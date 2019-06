आईसीसी विश्वकप 2019 का आयोजन इंग्लैंड में हो रहा है। 30 मई को इस संस्करण का पहला मैच खेला गया। मैच से पहले विश्व कप में हिस्सा ले रहे 10 देशों के कप्तानों ने इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस हैरी के बकिंघम पैलेस में मुलाकात की। टीम के कप्तानों और रानी की मुलाकात की इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। इस तस्वीर में फोटोसेशन के दौरान दीवार पर टंगी एक पेंटिंग नजर आ रही है। इस पेंटिंग को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मीम्स बन रहे हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक अनिल कपूर ने एक मीम शेयर किया है जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी।

अनिल कपूर द्वारा शेयर किया गया ये मीम सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल, तस्वीर में असली पेटिंग की जगह नकली पेंटिग नजर आ रही है। पेटिंग में घोड़े नजर आ रहे हैं। ये पेंटिंग आपको अनिल कपूर, नाना पाटेकर, अक्षय कुमार की फिल्म ‘वेलकम’ में मजनू ( अनिल कपूर ) की पेंटिंग की याद दिला रही है।

Majnu Bhai’s art has travelled far and wide @BazmeeAnees ! This is literally priceless! pic.twitter.com/vI04OG5pAZ

All we need now is the players to wear those iconic Majnu Bhai glasses of yours! #CWC19 https://t.co/6lCAPtZ7kS

— Parth Gudhka (@gudhkaparth) May 31, 2019