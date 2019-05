World Cup 2019: बुमराह के यॉर्कर के सामने बेबस हुआ बांग्लादेशी बल्लेबाज, बिखर गए स्टंप्स, देखें VIDEO

ICC Cricket World Cup 2019: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले खेले गए अभ्यास मैच में जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया। उन्होंने साबित किया कि क्यों उन्हें विश्व के बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार किया जाता है।दरअसल, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 359 रन का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई। भारत की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी और केएल राहुल ने सबसे ज्यादा रन बनाए। वहीं, बांग्लादेश की तरफ से मुशफिकुर रहीम ने 90 रन बनाए और लिंटन दास ने 73 रन की पारी खेली लेकिन फिर भी अभ्यास मैच में भारत को हरा नहीं पाए।

Amazing Yorker…

CWC19 WU10: Ban v Ind – Shakib’s off stump rattled by Bumrah’s yorker https://t.co/hvtCmwYOeh via @icc

— नवीन (@13Naveenrai) May 29, 2019