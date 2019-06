ICC World cup 2019: बल्लेबाज को बोल्ड करके छक्के के लिए चली गई गेंद, देखें VIDEO

गेंदबाजी में लय और रफ्तार के लिए जाने जाने वाले इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा ऑर्चर एक बार फिर अपनी गेंदबाजी को लेकर चर्चा में हैं। आईसीसी विश्व कप 2019 के 12वें मुकाबले में इंग्लैंड और बांग्लादेश का आमना सामना हुआ। इस दौरान इंग्लैंड की टीम ने बांग्लादेश को 106 रन से हरा दिया। इस दौरान जोफ्रा ऑर्चर ने एक ऐसी गेंद फेंकी की स्टंप्स को छुकर गेंद सीधा सीमा रेखा बाहर जा गिरी। इस गेंद को लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वीडियो वायरल हो रही है। जोफ्रा की यह बॉल चर्चा का विषय बनी हुई है।

बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 106 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद इंग्लैंड ने रॉय और बेयरस्टो की बदौलत तेज शुरूआत की जिससे टीम ने पहले पावरप्ले में 67 रन बनाकर 15 ओवर में 100 रन पूरे किये। रॉय और रूट ने दबदबे को कायम रखा जिससे मेजबानों ने 30.4 ओवर में 200 रन पूरे किये। इंग्लैंड ने दूसरा विकेट 32वें ओवर में रूट के रूप में गंवाया जो एक धीमी गेंद पर स्टंप गिरा बैठे। 35वें ओवर में रॉय ने मेहदी हसन की गेंद पर लगातार तीन छक्के जड़कर 120 गेंद में अपने 150 रन पूरे किये लेकिन अगली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर पर मुर्तजा को कैच दे बैठे।

Have you ever seen a ball go for ‘six’ after hitting the stumps?#WeAreEngland #CWC19 pic.twitter.com/nL2SToZ8iC

— ICC (@ICC) June 8, 2019