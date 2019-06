India vs Pakistan,ICC World Cup 2019: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए विश्व कप के महामुकाबले के दौरान भारत ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुईस नियमें के मुताबिक 89 रन से हरा दिया।इंग्लैंड में खेले जा रहे विश्व कप में इस बार पाकिस्तान ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया । इस मैच में रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भारत के लिए 136 रन की ओपनिंग पॉर्टनरशिप की। रोहित शर्मा ने शतक जड़ा और केएल राहुल ने पचासा ठोका। विराट कोहली ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। रोहित शर्मा ने 140 रन बनाए और विराट कोहली ने 77 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 13 रन पर ही पहला झटका लगा।

फखर जमान और बाबर आजम ने कुछ देर पाकिस्तान के लिए रन जोड़े लेकिन एक हार्दिक पांड्या और विजय शंकर की गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की पारी ने दम तोड़ दिया।बारिश से प्रभावित इस मैच में भारत ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत पाकिस्तान को 89 रन से हरा दिया।पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद आमिर बतौर बेहतरीन गेंदबाज जाने जाते हैं। लेकिन वह शुरुआत में भारत का विकेट नहीं ले पाएंष वहीं पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर पाए। इस मुकाबले में रोहित शर्मा के शतक के बाद लोग विंग कमांडर अभिनंदन की मूंछ की स्टाइल को रोहित शर्मा की फोटो पर लगाकर सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा को भी अभिनंदन बता रहे हैं। यहां देखिए कुछ मजेदार मीम्स…

Real and fake Abhinandan right now pic.twitter.com/nPkWpErFrr — Manak Gupta (@manakgupta) June 16, 2019

Now see the revenge of Abhinandan ad #PakVsIndia pic.twitter.com/lhyeSOPHvs — jeet agrawal (@jeet105520) June 16, 2019

Abhinandan Indian Cricket Team The boys played well Game was fantastic #INDvPAK #CWC19 Jai Hind — Vineet Puthran (@JVPuthranJr) June 16, 2019



बता दें कि रोहित ने अपना शतक पहले 85 गेंदों में पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के जड़े थे। इससे पहले अर्धशतक पूरा करने के लिए उन्होंने 34 गेंद खेलीं थीं। रोहित शर्मा ने कुल 140 रन बनाकर आउट हुए।

