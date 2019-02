भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम के लिए अपनी अहमियत कई बार साबित कर चुके हैं। पिछले साल फॉर्म की वजह से लगातार आलोचनाओं का सामना करने वाले धोनी ने इस साल की शुरुआत कुछ अलग ही अंदाज में की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार तीन अर्धशतक जड़कर धोनी ने साबित किया कि सही मायनों में टीम के फिनिशर अभी भी वही हैं। बल्लेबाजी के अलावा विकेट के पीछे से भी धोनी टीम को कई बार मुसीबत से निकालने का काम कर चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पांचवें और अंतिम वनडे में भी धोनी ने कुछ ऐसा ही कमाल किया, जिसने मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया। दरअसल, 253 रनों का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम एक समय आसान जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रही थी। ऑलराउंडर खिलाड़ी जिमी नीशम तेज गति से रन बनाने का काम कर रहे थे और टीम को टारगेट के करीब पहुंचा रहे थे। ऐसे में कोई भी गेंदबाज उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा था।

Never leave your crease with MS Dhoni behind the stumps! https://t.co/RoUp4iMpX6

— ICC (@ICC) February 3, 2019