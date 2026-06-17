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IND A vs AFG A Live Cricket Scorecard: ट्राई नेशन ए वनडे सीरीज 2026 के अपने आखिरी लीग मुकाबले में इंडिया ए रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दांबुला में आज अफगानिस्तान ए से भिड़ेगी। इस मैच की शुरुआत सुबह 10.00 बजे से होगी जबकि मैच में टॉस का वक्त सुबह 9.30 बजे का होगा। इस मैच से पहले इंडिया ए को लगातार दो मैचों में हार मिल चुकी है और फाइनल में जगह बनाने के लिए तिलक वर्मा की टीम को किसी भी हाल में ये मैच जीतना ही होगा। यही नहीं इस मैच में जीत के बाद भारत चाहेगा कि अफगानिस्तान अपना अगला मैच हार जाए तभी भारत फाइनल में पहुंच पाएगा।

Live Updates
07:48 (IST) 17 Jun 2026

IND A vs AFG A Today Match: क्या वैभव को मिलेगा मौका

इस मैच में क्या वैभव को मौका मिलेगा ये बड़ा सवाल है। वैभव थके हुए हैं ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि इंडिया ए के लिए पारी की शुरुआत प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह करें। वैसे ये बड़ा मुकाबला है ऐसे में टीम मैनेजमेंट एक बार फिर से वैभव पर भरोसा जता सकती है।

07:45 (IST) 17 Jun 2026

IND A vs AFG A Today Match: भारत को पिछले मैच में सुपर ओवर में मिली थी हार

भारत को पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में हार मिली थी और तिलक वर्मा की टीम को निराश होना पड़ा था। भारत को जीत के लिए 17 रन बनाने थे, लेकिन भारत सिर्फ 9 रन ही बना पाया था।

07:43 (IST) 17 Jun 2026

IND A vs AFG A Today Match: अफगानिस्तान के पास बड़ा मौका

इस मैच में अगर अफगानिस्तान ने भारत को हरा दिया तो उसके 4 अंक हो जाएंगे और वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा। भारत को किसी भी हाल में ये मैच जीतना ही होगा।

07:43 (IST) 17 Jun 2026

IND A vs AFG A Today Match: अंकतालिका में दूसरे नंबर पर है भारत

भारत फिलहाल 3 मैचों में एक जीत और दो हार के साथ अंकतालिका में दूसरे नंबर पर है और इस टीम के 2 अंक हैं। भारत चाहेगा कि वो इस मैच को जीते और 4 अंक हासिल कर फाइनल की होड़ में बने रहने की कोशिश करे।

07:41 (IST) 17 Jun 2026

IND A vs AFG A Today Match: भारत को मिल चुकी है लगातार दो हार

भारतीय टीम का ये आखिरी लीग मैच यानी चौथा मुकाबला है। इससे पहले भारत के 3 मैचों में पहले ही मैच में जीत मिली थी, लेकिन बाद के दोनों मैचों में इस टीम को हार मिली है।

07:40 (IST) 17 Jun 2026

IND A vs AFG A Today Match: अफगानिस्तान ए टीम

इमरान मीर (कप्तान), हसन ईसाखिल, खालिद तानिवाल, बहिर शाह, फरमानुल्लाह सफी, इजाज अहमद अहमदजई, मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), शम्स उर रहमान, अब्दुल्ला अहमदजई, जहीर खान, खलील गुरबाज, नूर उल रहमान, फरीदून दाऊदजई, इशाक रहीमी, फैसल खान अहमदजई, मोहम्मद इब्राहिम।

07:39 (IST) 17 Jun 2026
IND A vs AFG A Today Match: इंडिया ए की टीम

प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, अनुकूल रॉय, विप्रज निगम, अरशद खान, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, प्रियांश आर्य, कुमार कुशाग्र, अशोक शर्मा।

07:38 (IST) 17 Jun 2026

IND A vs AFG A Today Match: इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच

नमस्कार। त्रिकोणीय सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस त्रिकोणीय सीरीज में इंडिया A, श्रीलंका A और अफगानिस्तान A की टीमें एक-दूसरे का सामना कर रही हैं। सीरीज के 5वें मैच में इंडिया A का मुकाबला अफगानिस्तान A से दाम्बुला में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।