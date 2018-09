भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मंगलवार को 28वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। मौजूदा समय में शमी भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज के दौरे पर हैं। शमी ने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में वह पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आए। आईपीएल में मोहम्मद शमी, पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत दिल्लीडेयरडेविल्स के लिए साथ खेलते आए हैं। शमी के बर्थडे को लेकर गूगल ने लोगों के बीच एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। दरअसल, गूगल और कुछ साइट्स पर उनका जन्मदिन 3 सितंबर 1990 की जगह 9 मार्च 1990 दिखाया जा रहा है। क्रिकेट पर आधारित कई वेबसाइट में शमी का जन्मदिन 9 मार्च 1990 को बताया गया है। 3 सितंबर को आईसीसी और बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी को ट्वीट कर बधाई दी। इस पर शमी ने ट्वीट को रीट्वीट कर उन्हें शुक्रिया अदा किया।

Thank you to all my lovely friends who made my day! Thank you for your wonderful wishes that made it the most memorable birthday for me! @circleofcricket @RishabPant777 @PrithviShaw @Umeshnni @imcaptainJJ @DelhiDaredevils @ pic.twitter.com/TVkXSiIFAw

बता दें कि साउथम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन ही इंग्लैंड ने भारत को 60 रनों से हरा दिया। इस हार के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी की जमकर आलोचनाएं की जा रही है। इस मैच की पहली पारी में शमी ने 2 और दूसरी पारी में 4 विकेट अपने नाम किया। इस दौरान उनके पास दो बार हैट्रिक लेने का अवर भी आया। इस सीरीज के चार मैचों में शमी ने अभी तक 7 पारियों में 31.42 के औसत से कुल 14 विकेट लिए हैं।

He has 223 international wickets to his name, with his Test best of 5/28 coming against South Africa in Johannesburg this year. Happy birthday to @MdShami11!

Is he India’s premier paceman in Tests right now? pic.twitter.com/fYJ8bwcGxR

— ICC (@ICC) September 3, 2018