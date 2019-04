ICC ने पूछा धोनी के बल्ले की आतिशबाजी देखने को तैयार हैं? यूजर्स ने दिए मजेदार जवाब

वैसे तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के दुनिया भर में फैंस हैं। लेकिन, अगर कोई यह सोच रहा हो कि ‘कैप्टन कूल’ मई 2019 में होने वाले वर्ल्ड कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहेंगे तो वह गलतफहमी में है। धोनी के फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि वह 2020 टी-20 वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। धोनी के 2020 टी-20 वर्ल्ड कप खेलने के संकेत खुद क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था ICC (International Cricket Council) ने दिए हैं। दरअसल, एक ट्वीट में आईसीसी ने पूछा है कि क्या धोनी के बल्ले की आतिशबाजी देखने के लिए तैयार हैं?

दरअसल, यह सवाल चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कोच और न्यूजीलैंड टीम के पूर्व कप्तान स्टेफन फ्लेमिंग के एक ट्वीट के संदर्भ में पूछा गया। फ्लेमिंग ने एक ट्वीट करके धोनी की तारीफ में कहा, “वह (एमएस धोनी) महान खिलाड़ी और कप्तान हैं। अगर उनके जैसा नेतृत्व करने वाला आपको मिलता है, तो कई कमियों को आसानी से पूरा किया जा सकता है।” फ्लेमिंग के इस ट्वीट पर चुटकी लेते हुए आईसीसी ने ट्वीट किया, “क्या आप धो 2020 टी-20 वर्ल्ड कप में नी के बल्ले से आतिशबाजी देखने की ख्वाहिश रखते हैं?”

Do you wish to see fireworks from @msdhoni‘s willow at the 2020 T20 World Cup? https://t.co/scukR5WLtK

— ICC (@ICC) April 28, 2019