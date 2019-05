वर्ल्ड कप से पहले जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं हार्दिक पंड्या, देखें वीडियो

Hardik is part of squad for 2019 World Cup: भारतीय टीम के ऑल राउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या आईपीएल के बाद अब वर्ल्ड कप में धूम मचाने को तैयार हैं। मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए हार्दिक पंड्या इस सीजन गजब के फॉर्म में नजर आए। पंड्या ने गेंद और बल्ले दोनों से ही कमाल का प्रदर्शन किया। इस सीजन खेले गए 16 मैचों के दौरान हार्दिक के बल्ले से कुल 402 रन निकले हैं। वहीं इस दौरान वह 14 विकेट झटकने में भी कामयाब रहे। हार्दिक ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में हार्दिक जिम में अपनी फिटनेस पर काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। हार्दिक अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज पर मेहनत कर रहे हैं। अपने शरीर और दिमाग को चुस्‍त व फुर्तिला बनाने के लिए अधिकतर भारतीय खिलाड़ी रेगुलर एक्‍सरसाइज करते हैं। इन खिलाड़ियों में कप्तान विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आता है।

हार्दिक ने इस वीडियो के साथ एक कैप्शन भी लिखा है। हार्दिक ने लिखा, ‘वर्ल्ड कप बेहद करीब है, ऐसे में आराम करने का समय नहीं है।’ वर्ल्ड कप में हार्दिक पंड्या से टीम को खासी उम्मीदें होंगी। हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह को इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का एक्स फैक्टर बताया जा रहा है। आईपीएल में 191.42 की दमदार स्ट्राइक रेट के साथ 29 छक्के और 28 चौके जड़ने वाले हार्दिक वर्ल्ड कप में भी बल्ले से विपक्षी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

No rest days when the World Cup is around the corner pic.twitter.com/SJgrAgYeUE — hardik pandya (@hardikpandya7) May 19, 2019

साल के शुरुआत में ‘कॉफी विद करण’ विवाद की वजह से हार्दिक का वर्ल्ड टीप में खेलना भी मुश्किल नजर आ रहा था। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे दौरे से बाहर होने के बाद हार्दिक को न्यूजीलैंड सीरीज में टीम में वापसी करने का मौका मिला। इसके बाद से ही हार्दिक जबरदस्त फॉर्म के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं।

