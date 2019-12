Test batsman in the ICC rankings Virat Kohli And Steve Smith: भारतीय कप्तान विराट कोहली एक बार फिर टेस्ट के बेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को पछाड़ कर यह मुकाम हासिल किया। बांग्लादेश के खिलाफ खेली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में कोहली ने शतक जड़ा था। कोहली की ये पारी न सिर्फ टीम के लिए फायदेमंद रही बल्कि कोहली की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी सुधार आया। आईसीसी की ओर से जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली 928 अंकों के साथ पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ लगातार फ्लॉप होने के बाद समिथ कोहली पांच अंक पीछे हो गए हैं।

स्टीव स्मिथ 923 अंकों के साथ विराट कोहली के बाद अब दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। ब्रिसबेन और ऐडिलेड टेस्ट मिलाकर स्मिथ के बल्ले से कुल 40 रन निकले। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में शानदार प्रदर्शन के दम पर स्मिथ ने टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन का स्थान कायम किया था, लेकिन कोलकाता में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट मैच में 136 रन की शतकीय पारी खेलकर कोहली ने स्मिथ को पीछे छोड़ दिया। वहीं इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को भी 12 अंकों का फायदा पहुंचा है।

Virat Kohli back to No.1! David Warner, Marnus Labuschagne and Joe Root make significant gains in the latest @MRFWorldwide ICC Test Rankings for batting. Full rankings: https://t.co/AIR0KN4yY5 pic.twitter.com/AXBx6UIQkL — ICC (@ICC) December 4, 2019

चेतेश्वर पुजारा ने चौथा स्थान बरकरार रखा है जबकि अंजिक्य रहाणे ताजा रैंकिंग में एक पायदान नीचे छठे स्थान पर खिसक गए हैं। गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह पांचवें स्थान पर हैं और वह भारतीय गेंदबाजों में सबसे आगे हैं। सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी नौवें स्थान पर बने हुए हैं। मोहम्मद शमी एक पायदान चढ़कर दसवें स्थान पर पहुंच गए हैं। जबकि मार्नस लाबुशेन पहली बार टॉप टेन में पहुंचे हैं। वह इस साल के शुरू में 110वें स्थान पर थे।

तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क अन्य ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जिन्हें नई वर्ल्ड रैंकिंग में फायदा मिला है। एडिलेड टेस्ट में सात विकेट लेने से वह चार पायदान ऊपर 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यह रैंकिंग ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच के अलावा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हैमिल्टन में समाप्त हुए ड्रा टेस्ट तथा वेस्टइंडीज की लखनऊ में अफगानिस्तान पर नौ विकेट से जीत वाले मैच के बाद तैयार की गई है।

