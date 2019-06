ICC World Cup 2019: वर्ल्ड कप 2019 में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को बारिश बाधित मैच में डकवर्थ लुईस पद्वति से 89 रन से करारी शिकस्त दी। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के धमाकेदार शतक की बदौलत टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 336 रन बनाए और पाकिस्तान के सामने एक पहाड़ जैथे लक्ष्य का पीछा करने की चुनौती दी। पाकिस्तान ने जब 35 ओवर में छह विकेट पर 166 रन बनाये थे तभी बारिश आ गई। बाद में खेल शुरू होने पर पाकिस्तान को 40 ओवर में 302 रन यानि बाकी बचे पांच ओवर में 136 रन का लक्ष्य मिला। हालांकि, पाकिस्तानी टीम छह विकेट पर 212 रन ही बना पाई। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ विजय अभियान को 7-0 पर पहुंचा दिया।

दिलचस्प बात यह है कि मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने कुछ ट्वीट्स करके अपने कप्तान सरफराज को कुछ सुझाव दिए थे। इनमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का सुझाव भी शामिल था। इमरान की ही अगुआई में पाकिस्तान ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता था। इमरान के मुताबिक, अगर उनकी टीम लक्ष्य का पीछा करने के बजाए अगर लक्ष्य देती है तो उनके जीतने के ज्यादा चांस होते। हालांकि, सरफराज ने ठीक इसका उल्टा किया और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटरों और एक्सपर्ट्स ने भी सरफराज के इस फैसले पर सवाल उठाए। उधर, सरफराज को भी जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि उनका फैसला बिलकुल गलत है। भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल ने शानदार ओपनिंग की और 136 रनों की साझेदारी की।

4/5 1. In order ro have a winning offensive strategy Sarfaraz must go in with specialist batsmen and bowlers because “Raillu Kattas” rarely perform under pressure – especially the intense kind that will be generated today. 2. Unless pitch is damp, Sarfaraz must win the toss & bat

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 16, 2019