मैच में अफगानिस्तान ए टीम से भिड़ेगी। इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन ऐसी हो सकती है। भारत के लिए पारी की शुरुआत फिर से वैभव और प्रभसिमरन सिंह कर सकते हैं। ...पूरी जानकारी
07:46 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A LIVE Update: इंडिया ए और अफगानिस्तान ए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच त्रिकोणीय सीरीज के दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देख सकते हैं।

07:45 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A LIVE Update: इंडिया ए और अफगानिस्तान ए मैच का लाइव टेलीकास्ट

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच त्रिकोणीय सीरीज के दूसरे मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दख सकते हैं।

07:41 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A LIVE Update: वैभव-प्रभसिमरन पर होगा दवाब

वैभव और प्रभसिमरन सिंह पहले मैच में टीम को अच्छी शुरुआत दिला पाने में नाकाम रहे थे और अब दूसरे मैच में यानी अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छी शुरुआत दिलाने का बड़ा दवाब होगा। इन दोनों बल्लेबाजों का फॉर्म आईपीएल 2026 में शानदार रहा था।

07:36 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A Today Match: प्रभसिमरन सिंह भी रहे थे फेल

श्रीलंका के खिलाफ वैभव ही नहीं प्रभसिमरन सिंह का भी बल्ला नहीं चला था और वो 11 गेंदों पर 2 रन ही बना पाए थे। दोनों के बीच इस मैच में पहले विकेट के लिए 16 रन की साझेदारी हुई थी।

07:31 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A Today Match: वैभव का नहीं चला था बल्ला

श्रीलंका के खिलाफ इस ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय ओपनर वैभव का बल्ला नहीं चला था और उन्होंने सिर्फ 14 रन की पारी खेली थी और 12 गेंदों का सामना किया था। वैभव ने इस दौरान 3 चौके भी लगाए थे। इस मैच में वैभव से काफी उम्मीदें रहने वाली है।

07:29 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A Today Match: तिलक वर्मा की शानदार पारी

इंडिया ए टीम की कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे हैं और उनकी कप्तानी में भारत ने पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ जीता था। तिलक वर्मा ने उस मैच में धैर्यभरी 60 रन की पारी खेली थी और टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी।

07:25 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A Today Match: अफगानिस्तान का पहला मैच

अफगानिस्तान की टीम इस ट्राई सीरीज का अपना पहला मैच भारत के खिलाफ खेलने के लिए उतरेगी। भारत को इस टूर्नामेंट में जीत का बड़ा दावेदार माना जा रहा है, लेकिन श्रीलंका की मुश्किल पिच पर अफगानिस्तान भी कमाल कर सकता है।

07:23 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A Today Match: अंकतालिका में भारत टॉप पर

भारत ने श्रीलंका को पहले मुकाबले में हराया था और इस टीम ने 3 अंक हासिल किए थे और अंकतालिका में फिलहाल ये टीम टॉप पर है। भारत के पास अब अफगानिस्तान को हराकर 2 अंक और अर्जित करने की बड़ी संभावना है।

07:22 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A Today Match: लगातार दूसरी जीत पर भारत की नजर

इस टूर्नामेंट में भारत ने अपनी शुरुआत जीत के साथ की थी और अब तिलक वर्मा की नजर लगातार दूसरी जीत पर लगी होगी। भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को हराया था।

07:19 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A Today Match: अफगानिस्तान की पूरी टीम

इमरान मीर (कप्तान), नूर रहमान (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), हसन ईसाखिल, खालिद तानिवाल, इजाज अहमदजई, बहीर शाह महबूब, फैसल खान शिनोजादा, फरमनुल्लाह सफी, शम्स उर रहमान, खलील गुरबाज, जाहिर खान पकतीन, फरीदून दाऊदजई, मोहम्मद इब्राहिम, अब्दु्ल्लाह अहमदजई।

07:19 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A Today Match: इंडिया ए की पूरी टीम

तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़/रजत पाटीदार (उप-कप्तान), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कम्बोज, अरशद खान, अनुकूल रॉय।

07:18 (IST) 11 Jun 2026

IND A vs AFG A Today Match: इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच

नमस्कार। त्रिकोणीय सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस त्रिकोणीय सीरीज में इंडिया A, श्रीलंका A और अफगानिस्तान A की टीमें एक-दूसरे का सामना कर रही हैं। सीरीज के दूसरे मैच में इंडिया A का मुकाबला अफगानिस्तान A से दाम्बुला में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।