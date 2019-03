PSL 2019 Final: फाइनल मुकाबले में पेशावर जल्मी को 8 विकेट से हराकर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने रविवार को पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग का खिताब अपने नाम किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए इस सीजन पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर खिलाड़ी शेन वॉटसन ने शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि, फाइनल मैच के दौरान वॉटसन महज 7 रन बनाकर रन आउट हो गए। वॉटसन के आउट होने के बाद पेशावर जल्मी के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक बीच मैदान ही शेन वॉटसन से उलझ गए। इमाम के अपशब्दों को सुन वॉटसन भी अपना गुस्सा रोक नहीं सकें और उन्होंने पलटकर इमाम को जवाब दिया। मामला बढ़ता देख पेशावर के खिलाड़ियों ने इमाम को पकड़ उन्हें शांत कराया। कैमरे के सामने वॉटसन के साथ इमाम की ये बदतमीजी का वीडियो कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्रिकेट फैंस इस हरकत के लिए इमाम पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं इमाम भी अपनी हरकत से शर्मिंदा हैं।

इमाम ने सोमवार को एक ट्वीट कर अपनी गलती मानते हुए मांफी मांगने का काम किया। इमाम ने लिखा, ‘कल की घटना जोश में आकर हो गई। वॉटसन की बात को मुझे टाल देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं, यह एक अच्छा मैच रहा। ट्रॉफी और पुरस्कार के लिए ग्लैडिएटर्स और वॉटसन को बधाई।’ बता दें कि इस मैच में क्वेटा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पेशावर जल्मी की शुरुआत खराब रही और पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 138 रन ही बना सकी।

I genuinely have no idea what has happened, but Imam seriously needs to check his act. Shane Watson deserves a lot of respect & even if he did start it, Imam shouldn’t have reacted. pic.twitter.com/hr4DNrRCrB

139 रनों का पीछा करने उतरी क्वेटा को भी वॉटसन के रूप में पहला झटका जल्द ही लग गया। हालांकि, एक छोर पर अहमद शहजाद अंत तक टिके रहे और टीम को जीत दिलाकर ही पवेलियन लौटे। क्वेटा की टीम ने 17.5 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया और पहली बार पीएसएल चैंपिंयन बनने में कामयाब रही।

Yesterday’s incident happened in the heat of the moment. My reaction to Watson’s inappropriate abusive comments was avoidable, for which I apologise. It was a good match and a great HBL PSL 2019, let’s enjoy its success. Congrats to Gladiators and Watson for the trophy and awards

— Imam Ul Haq (@ImamUlHaq12) March 18, 2019