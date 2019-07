विश्व कप 2019 में भारत और इंग्लैंड के मुकाबले से पहले भारतीय टीम की जर्सी का रंग बदल दिया गया था। इस मैच में भारतीय टीम ने नारंगी रंग की जर्सी पहनी थी। वैसे तो भारतीय टीम की जर्सी का रंग नीला होता है लेकिन इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारतीय टीम की जर्सी का रंग बदल दिया गया था क्योंकि दोनों टीमों का रंग नीला ही होता। टीम इंडिया की जर्सी का रंग बदलने पर कॉमेडियन कुनाल कामरा ने ट्विटर पर एक मीम शेयर किया जिसके बाद वह ट्विटर यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं।

कुनाल कामरा ने जो मीम शेयर किया है उसमें एक खिलाड़ी भगवा और नीली रंग की जर्सी पहने नजर आ रहा है। उसके सिर पर मुकुट है और हाथ में बल्ले की जगह गदा पकड़े हुए है। तस्वीर में खिलाड़ी डिफेंस करता नजर आ रहा है, बल्ले की जगह हाथ में गदा होने के साथ-साथ उसके सामने गेंद की जगह तीर दिखाया गया है जिसे वह रोकने का प्रयास कर रहा है। कुनाल के इस मीम के बाद लोगों ने ट्विटर पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

I pity you 4.9guys who have liked this tweet . It’s about the cricket team he is making fun. It’s about India. Woh Hindu sentiments hurt Kar Raha Woh alag baat Hain. Lekin the way he is trolling the Indian team shows his sick mentality

— Anagha .R.Samant (@myanagha) June 30, 2019