VIDEO: मैदान पर बार-बार फिसलकर गिरा रन लेता बल्लेबाज, ICC ने भी ले लिए मजे

ICC tweeted funny video: क्रिकेट के मैदान में बहुत से अजीबोगरीब किस्से होते रहते हैं। इन किस्सों के ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। ऐसा ही एक फनी वीडियो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। ये ऐसा वीडियो है जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक सकेंगे। वीडियो विदेश की किसी लोकल लीग का है। इस वीडियो में बल्लेबाज रन लेते हुए बार बार गिर रहा है। आईसीसी ने इससे ट्वीट करते हुए लिखा “जब कप्तान ‘दो स्लिप’ मांगते हैं तो सामान्य रूप से कप्तान का मतलब यह नहीं होता है।”

इस वीडियो में बल्लेबाज शॉट मारता है और रन दौड़ता है इस दौरान नॉन स्ट्राइकर एन्ड पर खड़ा दूसरा बल्लेबाज पहला रन दौड़ते वक़्त फिसल कर गिर जाता है और फिर उठकर दूसरा रन लेता है। दूसरा रन लेते वक़्त बल्लेबाज फिर फिसल जाता है। ये वीडियो देखने में फनी से वहीं आईसीसी का कैप्शन इसे और भी फनी बना देता है। इस वीडियो को अबतक 270000 से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। वहीं इस वीडियो में 6 हज़ार के लगभग लाइक्स हैं।

That’s not what captains normally mean when they ask for ‘two slips’ pic.twitter.com/2QhgpvFs7A

— ICC (@ICC) May 10, 2019