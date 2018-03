भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने लंबे समय तक गर्लफ्रेंड रहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से पिछले साल दिसंबर में शादी कर ली। इटली में हुई इस शादी में सिर्फ कुछ खास दोस्तों और परिवार के सदस्यों को न्योता दिया गया। देश के सबसे मशहूर कपल में शुमार विराट-अनुष्का ने बाद में दिल्ली और मुंबई में अपने करीबियों को रिसेप्शन में बुलाया।

शादी के बाद हैप्पिली जिंदगी गुजार रहे कप्तान विराट कोहली को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट देखा गया, उन्होंने अपने मोबाइल वॉलपेपर पर भी पत्नी अनुष्का शर्मा की तस्वीर लगाई है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका से वनडे, टेस्ट और टी-20 टूर्नामेंट खेलकर लौटे कोहली पत्नी अनुष्का को रिसीव करने मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे थे।

तब किसी पत्रकार ने उनके मोबाइल वॉलपेपर की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। माना जा रहा है कि जो तस्वीर कोहली ने वॉलपेपर पर लगाई है वह अनुष्का और कोहली की दिल्ली रिसेप्शन में खींची गई थी। इसका एक वीडियो कोहली के फैन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है।

देखें वीडियो-

बता दें कि इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपने नए घर की पहली झलक फैंस के साथ शेयर की। विराट कोहली ने ये नया मकान मुंबई में लिया है। शादी के बाद ही कोहली ने दिल्ली छोड़ मुंबई में शिफ्ट होने का ऐलान कर दिया था। विराट ने ये फैसला पत्नी अनुष्का की सहूलियत देखते हुए लिया था।

साउथ अफ्रीका टूर से लौटने के बाद विराट कोहली ने अपने लिए मायानागरी में नया आशियाना बना लिया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से विराट ने अपने इस नए घर की शानदार झलक फैंस के साथ शेयर की। अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर शेयर करते हुए विराट कोहली ने लिखा – आप कहीं और क्यों जाना चाहेंगे अगर आपके घर से ही ऐसा शानदार नजारा देखने को मिल जाए। विराट कोहली ने जो फोटो पोस्ट की है उसमें वह घर की बालकनी में खड़े हैं जहां से अरब सागर का लाजवाब नजारा दिख रहा है।

Where else would you wanna be when you have such a stunning view from home! pic.twitter.com/u4LfeXmQ11

— Virat Kohli (@imVkohli) March 8, 2018