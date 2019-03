जब वर्ल्ड कप के दौरान हर्शल गिब्स ने एक ओवर में जड़ दिए छह छक्के, देखें वीडियो

Herschelle Gibbs six sixes in an over: क्रिकेट इतिहास में यूं तो छह गेंदों पर छह छक्के लगाने का रिकॉर्ड यूं तो कई बल्लेबाजों ने अपने नाम किया है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले ये कारनामा पूर्व दक्षिणी अफ्रीकी बल्लेबाज हर्शल गिब्स ने अपने नाम किया था। साल 2007 में वेस्टइंडीज में आयोजित किए गए वर्ल्ड कप के दौरान नीदरलैंड के खिलाफ गिब्स ने यह खास रिकॉर्ड अपने नाम किया था। गिब्स की ताबड़तोड़ पारी की वजह से दक्षिण अफ्रीका इस मैच को 221 रनों से जीतने में कामयाब रहा था। 16 मार्च को खेले गए इस मैच में नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। नीदरलैंड के तेज गेंदबाज बिले स्टेलिंग ने पारी के पहले ही ओवर में एबी डिविलियर्स का विकेट लेकर कप्तान के इस निर्णय को सही भी साबित किया। हालांकि, इसके बाद कप्तान ग्रीम स्मिथ ने जै कॉलिस के साथ मिलकर टीम को संभाला और दोनों के बीच 118 रनों की साझेदारी हुई। स्मिथ 59 गेंदों में 67 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

इसके बाद मैदान पर उतरे हर्शल गिब्स ने शुरुआत से ही ताबड़तोड़ शॉट लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान गिब्स ने लेग ब्रेक गेंदबाज वान डर बुंगा की लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का कारनामा भी किया। गिब्स ने इस ओवर के दौरान लांग ऑफ और लांग ऑन से दो छक्के लगाए, इसके बाद डीप-मिडविकेट के ऊपर से छक्‍का जड़ गिब्स ने नया इतिहास रच दिया। वह वनडे इंटरनेशल क्रिकेट में छह गेंदों में छह छक्के लगाने वाले पहले गेंदबाज बने।

गिब्स ने दक्षिण अफ्रीका की पारी को 30 ओवर में ही 219 तक पहुंचा दिया। हालांकि, 40 गेंदों में 75 रनों की पारी खेल वह कैच आउट हो गए। वहीं कॉलिस अंत तक 128 रन बनाकर नाबाद रहे और अफ्रीकी टीम 40 ओवर में 3 विकेट खोकर 353 रन बनाने में कामयाब रही। 354 रनों का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम 40 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 132 रन ही जोड़ सकी। इसके साथ ही वह इस मुकाबले 221 रनों के बड़े अंतर से गंवा बैठी।

