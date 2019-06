ICC World Cup 2019: बल्लेबाजी के दौरान हेलमेट पर चोट लगने के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी राशिद खान को न्यूजीलैंड के खिलाफ शेष मैच से बाहर कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शनिवार (8 जून, 2019) को एक बयान जारी कर कहा कि राशिद खान को एहतियात के तौर शेष बचे हुए मैच में खेलने से रोक दिया गया। वह एक भी रन बनाए बिना उस वक्त आउट हो गए जब तेंज गेंदबाज लॉकी फर्ग्‍यूसन ने 138km/h की गति से बाउंसर फेंकी जो राशिद के सिर पर जाकर लगी। गेंद राशिद के सिर पर लगने के बाद विकेट के अंदर चली गई और वो बोल्‍ड होकर पवेलियन लौट गए।

गनीमत रही की गेंद राशिद के हेलमेट पर जाकर लगी, लेकिन इसके बावजूद गेंद लगने का असर इतना गहरा पड़ा कि कुछ देर के लिए उनके दिमाग ने सही से काम करना बंद कर दिया था। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। टीम के स्टाफ द्वारा उन्हें पवेलियन से बाहर ले जाया गया। बाद में दिमाग सही प्रकार से काम करने के संबंध में किए गए कंक्‍यूशन टेस्‍ट (concussion test) में राशिद फेल हो गए।

बता दें कि जेम्स नीशाम और लॉकी फर्ग्यूसन की धारदार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड ने शनिवार को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप मुकाबले में अफगानिस्तान की पारी को 41.1 ओवर में 172 रन पर समेट दिया। नीशाम ने 10 ओवर में 31 रन देकर पांच विकेट लिए जबकि फर्ग्यूसन ने 9.1 ओवर में 37 रन खर्च कर चार बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। टॉस हार कर बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की शुरूआत अच्छी रही। सलामी बल्लेबाज हजरातुल्लाह जजाई (34) और नूर अली जदरान(31) ने अच्छी शुरूआत दिलाई और 10.5 ओवर में 66 रन की साझेदारी की।

इसी स्कोर पर टीम ने तीन विकेट गंवा दिए जिसमें दोनों सलामी बल्लेबाजों के अलावा रहमत शाह (00) का विकेट भी शामिल है। इसके बाद हशमतुल्लाह शाहिदी ने अर्धशतकीय पारी खेलने के साथ एक छोर संभाले रखा लेकिन दूसरे छोर से विकेटों का पतन जारी रहा। वह आउट होने वाले अंतिम बल्लेबाज रहे। उन्होंने 99 गेंद की पारी में नौ चौकों की मदद से 59 रन बनाए।

बाद में न्यूजीलैंड ने 173 रनों को लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। कप्तान विलियमसन की नाबाद 79 रनों की पारी और रॉस टेलर के 48 रन की बदौलत ने टीम ने महज 32.1 ओवर लक्ष्य हासिल कर लिया। टूर्नामेंट में अफगानिस्तान अभी तक अपने तीनों मुकाबले हार चुका है जबकि न्यूजीलैंड तीनों मैच जीतकर अंक तालिका में चोटी पर बनी हुई है। (भाषा इनपुट सहित)

देखिए वीडियो-

A five-wicket haul by @JimmyNeesh helped restrict Afghanistan to just 172 as the @BLACKCAPS begin their #CWC19 campaign with three consecutive wins.

Watch how the Afghan wickets fell pic.twitter.com/2wagrVuQa4

— ICC (@ICC) June 8, 2019