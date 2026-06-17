IND A vs AFG A Live Cricket Scorecard: ट्राई नेशन ए वनडे सीरीज 2026 के अपने आखिरी लीग मुकाबले में इंडिया ए रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दांबुला में आज अफगानिस्तान ए से भिड़ेगी। इस मैच की शुरुआत सुबह 10.00 बजे से होगी जबकि मैच में टॉस का वक्त सुबह 9.30 बजे का होगा। इस मैच से पहले इंडिया ए को लगातार दो मैचों में हार मिल चुकी है और फाइनल में जगह बनाने के लिए तिलक वर्मा की टीम को किसी भी हाल में ये मैच जीतना ही होगा। यही नहीं इस मैच में जीत के बाद भारत चाहेगा कि अफगानिस्तान अपना अगला मैच हार जाए तभी भारत फाइनल में पहुंच पाएगा।

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