आईसीसी क्रिकेट विश्वकप 2019 का आगाज हो चुका है। क्रिकेट के जानकार वह क्रिकेट पंडित जहां सेमीफाइनल में कौन सी टीम जगह बनाएगी इसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं वहीं इन सबसे एक कदम आगे निकलते हुए न्यूजीलैंड टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रैंडन मैकुलम ने हर मैच की भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि विश्वकप के किस मैच में कौन सी टीम को हार मिलेगी और कौन सी टीम जीतेगी।

सेमीफाइनल को लेकर ब्रैंडन मैकुलम ने भविष्यवाणी की है कि इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया ये तीन टीमें हैं जिनका इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचना तय है।

वहीं, चौथे स्पॉट के लिए ब्रैंडन मैकुलम ने रन रेट के आधार पर पहुंचने वाली टीम के लिए जगह खाली रखी है। उनका कहना है कि चौथे स्पॉट के लिए न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज , दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच होड़ रहेगी।अफगानिस्तान को लेकर ब्रैंडन मैकुलम का कहना है कि इस टूर्नामेंट में यह टीम सिर्फ दो मैच ही जीत सकेगी। उनका कहना है कि इस विश्वकप में अफगानिस्तान सिर्फ बांग्लादेश, श्रीलंका को हरा पाएगी।

Good summary. IMO I think England and Aust certain semi finalists. India not so sure but probably sneak in.Preparation a little suspect and batting lineup uncertain in the middle order. Big reliance on Kohli and Bumrah. NZ slightly ahead of WI and Sth Africa for 4th.

— Mark Waugh (@juniorwaugh349) May 31, 2019