भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां ने रविवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर एक बार फिर अपने आरोपों को सही बताया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हसीन जहां शमी पर नाजायज रिश्ते, मारपीट, घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश, मैच फिक्सिंग जैसे कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। रविवार को भी हसीन जहां ने अपनी बातों को एक बार फिर मीडिया के सामने रखा। हसीन जहां ने कहा कि शमी सवालों के जवाब देने की वजह उन्हें घुमाने का काम कर रहे हैं। जहां ने कहा, ”शमी डर की वजह से उनसे अच्छा बर्ताव कर रहे थे। अगर उनके पेश किए गए सबूतों को सख्ती से जांच किए जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। शमी पकड़े जाने की वजह से सुधरने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ”सबूतों की जांच हो, शमी अभी तक किसी भी आरोप का स्पष्ट रूप से जवाब देने में असफल रहे हैं। शमी का पूरा परिवार उसके साथ है, अगर अब मैं सुलह करूंगी तो मैं गुनहगार हो जाऊंगी। मुझे इस मामले की पूरी जांच चाहिए”।

जहां ने कहा, ”अगर शमी का मोबाइल उनके हाथों में नहीं आता तो वह अब तक यूपी भाग गए होते”। जहां के मुताबिक वो शमी को पिछले चार सालों से समझाने का काम कर रही हैं, लेकिन वह बस उनके सामने अच्छे बने रहने का नाटक कर रहे थे। जहां ने कहा, ”शमी अगर निर्दोष है तो बात को गोल-गोल घुमाने की जगह वह सबूत पेश करें। जितने भी लोगों के बारे में मीडिया के सामने जहां ने बात की है, शमी उनकी किसी भी बात पर खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं”।

बता दें कि शमी ने अपने दिए इंटरव्यू में कहा था कि वह अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को मानने से इनकार करते हुए परिवार बचाने की बात की। शमी ने कहा था कि उनकी पत्नी को कोई भड़का रहा, इस वजह से वह ऐसा कर रही हैं।

I tried to convince him that he should accept his mistake, I have been trying since very long. He would’ve run away to UP by now if I did not catch hold of that mobile phone, he would’ve divorced me till now if I did not have the mobile phone: Hasin Jahan, Mohammed Shami’s wife pic.twitter.com/oMvFpSz7pD

