ICC World Cup 2019: भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिए इंग्लैंड पहुंच गई है।दूसरे अभ्यास मैच में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 95 रन से हरा दिया। बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम बस लंदन से बस में रवाना हुई थी। इस दौरान भारतीय क्रिकेटर जमकर मस्ती करते नजर आए। युजवेंद्र चहल अक्सर चहल टीवी पर वीडिया जारी करते रहते हैं। वह टीम के साथी खिलाड़ियों के वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। इस बार उन्होंने भारतीय टीम के खिलाड़ियों से बस में इंटरव्यू किया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

चहल ने पहले रोहित शर्मा से बात की इसके बाद उन्होंने रविंद्र जडेजा से बात की जो पहली बार चहल टीवी पर नजर आए। चहल महेंद्र सिंह धोनी के पास भी गए लेकिन उनसे बात करने में वो असफल रहे। कुलदीप ने जब चहल से कहा कि धोनी का इंटरव्यू ले लिया जाए, तो चहल ने जवाब दिया,’माही भाई से लेंगे तो बहुत पिटाई होगी।’

