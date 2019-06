आईसीसी विश्व 2019 में भारत ने पाकिस्तान को सातवीं बार हरा दिया था लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले को लेकर भारत की जीत की दुआ कर रहे हैं। दरअसल, इसका माजरा यह है कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें काफी हद तक भारत के मुकाबले पर टिकी हुई है। ऐसे में अगर भारत इंग्लैंड को हरा देता है तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचे का रास्ता आसान हो जाएगा।

इंग्लैंड ने अपने नाम 4 जीत दर्ज की है और उसके आठ अंक हैं। इंग्लैंड के अभी दो खेलना बाकि है। वहीं, पाकिस्तान के पास फिलहाल सात अंक हैं।और उसके भी दो मुकाबले बाकी है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में तभी पहुंच सकता है जब वह अपने दोनों मैच जीत ले और इंग्लैंड कम से कम एक मैच हार जाए। यही वजह है कि पाकिस्तानी फैंस इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत की दुआ मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ट्वीट्स किए जा रहे हैं।

I will support to our neighbors against East India company

— Dr. Aliya Kareem (@DrAliya7) June 26, 2019