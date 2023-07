ICC T20 Ranking: हरमनप्रीत कौर टॉप 10 में पहुंची, दीप्ति शर्मा को भी हुआ फायदा

स्मृति मंधाना (728), सोफी डिवाइन (683) और सूजी बेट्स (677) आईसीसी के टॉप बल्लेबाजों की सूचि में शीर्ष पांच में शामिल अन्य खिलाड़ी हैं।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (सोर्स-ट्विटर)

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में अच्छे प्रदर्शन की बदौलत मंगलवार को जारी नवीनतम आईसीसी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में वापसी की। हरमनप्रीत ने 115 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 35 गेंद में नाबाद 54 रन की पारी खेली जिससे वह चार स्थान के फायदे से 10वें स्थान पर पहुंच गई हैं। तीसरे स्थान पर पहुंची दीप्ति शर्मा ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैकग्रा 784 अंक के साथ शीर्ष पर चल रही हैं जबकि उनके बाद टीम की उनकी साथी बेथ मूनी (777) का नंबर आता है। स्मृति मंधाना (728), सोफी डिवाइन (683) और सूजी बेट्स (677) शीर्ष पांच में शामिल अन्य खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में किफायती गेंदबाजी करने वाली दीप्ति शर्मा गेंदबाजों की सूची में 733 अंक के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था लेकिन दीप्ति ने अपने स्पैल में सिर्फ 14 रन दिए थे। नोनकुलुलेको मलाबा (746) शीर्ष पर चल रही हैं जबकि सोफी एक्लेस्टोन (788) दूसरे स्थान पर हैं। श्रीलंका के खिलाफ दो मैच 44 और 52 रन की पारी खेलने वाली न्यूजीलैंड की स्टार बल्लेबाज सूजी बेट्स तीन स्थान के फायदे से बल्लेबाजी रैंकिंग में पांचवें स्थान पर हैं। हैली मैथ्यूज को तीनों रैकिंग में मिला फायदा आयरलैंड के खिलाफ गेंद और बल्ले से अच्छे प्रदर्शन के लिए श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज पांच स्थान के फायदे से बल्लेबाजों की सूची में 17वें स्थान पर पहुंच गई है। श्रृंखला में 37, 50 और 48 रन की पारी खेलने के अलावा आठ विकेट चटकाने वाली मैथ्यूज गेंदबाजों की सूची में तीन स्थान के फायदे से सातवें पायदान पर हैं। उन्होंने ऑलराउंडर की सूची में भी करियर के सर्वश्रेष्ठ 422 अंक जुटाए हैं लेकिन दूसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की एशलेग गार्डनर 435 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। एलिस पैरी को भी हुआ फायदा न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर एमेलिया केर बल्लेबाजों की सूची में दो स्थान के फायदे से 15वें जबकि गेंदबाजों की सूची में तीन स्थान के फायदे से 11वें स्थान पर हैं। वह ऑलराउंडर की सूची में भी एक स्थान आगे बढ़कर तीसरे पायदान पर हैं। बल्लेबाजों की सूची में इंग्लैंड की डेनी वाट (तीन स्थान के फायदे से 14वें स्थान पर) और ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पैरी (छह स्थान के फायदे से 25वें स्थान पर) को भी फायदा हुआ है।

