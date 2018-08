मैच फिक्सिंग के संदिग्ध को पहचानने के लिए ICC ने शेयर की तस्वीर, लोगों से की मदद की अपील

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच फिक्सिंग में संदिग्ध अनील मुनव्वर को ढूंढने की अपील की है। आईसीसी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर अनील मुनव्वर की तस्वीर शेयर कर लोगों से मदद की अपील की है। इसके अलावा आईसीसी मुनव्वर की ‘‘सही पहचान’’ का पता लगाने के लिए सट्टेबाजी विश्लेषण कंपनी की मदद ले रही है। पिछले दिनों एक टेलीविजन स्टिंग में उसके टेस्ट मैच के सत्रों को फिक्स करने का दावा किया था। आईसीसी ने एक बयान में कहा, ‘‘ हमारे पास पहले से जो सूचनाएं है उस आधार पर, हमने विशेष मैचों के बारे में किए गए दावों की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र सट्टेबाजी विश्लेषण कंपनी की सेवाएं ली है।’’ एक स्टिंग ऑफरेशन में मुनव्वर को देखा गया था लेकिन कानून प्रवर्तन एजेंसियां अभी तक उनका पता नहीं लगा सकी है। आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई ने इस मामले में अपनी जांच की और चैनल के स्टिंग में किए गए कई दावों का खंडन किया। इस स्टिंग में भारत में कुछ समय घरेलू क्रिकेट खेल चुके रॉबिन मॉरिस और पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज हसन रजा भी शामिल थे।

