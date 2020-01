AFGU19 vs INDU19, 4th Match, ICC Under 19 World Cup Warm up Matches 2020: भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम मौजूदा समय में साउथ अफ्रीका में आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले अभ्यास मैच खेल रही है। रविवार को भारत का सामना अफगानिस्तान अंडर 19 टीम से हुई। इस मैच को भारत ने ना सिर्फ बड़े अंतर से जीता बल्कि टीम के तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने एक खास कारनामा भी किया। अफगानिस्तान अंडर 19 टीम के खिलाफ कार्तिक त्यागी ने पहले ही ओवर में हैट्रिक झटकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया। कार्तिक त्यागी और टीम के दूसरे गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से गत चैंपियन भारत ने आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप से पूर्व अभ्यास मैच में रविवार को अफगानिस्तान को 211 रन से रौंद दिया।

भारत के 256 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम त्यागी (10 रन पर तीन विकेट), शुभांग हेगड़े (छह रन पर दो विकेट), सुशांत मिश्रा (11 रन पर दो विकेट) और आकाश सिंह (14 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 17.5 ओवर में सिर्फ 44 रन पर ढेर हो गई। अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद इशाक (11) ही दोहरे अंक में पहुंच गए।

इससे पहले भारत ने यशस्वी जायसवाल (69) और तिलक वर्मा (55) की पारियों की बदौलत आठ विकेट पर 255 रन बनाए। ये दोनों बल्लेबाज रिटयार्ड आउट हुए। भारत ने पहले ओवर में ही दिव्यांश सक्सेना (00) का विकेट गंवा दिया जिन्हें फजल हक (48 रन पर दो विकेट) ने बोल्ड किया। जायसवाल और वर्मा ने इसके बाद दूसरे विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी करके पारी को संवारा।

जायसवाल ने 97 गेंद की अपनी पारी में छह चौके और एक छक्का लगाया जबकि वर्मा ने 84 गेंद का सामना करते हुए चार चौके और एक छक्का जड़ा। इन दोनों के वापस लौटने के बाद कप्तान प्रियम गर्ग (36) और हेगड़े (25) ने भी उपयोगी पारियां खेली।

