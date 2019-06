ICC World cup 2019: हैंडिग्ले के ऊपर बलूचिस्तान के समर्थन वाले बैनर लहराते हुए विमान उड़े जिसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रशंसकों के बीच शनिवार (29 जून, 2019) को यहां खेले गये विश्व कप मैच के दौरान आपस में भिड़ गए। आईसीसी ने पश्चिम यार्कशर पुलिस की मदद से इस घटना की जांच करवाने का वादा किया है। कुछ क्रिकेट प्रेमियों और मैच कवर कर रहे पत्रकारों ने ट्विटर पर वीडियो डाले हैं जिसमें प्रशंसकों का हिंसात्मक व्यवहार दिखाया गया है। ईएपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार खेल की पहली पारी के दौरान यह घटना हुई और दो लोगों को स्टेडियम से बाहर कर दिया गया। कुछ पत्रकारों ने कहा कि प्रशंसकों ने मैदान के बाहर भी उपद्रव मचाया और वे यहां तक कि सुरक्षार्किमयों से भी भिड़ गए थे।

रिपोर्टों के अनुसार झगड़े की शुरुआत मैदान के ऊपर दो विमानों के उड़ने और उनके द्वारा बलूचिस्तान के समर्थन में बैनर लहराने के बाद हुई। इनमें एक संदेश में लिखा था, ‘पाकिस्तान में लोगों को गायब होने से बचाने में मदद करें’ जबकि दूसरे पर लिखा था, ‘बलूचिस्तान के लिए न्याय’। आईसीसी ने इन दोनों घटनाओं को गंभीरता से लिया है। आईसीसी ने बयान में कहा, ‘‘हम कुछ प्रशंसकों के बीच आपसी झड़प से अवगत हैं और अभी वहां मौजूद सुरक्षा दल और स्थानीय पुलिस बल, पश्चिम यार्कशर पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि आगे ऐसी कोई घटना नहीं घटे। हम अधिकतर प्रशंसकों के आनंद में खलल डालने वाले असामाजिक व्यवहार की के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे।’

यहा देखें वीडियो-

Fans of Pakistan and Afghanistan doing what they know best: beating each other up in fist fights #PAKvAFG #WorldCup2019 #CWC19 pic.twitter.com/xHqRlP6XOy

— Ali (@Gaamuk) June 29, 2019