विश्व कप 2019 के लिए टीम इंडिया में नहीं चुने जाने पर अपना विरोध जता चुके अंबाती रायुडू को ट्वीटर पर ट्रोलर्स ने ट्रोल कर दिया। शिखर धवन के विश्व कप से बाहर होने के बाद ऋषभ पंत को टीम में जगह दी गई जिसके बाद ट्विटर पर लोगों ने अंबाती रायुडू को ट्रोल करने लगे। अंबाती को लेकर किए गए ट्वीट्स में से कुछ ट्वीट्स मजाकिया हैं जबकि कई अन्य ट्वीट उनके रायुडू का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ाने वाला है।

बता दें कि विश्व कप में उनकी जगह विजय शंकर को चुने जाने पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि वह विश्व कप देखने के लिए 3डी ग्लासेस खरीद रहे हैं। असल में उनका यह ट्वीट विजय शंकर के सिलेक्शन पर तंज था।

एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि अंबाती रायुडू ने ऋषभ पंत के टीम में चुने जाने की खबर से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। यूजर ने अंबाती रायुडू के ट्वीट को रिट्वीट किया है जिसमें रायुडू ने लिखा है “क्या मुझे को छुट्टियों के लिए को जगह बता सकता है ?”

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है, एक ट्वीट में लिखा गया कि अब रायुडू को पंत को खेलते हुए देखने के लिए 4डी ग्लासेस ऑर्डर करने पड़ेंगे।

Ambati Rayudu just ordered 4D glasses to watch Rishabh Pant. #TeamIndia

#AmbatiRayudu losing his mental state after #RishabhPant being announced offical replacement of #ShikharDhawan for #TeamIndia #CWC19 https://t.co/Iv33f1k7Vt

